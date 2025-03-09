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Компанії використовують програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, щоб створювати та надсилати рахунки-фактури клієнтам із вимогою оплати за надані продукти та послуги. Це програмне забезпечення оптимізує процес виставлення рахунків, скорочує час і зусилля та підвищує точність виставлення рахунків. Програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, яке в основному використовують спеціалісти з бухгалтерського обліку, також може використовуватися продавцями чи менеджерами проектів, щоб надавати клієнтам оцінки або рахунки-проформи. Він підтримує різні потреби в виставленні рахунків, наприклад виставлення рахунків за проект за професійні послуги та регулярне виставлення рахунків за комунальні послуги. Програмне забезпечення для виставлення рахунків бездоганно інтегрується з системами бухгалтерського обліку та рішеннями ERP або CRM, де зберігається інформація про клієнтів і продукти/послуги. Остаточним етапом процесу виставлення рахунків, який включає отримання платежу, зазвичай керують за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення або модуля в рамках більшого рішення ERP.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal - це цифровий гаманець для онлайн-переказів, покупок та зберігання коштів, що забезпечує безпечні та зручні фінансові транзакції.
Accelo
accelo.com
Accelo - це хмарна платформа для управління роботою з клієнтами, проектами та фінансами, що забезпечує централізоване ведення даних та автоматизацію процесів.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo - це хмарна платформа бізнес-додатків для управління продажами, маркетингом, бухгалтерією та підтримкою клієнтів, доступна за однією ціною.
Aspire
aspireapp.com
Aspire - фінансова платформа для малих і середніх підприємств, яка пропонує управління платежами та витратами через віртуальні акаунти і картки.
Avaza
avaza.com
Avaza — програмне забезпечення для управління проектами, обліком часу, витратами та виставленням рахунків, доступне через веб-браузер з будь-якого пристрою.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange - це платформа для автоматизації обробки рахунків-фактур і платежів для середніх підприємств та їх постачальників.
BigTime
bigtime.net
BigTime - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає організаціям професійних послуг управляти проектами, оптимізувати ресурси та покращувати фінансову звітність.
Bill.com
bill.com
Bill.com - це хмарна платформа для автоматизації фінансових операцій малих та середніх підприємств, що спрощує управління грошовими потоками.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time - хмарне програмне забезпечення для відстеження часу та виставлення рахунків, спеціально для юристів та фахівців у сфері бізнесу.
Biller Genie
billergenie.com
Відзначене нагородами хмарне рішення, яке автоматизує дебіторську заборгованість із пред’явлення рахунків, подальшого контролю та збору – без зміни поточного процесу. Ми також вдосконалюємо ваше бухгалтерське програмне забезпечення, підключаючи його до вашого платіжного процесора, забезпечуючи повну інтеграцію всіх систем. Завдяки нашій простоті використання ваші поточні системи не змінюються. Ми бездоганно інтегруємося з вашим поточним програмним забезпеченням бухгалтерського обліку, і ви можете продовжувати використовувати свій існуючий платіжний процесор. Кількома клацаннями миші Biller Genie може бути запущено та запущено за лічені хвилини, щоб стягнути вашу дебіторську заборгованість. Після початкового налаштування ви можете сісти і розслабитися.
Blinksale
blinksale.com
Надпросте професійне програмне забезпечення для виставлення рахунків, розроблене для фрілансерів, індивідуальних підприємців і невеликих команд. Blinksale дозволяє легко надсилати рахунки та швидко отримувати гроші – ось і все! Функції, які подобаються користувачам Blinksale з 2005 року... Створюйте індивідуальні разові або повторювані рахунки-фактури Перетворюйте оцінки в рахунки-фактури Встановлюйте умови оплати, наприклад net-30, або застосовуйте автоматичні комісії за прострочення платежу Отримуйте сповіщення, коли клієнти відкривають рахунки-фактури Приймайте всі основні форми оплати за допомогою Stripe, Paypal і найулюбленіша функція ACH Blinksale? Це необмежено! Необмежена кількість рахунків-фактур Необмежена кількість клієнтів Необмежена кількість користувачів Почніть роботу з Blinksale сьогодні!
