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Програмне забезпечення для керування ставками
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Програмне забезпечення для керування ставками - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування пропозиціями автоматизує та спрощує процес створення та подання пропозицій щодо будівельних проектів. Це дозволяє субпідрядникам генерувати точні професійні оцінки ставок за допомогою настроюваних шаблонів. Для підрядників і керівників проектів це забезпечує покращену видимість проектів і покращує звітність. Ці рішення часто інтегруються або доповнюють програмне забезпечення для оцінки будівництва та зльоту.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend - програмне забезпечення для управління проектами в будівництві, що дозволяє будівельникам організувати процеси, фінанси та спілкування з клієнтами.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus - це хмарне програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, орієнтоване на покрівельні компанії, з можливостями CRM, управління проектами та документацією.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub – це система планування проектів для підрядників, що забезпечує управління ставками, організацію документів та спілкування в команді.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - платформа для управління будівельними торгами, що спрощує співпрацю між замовниками та підрядниками.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 — хмарне програмне забезпечення для оцінки та управління будівництвом, яке дозволяє ефективно управляти проектами та оцінками.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates — програмне забезпечення для підрядників, яке дозволяє створювати оцінки, пропозиції та генерувати звіти щодо будівельних проектів.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub - це платформа для управління робочими процесами субпідрядників, що забезпечує організацію завдань, відстеження прогресу та поліпшення комунікації між учасниками.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre - це хмарна платформа для управління проєктами в нерухомості, що допомагає командам приймати рішення, зменшувати витрати та покращувати результати.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket спрощує управління контрактами: оцінки, інвойси, платіж, моніторинг проектів та аналіз ефективності з будь-якого місця.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — програма для управління будівництвом, що допомагає завершувати проекти вчасно та безпечно.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete - програмне забезпечення для управління тендерами в будівництві, яке спрощує обробку контрактів, тендерів та рахунків-фактур.

RhinoDox

RhinoDox

rhinodox.com

RhinoDox – це хмарна платформа для управління заявками, що допомагає підрядникам створювати, управляти та відстежувати ставки в одному місці.

Ganarpro

Ganarpro

ganarpro.com

Ganarpro - це платформа для спрощення процесу подання тендерів для субпідрядників у будівництві, яка не потребує великих технічних знань.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

Thunderbolt Pipeline — інтелектуальна платформа, що використовує ШІ для зменшення ризиків і допомагає командам підготовки до будівництва більш конкурентно подавати заявки.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize – хмарне ПЗ для управління тендерами та оцінки витрат, що економить до 50% часу, покращує точність оцінок та інтегрується з Autodesk Construction Cloud.

Downtobid

Downtobid

downtobid.com

Downtobid – платформа для запрошення заявок, яка автоматично виявляє пакети заявок у кресленнях і знаходить місцевих субпідрядників для підрядників.

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Програмне забезпечення для керування ставками - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog