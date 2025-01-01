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Програмне забезпечення для керування пропозиціями автоматизує та спрощує процес створення та подання пропозицій щодо будівельних проектів. Це дозволяє субпідрядникам генерувати точні професійні оцінки ставок за допомогою настроюваних шаблонів. Для підрядників і керівників проектів це забезпечує покращену видимість проектів і покращує звітність. Ці рішення часто інтегруються або доповнюють програмне забезпечення для оцінки будівництва та зльоту.
Запит на новий застосунок
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates — програмне забезпечення для підрядників, яке дозволяє створювати оцінки, пропозиції та генерувати звіти щодо будівельних проектів.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub - це платформа для управління робочими процесами субпідрядників, що забезпечує організацію завдань, відстеження прогресу та поліпшення комунікації між учасниками.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre - це хмарна платформа для управління проєктами в нерухомості, що допомагає командам приймати рішення, зменшувати витрати та покращувати результати.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete - програмне забезпечення для управління тендерами в будівництві, яке спрощує обробку контрактів, тендерів та рахунків-фактур.
RhinoDox
rhinodox.com
RhinoDox – це хмарна платформа для управління заявками, що допомагає підрядникам створювати, управляти та відстежувати ставки в одному місці.
Ganarpro
ganarpro.com
Ganarpro - це платформа для спрощення процесу подання тендерів для субпідрядників у будівництві, яка не потребує великих технічних знань.
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline — інтелектуальна платформа, що використовує ШІ для зменшення ризиків і допомагає командам підготовки до будівництва більш конкурентно подавати заявки.
ConWize
conwize.io
ConWize – хмарне ПЗ для управління тендерами та оцінки витрат, що економить до 50% часу, покращує точність оцінок та інтегрується з Autodesk Construction Cloud.
Downtobid
downtobid.com
Downtobid – платформа для запрошення заявок, яка автоматично виявляє пакети заявок у кресленнях і знаходить місцевих субпідрядників для підрядників.
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