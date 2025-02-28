Програмне забезпечення для виставлення рахунків - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Компанії використовують програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, щоб створювати та надсилати рахунки-фактури клієнтам із вимогою оплати за надані продукти та послуги. Це програмне забезпечення оптимізує процес виставлення рахунків, скорочує час і зусилля та підвищує точність виставлення рахунків. Програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, яке в основному використовують спеціалісти з бухгалтерського обліку, також може використовуватися продавцями чи менеджерами проектів, щоб надавати клієнтам оцінки або рахунки-проформи. Він підтримує різні потреби в виставленні рахунків, наприклад виставлення рахунків за проект за професійні послуги та регулярне виставлення рахунків за комунальні послуги. Програмне забезпечення для виставлення рахунків бездоганно інтегрується з системами бухгалтерського обліку та рішеннями ERP або CRM, де зберігається інформація про клієнтів і продукти/послуги. Остаточним етапом процесу виставлення рахунків, який включає отримання платежу, зазвичай керують за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення або модуля в рамках більшого рішення ERP.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. - це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн -платежів, яка підтримує Інтернет -трансферти в Інтернеті та служить електронною альтернативою традиційним паперовим методам, такими як чеки та грошові замовлення. Компанія працює як платіжний процесор для інтернет-постачальників, аукціонних сайтів та багатьох інших комерційних користувачів, за які вона стягує плату в обмін на такі пільги, як транзакції та пам'ять пароля. Створений у 1998 році як Continity, PayPal мав своє первісне публічне розміщення в 2002 році. Пізніше того ж року він став дочірньою компанією Ebay, що цінувався в 1,5 мільярда доларів. eBay відмовився від PayPal у 2015 році акціонерам eBay. Компанія посіла 204 місце на Fortune 500 найбільших корпорацій США за доходом.
Xero
xero.com
Xero - це новозеландська компанія, що проживає громадські технології, перелічена на Австралійській фондовій біржі. Xero-це хмарна платформа бухгалтерського забезпечення для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нап'єр), шість офісів в Австралії (Мельбурн, Сідней, Канберра, Аделаїда, Брісбен та Перт), три офіси у Великобританії (Лондон, Манчестер і Мілтон Кейнс), три Офіси в США (Денвер, Сан -Франциско та Нью -Йорк), а також офіси в Канаді, Сінгапурі, Гонконзі та Південному Продукти Africa.xero засновані на програмному забезпеченні як модель сервісу (SaaS) та продаються підпискою на основі типу та кількості організацій компанії, якими керують абонент. Його продукція використовується в понад 180 країнах.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
Stripe
stripe.com
Stripe - це американські фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), що знаходиться зі штаб -квартирою у Сан -Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в першу чергу пропонує інтерфейси програмного забезпечення для обробки платежів (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує фінансові операції для невеликих та середніх підприємств. Платформа Bill.com з'єднує підприємства зі своїми постачальниками та клієнтами, щоб допомогти їм керувати припливом та відтоком готівки. Топ -конкуренти включають Tipalti та Yaypay. Bill.com співпрацює з найбільшими фінансовими установами США, понад 70% топ -100 американських бухгалтерських фірм, провідних програмних пакетів бухгалтерського обліку, включаючи Oracle Netsuite, Sage Intacct., Quickbooks та Xero, і є кращим постачальником цифрових рішень для платежів для CPA. com, дочірня технологія Американського інституту CPAS (AICPA). пропонується фінансовим установам як частину їхньої екосистеми в Інтернеті в Інтернеті. Поточні клієнти включають JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank та Перший національний банк Омахи. Банк Америки та PNC також використовують Bill.com як частину своїх технологій платежів. Станом на 2019 рік компанія має офіси в Сан -Хосе, Каліфорнії та Х'юстоні, Техас.
Moneybird
moneybird.com
Бухгалтерія може бути веселою! Понад 200 000 підприємців використовують наше програмне забезпечення для управління своїми фінансами.
Wave
waveapps.com
Wave - це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб -квартира хвиля знаходиться в мікрорайоні Леслівілл у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку в Інтернеті, призначене для підприємств з 1-9 працівниками, а потім-виставлення рахунків, особистих фінансів та програмного забезпечення для сканування отримання (OCR). У 2012 році Wave розпочала розгалуження фінансових послуг, спочатку з виплатами хвилі (обробка кредитних карток) та заробітної плати за хвилею, а потім кредитування хвилею в лютому 2017 року, яка з тих пір припинилася.
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books - це надійна бухгалтерська платформа, розроблена для вирощування бізнесу, яка пропонує всебічний набір функцій для впорядкування вашого фінансового управління. За допомогою книг Zoho ви можете ефективно відстежувати кредиторські заборгованості та дебіторську заборгованість, налаштувати рахунки -фактури та налаштувати автоматизовані нагадування про платіж для своїх клієнтів. The platform allows you to connect and reconcile bank accounts, fetching and matching transactions seamlessly. Zoho Books also includes customer and vendor portals, making it easy for all parties to keep track of their transactions with you. Payment gateways integrated within the platform provide your customers with multiple reliable payment methods, ensuring hassle-free payments. The user-friendly interface simplifies navigation for you and your team, enhancing productivity. With over 70 detailed reports, Zoho Books offers valuable insights into your financial health. Безпека є головним пріоритетом, і Zoho Books гарантує ваші дані та конфіденційність за допомогою жорсткого контролю доступу, гарантуючи, що лише уповноважені користувачі можуть отримати доступ до вашої інформації. The free mobile app keeps you updated with your financial transactions on the go, providing flexibility and convenience. Zoho Books-це все-в-одна платформа, оснащена будь-якою функцією, яка потребує бізнесу для управління своїми бухгалтерськими завданнями та ефективно організувати транзакції.