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai - платформа для управління бізнесом, що об'єднує документи, управління проектами та взаємодію з клієнтами в єдину систему для фрілансерів і малих підприємств.
BQE Core
bqe.com
BQE Core - хмарне рішення для управління бухгалтерією та проектами, що дозволяє ефективно контролювати витрати та автоматизувати процеси.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після закінчення терміну. CloudBooks намагається вирішити цю проблему, максимально спрощуючи виставлення рахунків і оплату. Ви можете надсилати необмежену кількість рахунків-фактур своїм клієнтам, відстежувати статус цих рахунків-фактур і навіть приймати платежі онлайн.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub - це CRM-система для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням і виставленням рахунків, що дозволяє звести всі активності з клієнтами в єдину платформу.
Corcentric
corcentric.com
Corcentric пропонує повні рішення Source-to-Pay і Order-to-Cash, спрямовані на скорочення витрат, оптимізацію оборотного капіталу та збільшення прибутку. Модульна пропозиція SaaS Source-to-Pay від Corcentric включає аналітику, пошук джерел, керування постачальниками, керування життєвим циклом контрактів, закупівлі, керування рахунками-фактурами, фінансове управління та рішення для оплати. Рішення Corcentric Order-to-Cash можуть значно скоротити ваш DSO, гарантуючи платежі та усуваючи кредитний ризик.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow — це перша в світі наскрізна автоматизована бухгалтерська платформа, яка допомагає компаніям автоматизовано керувати своїми фінансами за допомогою віртуального живого помічника, створеного за допомогою розмовного штучного інтелекту та машинного навчання. Продукти включають CratoBot® для автоматизації AP; CratoRev® для автоматизації AR, CratoMatch ® для звірки банків. Наша платформа об’єднує вашу кредиторську та дебіторську заборгованості в режимі реального часу, ми гарантуємо, що ваші банківські операції належним чином застосовуються до кредиторської та дебіторської заборгованостей.
Elopage
elopage.com
elopage розшифровується як Product, Payment & Automation і є універсальною платформою онлайн-продажів. За допомогою elopage підприємці можуть створювати та продавати цифрові продукти. Основна увага приділяється розбудові та масштабуванню онлайн-бізнесу. Компанія пропонує інтегровані інтернет-магазини, а також спрощення бухгалтерського обліку та автоматизацію оподаткування. Крім того, доступні найпоширеніші варіанти та способи оплати, включаючи різні валюти. Завдяки інтегрованим інтерфейсам elopage також можна використовувати сумісним способом. Німецька штаб-квартира та місцезнаходження компанії знаходяться в Берліні.
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
Finom
finom.co
Finom надає повністю онлайн Рахунок для бізнесу з функціями фінансового управління, включаючи виставлення рахунків, управління витратами та автоматизацію бухгалтерії.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC — це єдина платіжна платформа «все-в-одному», яка допомагає підприємствам синхронізувати всі свої фінанси, централізувати контроль над грошовими потоками та синхронізуватись із відповідним фінансовим спеціалістом у потрібний час. Поєднуйте інноваційне програмне забезпечення з неперевершеними послугами й розвивайтеся новими способами.
