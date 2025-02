Програмне забезпечення для виставлення рахунків - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Bill.com

Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти включають Tipalti і YayPay. Bill.com співпрацює з найбільшими фінансовими установами США, понад 70% із 100 провідних бухгалтерських фірм США, провідними пакетами бухгалтерського програмного забезпечення, включаючи Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks і Xero, і є найкращим постачальником рішень для цифрових платежів для CPA. com, технологічна дочірня компанія Американського інституту CPA (AICPA). Платформа автоматизації наскрізних платежів Bill.com Connect пропонується фінансовим установам як частина їхньої онлайн-банківської екосистеми єдиного входу. Поточні клієнти включають JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank і First National Bank of Omaha. Bank of America та PNC також використовують Bill.com як частину своїх платіжних технологій. Станом на 2019 рік компанія має офіси в Сан-Хосе, Каліфорнія, і Х’юстоні, Техас.