Elopage
elopage.com
elopage розшифровується як Product, Payment & Automation і є універсальною платформою онлайн-продажів. За допомогою elopage підприємці можуть створювати та продавати цифрові продукти. Основна увага приділяється розбудові та масштабуванню онлайн-бізнесу. Компанія пропонує інтегровані інтернет-магазини, а також спрощення бухгалтерського обліку та автоматизацію оподаткування. Крім того, доступні найпоширеніші варіанти та способи оплати, включаючи різні валюти. Завдяки інтегрованим інтерфейсам elopage також можна використовувати сумісним способом. Німецька штаб-квартира та місцезнаходження компанії знаходяться в Берліні.
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн -платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує адміністратора та підтримує свої книги, а ваш бізнес виглядає професіонал. FreshBooks вважає, що фінансові записи повинні бути легкими та швидкими, але все -таки докладно детально, щоб задовольнити свого бухгалтера. Спробуйте свіжі книги безкоштовно протягом 30 днів.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
Просте та ефективне виставлення рахунків онлайн для малого бізнесу та фрілансерів. Надсилайте рахунки-фактури, відстежуйте витрати та відстежуйте платежі клієнтів. Зареєструйтеся сьогодні!
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомлень, аркушах Excel та інструментах. Ви отримуєте ідеальний огляд поточних можливостей продажу, проектів і платежів, а також глибоке уявлення про те, як насправді працює ваш бізнес. Понад 60 000 людей щодня контролюють свою роботу за допомогою наших рішень для управління роботою. Від ІТ-агентств і цифрових маркетологів до сантехніків і будівельних компаній. Готові до більшого бізнесу та менше клопоту?
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple економить час малого бізнесу, дозволяючи виставляти рахунки на ходу та керувати бізнесом зі свого телефону. Invoice Simple є провідною програмою для виставлення рахунків, яка продовжує швидко розвиватися. За ці роки ми підтримали сотні тисяч задоволених клієнтів за допомогою наших високо оцінених програм для iOS і Android і нашого веб-сайту.
Anchor
sayanchor.com
Anchor отримує гроші вчасно та без зусиль. Автономне рішення для виставлення рахунків Anchor — це хмарна платформа, яка переосмислює виставлення рахунків B2B, збір і платежі. Забезпечуючи наскрізне рішення для виставлення рахунків і збору коштів і виключаючи всю ручну роботу з цих процесів, Anchor усуває ризики шахрайства та людських помилок у B2B-платежах. Заснована в 2020 році компанія Anchor надає досвід виставлення рахунків SaaS у галузь послуг B2B і є першою, хто підтримує потреби динамічного виставлення рахунків, які постійно змінюються. Мета Anchor — сприяти процвітанню власників бізнесу, дозволяючи їм зосередити свій час і ресурси на веденні бізнесу, а не на виставленні рахунків. Відвідайте www.sayanchor.com, щоб дізнатися більше та розпочати роботу.
Paycove
paycove.io
Paycove — це CRM №1 для виставлення рахунків, який дозволяє вам виставляти пропозиції, виставляти рахунки та виставляти рахунки клієнтам безпосередньо з вашої CRM. Автоматизуйте збори коштів, пропонуйте гнучкі варіанти виставлення рахунків, покращуйте взаємодію з клієнтами, заощаджуйте масу часу та сприяйте розвитку вашого бізнесу. Без жартів!
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-програм, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Це дозволяє вам керувати майже будь-яким бізнес-завданням за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для кожної програми; ви отримуєте доступ до всієї платформи, починаючи лише з 10 доларів США на місяць за користувача. Незалежно від того, чи використовуєте ви Apptivo для окремої програми чи для керування всім бізнесом, це принесе неймовірну цінність для організації. Його програми охоплюють повний життєвий цикл клієнта: * Маркетинг: створюйте цільові списки контактів, створюйте та проводите кампанії електронною поштою та відстежуйте аналітику. * Продажі: повні можливості CRM із надійним керуванням контактами, продажами, автоматизацією та звітністю. * Служба підтримки: потужна система продажу квитків з інтеграцією електронної пошти, веб-порталом і відстеженням часу. * Управління проектами: керуйте графіками проектів за допомогою діаграм Ганта, відстежуйте час і основні етапи та виставляйте рахунок за витрачені зусилля. * Обслуговування на місцях: призначення та відправлення робочих нарядів, мобільні фотографії, фіксація часу та матеріалів, а також виставлення рахунків. * Котирування та виставлення рахунків: створюйте професійні пропозиції та надсилайте їх своїм клієнтам електронною поштою за допомогою вбудованих можливостей виставлення рахунків і періодичних рахунків-фактур. * Управління замовленнями: перетворюйте ціни на замовлення, відстежуйте запаси та доставку та виставляйте клієнту рахунок за свій продукт. * Закупівлі та ланцюг постачання: керуйте постачальниками, відстежуйте замовлення на купівлю та виставлення рахунків, а також керуйте запасами. Apptivo використовується сотнями тисяч компаній із 193 країн світу та може залучити незалежних консультантів до компаній з мільярдними капіталами. Гнучкість Apptivo є однією з трьох його основних відмінностей: доступність, гнучкість і можливості. Завдяки повному набору бізнес-додатків, доступних за єдиною ціною, він пропонує багаті та потужні функції в широкому наборі додатків, які забезпечують неперевершені можливості за їх цінністю, з найкращими у своєму класі можливостями конфігурації, які роблять систему гнучкою для будь-якого типу бізнес.