Fiskl
fiskl.com
Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою повного набору інструментів для бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, звітності та фінансових інструментів, розроблених для потреб підприємців. Fiskl, якій довіряють понад 170 000 малих і середніх підприємств у всьому світі, забезпечує відзначене нагородами управління фінансами, доступне будь-де через мобільний пристрій. Основні функції включають: 🔹 Повні можливості бухгалтерського обліку: Fiskl забезпечує повний бухгалтерський облік подвійного запису, що охоплює виставлення рахунків, підключення до банківських/кредитних карток, відстеження витрат, звірку, фінансові звіти тощо. 🔹 Автоматизація на основі штучного інтелекту: наш власний механізм автоматичної категоризації використовує ШІ для автоматичної класифікації транзакцій, зіставлення переказів і звірки рахунків, заощаджуючи години ручної роботи. 🔹 Мобільні програми: наші програми для iOS та Android дозволяють керувати фінансами на ходу з повним обліком на мобільних пристроях, що є обов’язковим для сучасного бізнесу. 🔹 Мультивалютність: розширена підтримка мультивалютності в 168 валютах із автоматичною звіркою іноземних операцій. 🔹 Глобальна обробка податків: вбудована функція дотримання податкового законодавства для понад 100 країн із автоматизованими розрахунками ПДВ і звітністю. 🔹 Багатомовне виставлення рахунків: створюйте професійні рахунки-фактури більш ніж 60 мовами, щоб легко спілкуватися з міжнародними клієнтами. 🔹 Великі варіанти оплати: Fiskl інтегрується з провідними платіжними шлюзами, як-от Stripe, PayPal, Apple Pay та багатьма іншими. 🔹 Банківські канали та синхронізація: автоматично імпортуйте транзакції з понад 21 000 банків у всьому світі в бухгалтерію за допомогою банківських каналів і нашого механізму синхронізації. 🔹 Спеціальна звітність: створюйте повністю настроювані фінансові звіти за допомогою простого перетягування, щоб відстежувати KPI для вашого бізнесу. 🔹 Співпраця: клієнтські портали дозволяють ділитися рахунками-фактурами та видимістю бухгалтерського обліку з вашими клієнтами та бухгалтером. 🔹 API та інтеграції: API Fiskl дозволяють підключати інші інструменти, такі як POS-системи, платформи електронної комерції та CRM. 🔹 Підходить для будь-якої галузі: користувачі варіюються від фрілансерів до роздрібних магазинів і агентств - Fiskl обслуговує всі види малого бізнесу. Завдяки автоматизації Fiskl, мобільному доступу, безперебійному глобальному охопленню та інтуїтивно зрозумілому дизайну ви можете попрощатися з бухгалтерськими труднощами. Замість того, щоб жонглювати електронними таблицями, насолоджуйтеся глибокими фінансовими оглядами за лічені хвилини на комп’ютері чи мобільному пристрої. Приєднуйтеся до тисяч підприємців, які перейшли на Fiskl. Зареєструйтеся сьогодні та візьміть під контроль фінанси свого бізнесу!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.
Hiveage
hiveage.com
Швидке, просте та безкоштовне онлайн-програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків у хмарі. Hiveage довіряють понад 50 000 фрілансерів і малих підприємств із 140 країн. Незалежно від того, чи це надсилання рахунків-фактур, прийом платежів чи автоматичне стягнення плати з клієнтів, Hiveage допоможе вам розібратися з фінансами, щоб ви могли зосередитися на важливому.
Holded
holded.com
Holded - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке інтегрує виставлення рахунків, бухгалтерський облік, CRM, управління проектами та запасами в єдиний інтерфейс.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook - платформа для управління бізнесом, яка допомагає фрілансерам та малим бізнесам організувати взаємодію з клієнтами і фінансові операції.
Invoice Temple
invoicetemple.com
Invoice Temple - це додаток для малих підприємств, що дозволяє легко створювати та надсилати рахунки-фактури, керувати фінансовими даними та вести облік платежів.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
InvoiceBerry – це онлайн-додаток для виставлення рахунків, який допомагає фрілансерам і малому бізнесу створювати рахунки, відстежувати витрати та платежі.
Invoiced
invoiced.com
Invoiced - це платформа для автоматизації рахунків, яка спрощує процеси виставлення рахунків, обробки платежів та управління фінансами для підприємств середнього та великого розміру.
