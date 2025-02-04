Програмне забезпечення для виставлення рахунків - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої ​​інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.