Aspire
aspireapp.com
Aspire — це універсальна фінансова платформа для сучасного бізнесу, яка допомагає більш ніж 15 000 компаніям по всій Азії заощаджувати час і гроші завдяки міжнародним платежам, управлінню витратами, кредиторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю, доступ до яких здійснюється через єдиний зручний обліковий запис. Штаб-квартира Aspire розташована в Сінгапурі. Налічує понад 450 співробітників у п’яти країнах і підтримується глобальними венчурними капіталістами, зокрема Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent і Paypal. У 2023 році Aspire закрила раунд серії C на 100 мільйонів доларів США, який перевищив підписку, і оголосила, що досягла прибутковості.
Avaza
avaza.com
Avaza-це провідне програмне забезпечення для запуску клієнтів, орієнтованих на клієнта. Avaza дозволяє бізнесу будь -яких розмірів легше та ефективно керувати командними проектами, командним чатом, відстеженням часу, звітністю про витрати, цитуванням та виставленням рахунків. До нього можна отримати доступ просто через веб -браузер з будь -якого місця світу на будь -якому пристрої. Avaza надає інтегрований набір функціональності для ведення вашого бізнесу, орієнтованого на клієнта. Сюди входить управління проектами та співпраця, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, управління витратами, цитування та виставлення рахунків. Кожен з цих модулів може використовуватися разом або незалежно, щоб відповідати широкому спектру підприємств. Avaza особливо корисна для консалтингових та професійних послуг, які потребують усіх цих функцій, і насолоджується тим, що має єдине джерело істини та потужної звітності. Avaza побудований у хмарі та доступний на будь -якому пристрої. Avaza використовується 30 000+ професійними послугами в 150+ країнах.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange є провідним постачальником програмного забезпечення для автоматизації кредиторської заборгованості (AP) і платіжних рішень для компаній середнього ринку та їхніх постачальників. Наскрізне програмне забезпечення та платіжна платформа AvidXchange, заснована на програмному забезпеченні як послугі, оцифровує та автоматизує робочий процес AP для понад 8800 компаній, а за останні п’ять років вона здійснила платежі більш ніж 965 000 клієнтам-постачальникам своїх покупців. . Маючи одну з найбільших мереж постачальників для середнього ринку, AvidXchange пропонує глибоку галузеву експертизу щодо нерухомості, управління громадськими об’єднаннями, охорони здоров’я, соціальних послуг, освіти, гостинності та професійних послуг, а також будівництва, фінансових послуг і медіа через придбання Core Associates, BankTEL і FastPay. Крім того, AvidXchange, Inc. є ліцензованим оператором грошових переказів для платежів B2B у США, ліцензованим як оператор грошових переказів Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк, а також усіма іншими штатами, які вимагають ліцензії AvidXchange.
BigTime
bigtime.net
BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. Завдяки оптимізації проектних операцій, максимальному використанню ресурсів, прискоренню циклу дебіторської заборгованості та підключенню розрізнених джерел даних, BigTime полегшує масштабування та зростання компаній, що надають професійні послуги. З понад 2800 клієнтами та понад 20-річним досвідом BigTime розроблено для того, щоб швидко налагодити роботу, працювати з гнучкістю та маневреністю, а також дозволити вам вирішувати сьогоднішні виклики, водночас разом з вами масштабуватись для можливостей завтрашнього дня.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time — це хмарне програмне забезпечення для відстеження робочого часу та виставлення рахунків, розроблене для юристів, консультантів, підприємців і фрілансерів. Ми тут, щоб переконатися, що ваш оплачуваний час відстежується, упорядковується, виставляється рахунок і забезпечується безпечний доступ із будь-якого комп’ютера чи мобільного пристрою. Час – це гроші, і важливо стежити за обома. Ми прагнемо оптимізувати вашу платіжну систему за допомогою передових функцій і відзначеної нагородами команди підтримки клієнтів.
Biller Genie
billergenie.com
Відзначене нагородами хмарне рішення, яке автоматизує дебіторську заборгованість із пред’явлення рахунків, подальшого контролю та збору – без зміни поточного процесу. Ми також вдосконалюємо ваше бухгалтерське програмне забезпечення, підключаючи його до вашого платіжного процесора, забезпечуючи повну інтеграцію всіх систем. Завдяки нашій простоті використання ваші поточні системи не змінюються. Ми бездоганно інтегруємося з вашим поточним програмним забезпеченням бухгалтерського обліку, і ви можете продовжувати використовувати свій існуючий платіжний процесор. Кількома клацаннями миші Biller Genie може бути запущено та запущено за лічені хвилини, щоб стягнути вашу дебіторську заборгованість. Після початкового налаштування ви можете сісти і розслабитися.
Blinksale
blinksale.com
Надпросте професійне програмне забезпечення для виставлення рахунків, розроблене для фрілансерів, індивідуальних підприємців і невеликих команд. Blinksale дозволяє легко надсилати рахунки та швидко отримувати гроші – ось і все! Функції, які подобаються користувачам Blinksale з 2005 року... Створюйте індивідуальні разові або повторювані рахунки-фактури Перетворюйте оцінки в рахунки-фактури Встановлюйте умови оплати, наприклад net-30, або застосовуйте автоматичні комісії за прострочення платежу Отримуйте сповіщення, коли клієнти відкривають рахунки-фактури Приймайте всі основні форми оплати за допомогою Stripe, Paypal і найулюбленіша функція ACH Blinksale? Це необмежено! Необмежена кількість рахунків-фактур Необмежена кількість клієнтів Необмежена кількість користувачів Почніть роботу з Blinksale сьогодні!