Invoicera
invoicera.com
Invoicera - це програмне забезпечення для автоматизації виставлення рахунків та управління витратами, що спрощує порядок обробки платежів.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
InvoiceSherpa — додаток для автоматизації нагадувань про рахунки та збору боргів, який інтегрується з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird - програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, що допомагає управляти фінансами бізнесу.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice - програма для виставлення рахунків і управління фінансами для фрілансерів і малих підприємств з можливістю створення кастомізованих рахунків.
Nutcache
nutcache.com
Керуйте та відстежуйте свої проекти та завдання від початку до кінця. Краще плануйте, відстежуйте та організовуйте свої проекти та завдання за допомогою універсального програмного забезпечення, яке підходить саме вам.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у функціях визнання дебіторської заборгованості та доходів і знаходиться між додатком/CRM і системою бухгалтерського обліку. Методологія REST API-first означає, що інтеграцію з існуючими системами можна здійснити з мінімальним впливом на команди інженерів.
Outseta
outseta.com
Outseta — це єдина комплексна платформа, яка інтегрує CRM, виставлення рахунків за підписку, інструменти спілкування з клієнтами (електронна пошта, довідкова служба, чат), щоб допомогти стартапам із підписками швидше запускатися та ефективніше масштабуватися. Outseta надає вашій компанії єдине чітке уявлення про ефективність вашого бізнесу та всі інструменти, необхідні для збільшення щомісячного регулярного доходу.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Paddle
paddle.com
Paddle - платформа для управління платежами та підписками, що обробляє транзакції, податки та забезпечує безпеку платежів для бізнесу.
Paymo
paymoapp.com
Paymo — це додаток для управління проектами, відстеження часу та створення рахунків, що допомагає організувати робочі процеси та співпрацю команди.
Pennylane
pennylane.tech
Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.
PHC GO
phcgo.net
Швидке програмне забезпечення для швидких компаній. Контролюйте бізнес і прискорюйте результати за допомогою програмного забезпечення для онлайн-управління, адаптованого для вашої компанії.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — це зручна бухгалтерська програма, призначена для спрощення виставлення рахунків і фінансового менеджменту для малих підприємств і фрілансерів. Пропонуючи такі функції, як настроювані шаблони рахунків-фактур, збір онлайн-платежів і просте відстеження кредиторської та дебіторської заборгованості, ProfitBooks допомагає користувачам оптимізувати свої облікові процеси та покращити грошові потоки — і все це безкоштовно.
Quipu
getquipu.com
Відкрийте для себе новий спосіб управління своїм бізнесом. Платіжне програмне забезпечення для фрілансерів і малих і середніх підприємств.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy - це CRM-рішення для управління продажами, клієнтськими відносинами та бізнес-процесами в режимі онлайн на мобільних пристроях.
Stripe
stripe.com
Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.
Stampli
stampli.com
Stampli - платформа для автоматизації обробки рахунків-фактур, що інтегрується з ERP-системами, покращуючи комунікацію та контроль у фінансових процесах.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader - це програма для управління бізнес-процесами, що об'єднує управління проектами, CRM та фінансові функції в одному місці.
TrulySmall
trulysmall.com
Trulysmall - це бухгалтерська програма для малих підприємств, що автоматизує облік, обробку рахунків і звітність.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
Veem
veem.com
Veem - онлайн-платформа для глобальних платежів, що дозволяє підприємствам надсилати та отримувати гроші в понад 100 країнах у 70 валютах.
Wave
waveapps.com
Wave- це безкоштовний хмарний інструмент для обліку та фінансового управління, що допомагає малому бізнесу та фрілансерам в керуванні фінансами.
Xero
xero.com
Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks — це просте програмне забезпечення для бухгалтерського обліку, яке допомагає малому бізнесу управляти фінансами, виставляти рахунки, відстежувати витрати та генерувати звіти.
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books - це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку, що допомагає бізнесам управляти фінансовими операціями, відстежувати витрати та виставляти рахунки.
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