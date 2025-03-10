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Оглядові платформи для послуг «бізнес-бізнес» (B2B) збирають і підтримують автентифіковані оцінки постачальників у секторі B2B. Ці платформи допомагають компаніям і професіоналам на початкових етапах визначення надійних постачальників послуг, зокрема консультантів, рекламних і маркетингових агентств, веб-дизайнерів, розробників тощо. Крім того, платформи огляду послуг B2B пропонують переваги постачальникам послуг, дозволяючи їм заявляти про свої компанії, демонструвати свої послуги та встановлювати зв’язки з потенційними клієнтами. У той час як певні платформи перегляду послуг B2B спеціалізуються на певних категоріях постачальників, таких як маркетингові послуги, інші пропонують широкий спектр постачальників, від розробників програмного забезпечення до бухгалтерських служб. Багато з цих платформ організовують постачальників послуг на основі як типу пропонованих послуг, так і їхнього географічного розташування, що полегшує пошук місцевих постачальників для потенційних клієнтів. Деякі платформи також можуть мати схожість із платформами огляду технологій, оскільки вони збирають огляди як технологічних продуктів, так і постачальників послуг.
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G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
GoodFirms
goodfirms.co
GoodFirms - надійна платформа для оглядів та досліджень B2B, що містить відгуки клієнтів, профілі компаній та інтерв'ю з CEO IT-сервісів.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
Liftify
liftify.com
Liftify - програмне забезпечення для покращення та просування репутації компаній в інтернеті.
Clutch.co
clutch.co
Clutch.co - платформа для пошуку компаній з розробки додатків, основана на відгуках клієнтів, що допомагає вибрати найкращого партнера для бізнесу.
TechBehemoths
techbehemoths.com
TechBehemoths - платформа для знаходження топ-IT компаній з усього світу для співпраці в різних технологічних сферах.
UpCity
upcity.com
UpCity - це ресурс для зв'язку бізнесу з надійними постачальниками B2B послуг, включаючи маркетингові агенції та консультантів.
Reputedfirms
reputedfirms.com
Онлайн-платформа для публікації відгуків та досвіду клієнтів про вашу компанію.
Famewall
famewall.io
Famewall – це інструмент для збору та управління відгуками клієнтів, який дозволяє легко вбудовувати їх на веб-сайти.
Procurated
home.procurated.com
Procurated - це платформа для управління закупівлями, що забезпечує аналіз постачальників та полегшує прийняття рішень на основі даних.
Sortlist
sortlist.com
Sortlist - платформа для пошуку маркетингових агенцій, що спрощує процес підбору партнерів для бізнесу відповідно до їх потреб.
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