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він упорядковує інформацію, автоматизує повторювані завдання та дозволяє витрачати більше часу на надання послуг своїм клієнтам замість керування внутрішніми процесами.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks зосереджено на вирішенні дуже конкретної проблеми. Фрілансерам і малим підприємствам, що надають послуги, важко отримати гроші. Дослідження показало, що 60 відсотків рахунків-фактур оплачуються із запізненням, причому третина цих прострочених платежів здійснюється через два тижні після закінчення терміну. CloudBooks намагається вирішити цю проблему, максимально спрощуючи виставлення рахунків і оплату. Ви можете надсилати необмежену кількість рахунків-фактур своїм клієнтам, відстежувати статус цих рахунків-фактур і навіть приймати платежі онлайн.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub — це CRM корпоративного рівня з відділами продажів, маркетингу, підтримки та виставлення рахунків для керування всіма діями, пов’язаними з клієнтами, з однієї єдиної платформи. Це потужна платформа для розвитку бізнесу, створена для малого та середнього бізнесу. Ви можете використовувати ConvergeHub для виконання всіх дій, пов’язаних із клієнтами, на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте його, щоб залучати потенційних клієнтів, надсилати кампанії, підтримувати перспективи, закривати продажі, відповідати на запити служби підтримки, створювати контракти, зберігати документи, керувати продуктами чи послугами, надсилати пропозиції, створювати рахунки-фактури тощо. Потужні функції налаштування та автоматизації ConvergeHub дозволяють вам налаштовувати та автоматизувати власні бізнес-процеси та різко підвищити продуктивність. 360-градусний огляд потенційних клієнтів і клієнтів ConvergeHub надає вам глибоку практичну інформацію, дозволяє відстежувати всі точки взаємодії в історії активності та дає змогу планувати майбутні розмови з потенційними клієнтами та клієнтами через будь-який канал – електронну пошту, телефон, текстові повідомлення, факс чи соціальні. Коментарі, нотатки, теги, завдання, зустрічі, календарі, нагадування, сповіщення об’єднуються, щоб підтримувати зв’язок і бути в курсі подій. Ви можете сегментувати свої списки, створювати шаблони та проводити маркетингові кампанії за допомогою електронної пошти та текстових повідомлень. Підтримуйте тісний зв’язок зі своїми клієнтами, відстежуючи випадки обслуговування клієнтів і швидко відповідаючи на них. Швидко отримуйте гроші, створюючи пропозиції та надсилаючи рахунки-фактури за ваші продукти та послуги прямо з CRM, і відстежуйте платежі, щойно ви їх отримаєте. Конструктор звітів і настроювані інформаційні панелі дозволяють створювати власні звіти та візуально відстежувати прогрес у кожній сфері бізнесу. ConvergeHub інтегрується з іншим програмним забезпеченням за допомогою багатьох нативних інтеграцій, таких як QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress тощо, а також через Zapier, Piesync, API та Webhooks.
Corcentric
corcentric.com
Corcentric пропонує повні рішення Source-to-Pay і Order-to-Cash, спрямовані на скорочення витрат, оптимізацію оборотного капіталу та збільшення прибутку. Модульна пропозиція SaaS Source-to-Pay від Corcentric включає аналітику, пошук джерел, керування постачальниками, керування життєвим циклом контрактів, закупівлі, керування рахунками-фактурами, фінансове управління та рішення для оплати. Рішення Corcentric Order-to-Cash можуть значно скоротити ваш DSO, гарантуючи платежі та усуваючи кредитний ризик.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow — це перша в світі наскрізна автоматизована бухгалтерська платформа, яка допомагає компаніям автоматизовано керувати своїми фінансами за допомогою віртуального живого помічника, створеного за допомогою розмовного штучного інтелекту та машинного навчання. Продукти включають CratoBot® для автоматизації AP; CratoRev® для автоматизації AR, CratoMatch ® для звірки банків. Наша платформа об’єднує вашу кредиторську та дебіторську заборгованості в режимі реального часу, ми гарантуємо, що ваші банківські операції належним чином застосовуються до кредиторської та дебіторської заборгованостей.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
Finom
finom.co
FINOM забезпечує повністю онлайн -акаунт бізнесу, що революціонує та впорядковує фінансові операції. Він інтегрує глобальні інструменти оплати, розумне виставлення рахунків, автоматичне ведення бухгалтерського обліку та функціональні можливості управління командами. Плани передплати Finom розроблені для підприємств будь -якого розміру, від фрілансерів та стартапів до малих та середніх підприємств та корпорацій. З Finom ви отримаєте європейський iban, повністю готовий в Інтернеті за 1-3 робочі дні. Бізнес -акаунт, який ви відкриваєте, містить цілий перелік переваг, який дозволить вам впоратися з фінансами прямо з телефону або ноутбука: - Безкоштовні дебетові картки для вас та вашої команди з поверненням готівки до 3%; -Зручні платежі в дорозі з Apple Pay та Google Pay; - безкоштовні щомісячні обмеження виведення банкоматів залежно від обраного плану; - Безкоштовний обсяг передачі SEPA та прямих дебетів залежно від обраного плану; - виплати по всьому світу (150 країн) без прихованих зборів; - жива інформаційна панель FX, 24 валюти, відмінні ставки (міжбанки + 0,5 %); - розумне виставлення рахунків, які дозволяють вам платити вдвічі швидше; - Інші облікові записи можна легко підключити до вашої інформаційної панелі Finom; - Експорт даних, готовий до бухгалтерського обліку та індивідуальний доступ до гаманця команди; - вбудовані функції, які допомагають заощадити на бухгалтерах та податкових консультантах; - Команда з обслуговування клієнтів доступна через телефон, відео та чат; - найвищий рівень безпеки та коштів, що захищають заходи.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC — це єдина платіжна платформа «все-в-одному», яка допомагає підприємствам синхронізувати всі свої фінанси, централізувати контроль над грошовими потоками та синхронізуватись із відповідним фінансовим спеціалістом у потрібний час. Поєднуйте інноваційне програмне забезпечення з неперевершеними послугами й розвивайтеся новими способами.
Fiskl
fiskl.com
Відкрийте для себе Fiskl: універсальний додаток для фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку на базі штучного інтелекту для малого бізнесу. Управління фінансами малого бізнесу не повинно бути болісним і трудомістким. Fiskl полегшує це за допомогою повного набору інструментів для бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, звітності та фінансових інструментів, розроблених для потреб підприємців. Fiskl, якій довіряють понад 170 000 малих і середніх підприємств у всьому світі, забезпечує відзначене нагородами управління фінансами, доступне будь-де через мобільний пристрій. Основні функції включають: 🔹 Повні можливості бухгалтерського обліку: Fiskl забезпечує повний бухгалтерський облік подвійного запису, що охоплює виставлення рахунків, підключення до банківських/кредитних карток, відстеження витрат, звірку, фінансові звіти тощо. 🔹 Автоматизація на основі штучного інтелекту: наш власний механізм автоматичної категоризації використовує ШІ для автоматичної класифікації транзакцій, зіставлення переказів і звірки рахунків, заощаджуючи години ручної роботи. 🔹 Мобільні програми: наші програми для iOS та Android дозволяють керувати фінансами на ходу з повним обліком на мобільних пристроях, що є обов’язковим для сучасного бізнесу. 🔹 Мультивалютність: розширена підтримка мультивалютності в 168 валютах із автоматичною звіркою іноземних операцій. 🔹 Глобальна обробка податків: вбудована функція дотримання податкового законодавства для понад 100 країн із автоматизованими розрахунками ПДВ і звітністю. 🔹 Багатомовне виставлення рахунків: створюйте професійні рахунки-фактури більш ніж 60 мовами, щоб легко спілкуватися з міжнародними клієнтами. 🔹 Великі варіанти оплати: Fiskl інтегрується з провідними платіжними шлюзами, як-от Stripe, PayPal, Apple Pay та багатьма іншими. 🔹 Банківські канали та синхронізація: автоматично імпортуйте транзакції з понад 21 000 банків у всьому світі в бухгалтерію за допомогою банківських каналів і нашого механізму синхронізації. 🔹 Спеціальна звітність: створюйте повністю настроювані фінансові звіти за допомогою простого перетягування, щоб відстежувати KPI для вашого бізнесу. 🔹 Співпраця: клієнтські портали дозволяють ділитися рахунками-фактурами та видимістю бухгалтерського обліку з вашими клієнтами та бухгалтером. 🔹 API та інтеграції: API Fiskl дозволяють підключати інші інструменти, такі як POS-системи, платформи електронної комерції та CRM. 🔹 Підходить для будь-якої галузі: користувачі варіюються від фрілансерів до роздрібних магазинів і агентств - Fiskl обслуговує всі види малого бізнесу. Завдяки автоматизації Fiskl, мобільному доступу, безперебійному глобальному охопленню та інтуїтивно зрозумілому дизайну ви можете попрощатися з бухгалтерськими труднощами. Замість того, щоб жонглювати електронними таблицями, насолоджуйтеся глибокими фінансовими оглядами за лічені хвилини на комп’ютері чи мобільному пристрої. Приєднуйтеся до тисяч підприємців, які перейшли на Fiskl. Зареєструйтеся сьогодні та візьміть під контроль фінанси свого бізнесу!
Hiveage
hiveage.com
Швидке, просте та безкоштовне онлайн-програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків у хмарі. Hiveage довіряють понад 50 000 фрілансерів і малих підприємств із 140 країн. Незалежно від того, чи це надсилання рахунків-фактур, прийом платежів чи автоматичне стягнення плати з клієнтів, Hiveage допоможе вам розібратися з фінансами, щоб ви могли зосередитися на важливому.
Holded
holded.com
Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, бухгалтерський облік, CRM, команда, проекти та інвентар — все, що вам потрібно, в одному місці. Візьміть під свій контроль і бездоганно синхронізуйте всі свої бізнес-функції за допомогою Holded. Почніть використовувати цей хмарний ERP світового класу вже сьогодні!
HoneyBook
honeybook.com
Honeybook - це централізована платформа управління клієнтами, яка дає можливість незалежним бізнесу забезпечити неабиякий досвід клієнтів та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки - Пропозиції - Онлайн -платежі - планування - контактна форма та управління свинками - Брендовані брошури - бухгалтерська ведуча - Інтеграція QuickBooks - Нагадування автоматичного платежу - Клієнтський портал + Логін
Invoice Temple
invoicetemple.com
Invoice Temple — це найкраще рішення для виставлення рахунків, розроблене виключно для власників малого бізнесу. Наш додаток пропонує зручну та ефективну платформу, що дозволяє підприємцям легко створювати професійні рахунки-фактури. Завдяки низці видатних функцій Invoice Temple гарантує, що виставлення рахунків стане простим і оптимізованим процесом навіть для найменш обізнаних у техніці людей. Вибираючи Invoice Temple, ви отримуєте доступ до різноманітних настроюваних шаблонів рахунків-фактур, що дозволяє персоналізувати ваші рахунки-фактури за допомогою вашого логотипу, відомостей про компанію та унікальної схеми. Цей рівень персоналізації не тільки підвищує ваш професіоналізм, але й зміцнює ідентичність вашого бренду, вселяючи довіру ваших клієнтів і клієнтів. Крім того, Invoice Temple бездоганно інтегрує ваші замовлення на купівлю та записи про покупки, усуваючи потребу в ручному введенні даних і забезпечуючи точність ваших фінансових записів. Ви також можете скористатися нашими можливостями управління запасами, що дозволить вам у режимі реального часу відстежувати рівень запасів і уникати помилок. Завдяки нашій комплексній інформаційній панелі всі ваші рахунки-фактури, оцінки та рахунки зручно централізовано, усуваючи потребу в ручному веденні записів. Наш додаток також пропонує системи сповіщень і нагадувань, які допоможуть вам відстежувати платежі та надсилати дружні нагадування вашим клієнтам.
Invoiced
invoiced.com
Виділення-це потужна та зручна для користувача платформа дебіторської заборгованості, розроблена для того, щоб допомогти підприємствам впорядкувати виставлення рахунків, покращити грошовий потік та підвищити задоволеність клієнтів. Це програмне рішення обслуговує організації, які прагнуть оптимізувати свої фінансові операції, автоматизуючи свій A/R. Орієнтований насамперед на підприємства середнього та розміру підприємства, рахунки пропонують інструменти, що спрощують складні фінансові процеси. Платформа особливо вигідна для компаній, які керують великим обсягом транзакцій або мають повторювані потреби в виставленні рахунків. Виписка дозволяє підприємствам підтримувати професійний вигляд, скорочуючи час, витрачений на завдання вручну виставлення рахунків, надаючи такі функції, як настроювані шаблони рахунків -фактур та автоматизовані виставлення рахунків. Ця ефективність економить час і мінімізує ризик помилок людини, що може призвести до затримки оплати. Однією з видатних функцій рахунків є його інтегровані можливості обробки платежів. Це дозволяє користувачам приймати платежі безпосередньо за рахунок рахунків -фактур, впорядковуючи процес збору платежів. Крім того, платформа включає надійні засоби відстеження платежів та інструменти узгодження рахунків, які допомагають підприємствам стежити за їх грошовим потоком у режимі реального часу. Пропонуючи управління передплатим, рахунок також обслуговує компанії з повторними моделями доходу, що дозволяє їм без зусиль керувати підписками на клієнтів. Виловний рахунок здобув довіру тисячам клієнтів у всьому світі, обробляючи мільярди дебіторської заборгованості. Його репутація лідера в автоматизації дебіторської заборгованості додатково затверджується за визнанням галузевих платформ, таких як G2, де вона визнана лідером категорії в різних сферах фінансового управління. Здатність платформи покращувати управління грошовими потоками та вдосконалювати процеси кредитних та колекцій робить його цінним надбанням для підприємств, спрямованих на підвищення своїх фінансових операцій. Загалом, виставлений рахунок виділяється у своїй категорії, надаючи всебічне рішення, яке спрощує виставлення рахунків та посилює загальне управління фінансами. Його зручний інтерфейс та потужні функції автоматизації позиціонують його як важливий інструмент для підприємств, які прагнуть підвищити ефективність та задоволеність клієнтів у своїх платіжних процесах.
Invoicera
invoicera.com
Entoicera - Автоматизоване програмне забезпечення для управління рахунками та витратами для спрощених операцій з рахунків Ви розгублені між купою ручних рахунків -фактур та намагаєтесь відстежувати платежі? Якщо ви виявите, що витрачаєте незліченну кількість годин на процеси рахунків вручну, що призводить до помилок та неефективності, рахунки -фактури тут, щоб заощадити час та зусилля! Які функції пропонують рахунки -фактури? * Автоматизоване покоління рахунків -фактур: Попрощайтеся з вручну створення рахунків -фактур. Enloicera автоматизує весь процес, заощаджуючи час та зменшуючи ризик помилок. ; Стежте за видатними рахунками, отримуйте своєчасні нагадування про оплату та будьте в курсі дебіторської заборгованості. * Безшовна інтеграція: Evoicera безперешкодно інтегрується з популярним програмним забезпеченням бухгалтерського обліку та 14+ платіжними шлюзами, забезпечуючи плавний та послідовний досвід виставлення рахунків у всіх ваших платформах. * Налаштовані шаблони рахунків -фактур: персоналізуйте свої рахунки -фактури за допомогою настроюваних шаблонів рахунків -фактур. Додайте свій брендинг, включіть конкретні умови та створіть професійний вигляд, який підсилює ідентичність вашого бренду. * Безпечні онлайн-платежі: Evoicera підтримує кілька методів оплати, забезпечуючи безпроблемний досвід оплати для ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам безпечний та зручний спосіб сплатити свої рахунки -фактури в Інтернеті. * Комплексна звітність: Отримайте цінні уявлення про вашу історію виставлення рахунків та платежів за допомогою всебічних функцій звітності рахунків. Проаналізуйте дані, визначте тенденції та приймайте обґрунтовані бізнес -рішення. Чому рахунок -фактури є найкращим вибором? * Обтічні процеси виставлення рахунків * Покращене управління грошовим потоком * Посилений досвід клієнтів * Зменшені помилки виставлення рахунків * Заощадження часу * Підвищена прибутковість Розв’яжіть потужність ефективного управління рахунками -фактурою за рахунок рахунків -фактур. Спробуйте сьогодні і випробуйте безшовну подорож на виставлення рахунків, яка рухає ваш бізнес вперед.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
Отримуйте гроші швидше за рахунок автоматизації облікових процесів. Розширене програмне забезпечення для нагадування та збору рахунків InvoiceSherpa автоматично переслідує прострочені рахунки та швидко інтегрується з усіма основними платформами бухгалтерського програмного забезпечення. InvoiceSherpa оснащено функціями керування для автоматизації вашої дебіторської заборгованості, що пришвидшує цикл грошових потоків, щоб ви могли покращити прибутки, ефективність бізнесу та задоволеність клієнтів.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропонує бездоганний досвід виставлення рахунків, одночасно оптимізуючи загальні операції виставлення рахунків для різних галузей і підприємств. Однією з найважливіших переваг Moon Invoice є його універсальність. Ви можете легко створювати та налаштовувати професійні рахунки-фактури, які відповідають ідентичності вашого бренду за допомогою Moon Invoice. Програмне забезпечення пропонує різноманітні шаблони та параметри налаштування, що дозволяє додавати свій логотип, вибирати кольори та персоналізувати свої рахунки-фактури, щоб створити послідовне та професійне зображення. Створення рахунків-фактур – це лише початок. Moon Invoice пропонує повний набір функцій для ефективного керування фінансовими операціями. Ви можете відстежувати витрати, керувати замовленнями на купівлю та легко записувати платежі в програмному забезпеченні. Крім того, Moon Invoice підтримує кілька валют і мов, що робить його чудовим вибором для глобального бізнесу. Ось головні функції Moon Invoice: - Настроювані рахунки-фактури з опціями брендування - Оцінки та пропозиції для зручного спілкування з клієнтами - Відстеження та керування витратами - Періодичні рахунки-фактури для автоматичного виставлення рахунків - Відстеження часу для точної оплати годин - Прийняття онлайн-платежів через популярні шлюзи - Багатофункціональність - Підтримка валют для глобальних транзакцій - Комплексні звіти та аналітика - Управління замовленнями на купівлю - База даних клієнтів для персоналізованого обслуговування - Мобільний додаток для доступу в дорозі - Інтеграція з популярними інструментами бухгалтерського обліку та продуктивності Програмне забезпечення виходить за межі виставлення рахунків, інтегруючись із популярними платіжними шлюзами , що забезпечує безпечні та зручні онлайн-транзакції. Це гарантує швидке й своєчасне отримання клієнтськими платежами, покращуючи грошовий потік і зменшуючи адміністративний тягар. Це хмарне рішення дозволяє вам отримувати доступ до даних виставлення рахунків будь-де, будь-коли та на будь-якому пристрої. Мобільний додаток ще більше розширює цю доступність, дозволяючи вам керувати виставленням рахунків і виставленням рахунків на ходу. Крім того, Moon Invoice надає першочергову підтримку клієнтам, пропонуючи своєчасну допомогу для вирішення будь-яких запитів або проблем. Програмне забезпечення регулярно оновлюється новими функціями та вдосконаленнями, що гарантує вам доступ до найновіших інструментів для ефективного управління фінансами.
Nutcache
nutcache.com
Керуйте та відстежуйте свої проекти та завдання від початку до кінця. Краще плануйте, відстежуйте та організовуйте свої проекти та завдання за допомогою універсального програмного забезпечення, яке підходить саме вам.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у функціях визнання дебіторської заборгованості та доходів і знаходиться між додатком/CRM і системою бухгалтерського обліку. Методологія REST API-first означає, що інтеграцію з існуючими системами можна здійснити з мінімальним впливом на команди інженерів.
Outseta
outseta.com
Outseta — це єдина комплексна платформа, яка інтегрує CRM, виставлення рахунків за підписку, інструменти спілкування з клієнтами (електронна пошта, довідкова служба, чат), щоб допомогти стартапам із підписками швидше запускатися та ефективніше масштабуватися. Outseta надає вашій компанії єдине чітке уявлення про ефективність вашого бізнесу та всі інструменти, необхідні для збільшення щомісячного регулярного доходу.
Paddle
paddle.com
Paddle пропонує повне рішення для платежів, податків і підписок для SaaS. Замість того, щоб об’єднувати та підтримувати фрагментований стек платежів, ми «робимо це для вас» на одній платформі, надаючи вам єдине джерело даних і правдивих доходів. Ми займаємося всім: від перевірок, платежів, керування підпискою, виставлення рахунків і поновлення до нагадувань, дотримання глобального податкового законодавства, захисту від шахрайства та звітності. Як ми це робимо? Як ваш зареєстрований продавець, Paddle керує для вас наступним: Інтеграція з кількома постачальниками платіжних послуг. Відповідальність за нарахування та сплату податку з продажів у всьому світі. Захист від шахрайства та обробка відкликаних платежів. Узгодження даних про доходи для рахунків і платежів за підписку. Зменшення відтоку та відновлення невдалих платежів. Запити щодо підтримки, пов’язані з виставленням рахунків. Дозвольте нам зосередитися на оптимізації кожної частини ваших платежів і процесу виставлення рахунків, а ви зосередитеся на розвитку свого бізнесу.
Paymo
paymoapp.com
Paymo - це управління проектами, відстеження часу та додаток для виставлення рахунків, який дозволяє відслідковувати роботу на ходу або на робочому місці під час моніторингу всіх ваших проектів. Створіть свій список справ, плануйте проекти, призначте завдання, спілкуйтеся в контексті та використовуйте його як трекер часу або як годинник часу працівника. Ви також можете відстежувати квитанції та створити професійні рахунки-фактури на ходу. Понад 100 000 користувачів з усього світу щодня покладаються на Paymo для відстеження проекту та часу. *** Управління завданнями та співпраця *** Принесіть команду на одній сторінці: - Створіть завдання, розділіть їх на списки завдань або додайте підзадачі, щоб зробити їх більш керованими - Переглянути завдання за проектом, терміном або пріоритетом як списки або на раді Канбана - Встановіть орієнтовні бюджети часу для кожного завдання та точно вимірюйте свої зусилля - Прокоментуйте на завданнях або рівні проекту про останні оновлення проекту - Додайте файли до завдань, коментарів чи проектів - об'єднайте весь вміст - Використовуйте функцію пошуку, щоб знайти потрібний елемент за лічені секунди *** Час треку на ходу *** Усунути здогадки, підвищити продуктивність та зробіть проекти вигідними: - Час відстеження через секундомір або додайте його вручну - Швидко відновити таймери за допомогою кнопки відтворення для останніх завдань - Побачте весь свій час хронологічно в області таблиць та легко редагувати існуючі записи - Перевірте робочі таблиці та перегляньте активні таймери *** План та керуйте роботою *** Слідкуйте за прогресом та вашою командою: - Плануйте віхи попереду для важливих результатів - Отримайте огляд здоров'я кожного проекту - Слідкуйте за клієнтами та їх контактами - Отримайте повідомлення про натискання, коли доступне оновлення проекту *** Мобільний виставлення рахунків *** Керуйте своїм бізнесом на ходу: - Перетворіть графіки на рахунок -фактуру - Рахунки попереднього перегляду перед тим, як їх надсилати - Прийміть онлайн -платежі та додайте часткові платежі заздалегідь - Зберігайте мобільні витрати за допомогою камери
Pennylane
pennylane.tech
Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.
PHC GO
phcgo.net
Швидке програмне забезпечення для швидких компаній. Контролюйте бізнес і прискорюйте результати за допомогою програмного забезпечення для онлайн-управління, адаптованого для вашої компанії.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — це зручна бухгалтерська програма, призначена для спрощення виставлення рахунків і фінансового менеджменту для малих підприємств і фрілансерів. Пропонуючи такі функції, як настроювані шаблони рахунків-фактур, збір онлайн-платежів і просте відстеження кредиторської та дебіторської заборгованості, ProfitBooks допомагає користувачам оптимізувати свої облікові процеси та покращити грошові потоки — і все це безкоштовно.
Quipu
getquipu.com
Відкрийте для себе новий спосіб управління своїм бізнесом. Платіжне програмне забезпечення для фрілансерів і малих і середніх підприємств.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy — комплексне рішення CRM; немає потреби турбуватися про декілька програм. Sellsy керує кожною точкою процесу продажу від пошуку потенційних клієнтів до оплати. Компанії, які використовують Sellsy, збільшують продажі, приймають більш обґрунтовані рішення та підвищують ефективність. Sellsy можна адаптувати відповідно до потреб вашого бізнесу. Доступні онлайн, Інтернет і мобільні пристрої за доступною ціною. Рішення Sellsy включає: • Генерування потенційних клієнтів, відстеження та підрахунок • Виставлення рахунків • Керування обслуговуванням клієнтів • Автоматизовані маркетингові кампанії та електронні листи • 360-градусний перегляд клієнтів • Перегляд конвеєра • Інструменти для співпраці • Управління проектами • Покупки, витрати та націнки • Електронна комерція • POS • Відстеження часу та багато іншого!
Stampli
stampli.com
Stampli призначений для команд із кредиторської заборгованості, які хочуть ефективної автоматизації, але не хочуть переробляти свою ERP або змінювати існуючі процеси AP. На відміну від інших рішень, Stampli забезпечує повну підтримку повного спектру нативних функцій для понад 70 ERP, що дозволяє нам розгортати за лічені тижні, а не місяці, без збоїв у вашому бізнесі. Stampli об’єднує всю вашу комунікацію, документацію та робочі процеси, пов’язані з AP, в одному місці для повної видимості та контролю. Користувачам це легко освоїти та ще простіше використовувати, особливо завдяки тому, що Billy the Bot™ автоматизує майже всі ваші дії з захоплення, кодування, маршрутизації, виявлення шахрайства та інших ручних завдань. Для ще більшої ефективності основне рішення AP Stampli доповнено набором інтегрованих продуктів, які включають Direct Pay, Кредитні картки, Advanced Vendor Management та інші. Stampli забезпечує повну видимість і контроль над усією програмою AP. Це зменшує ризик помилок, шахрайства та проблем із дотриманням вимог, одночасно покращуючи відносини з постачальниками та роблячи ваші процеси AP набагато ефективнішими.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
TrulySmall
trulysmall.com
Бухгалтерська програма, що заощаджує час, автоматизує бухгалтерські завдання для власників малого бізнесу. Використовуючи машинне навчання, Kashoo класифікує та звіряє витрати з транзакціями банків і кредитних карток, а також надає точні, повні звіти в реальному часі в один клік. На додаток до автоматичного узгодження, Kashoo також забезпечує оптичне розпізнавання та зіставлення квитанцій. Просто опустіть зображення квитанції в папку «Вхідні», і Kashoo автоматично зіставить його з транзакцією.
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