Найкращі платформи для перегляду послуг B2B - Найпопулярніші застосунки - Шпіцберген та Ян-Маєн

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Оглядові платформи для послуг «бізнес-бізнес» (B2B) збирають і підтримують автентифіковані оцінки постачальників у секторі B2B. Ці платформи допомагають компаніям і професіоналам на початкових етапах визначення надійних постачальників послуг, зокрема консультантів, рекламних і маркетингових агентств, веб-дизайнерів, розробників тощо. Крім того, платформи огляду послуг B2B пропонують переваги постачальникам послуг, дозволяючи їм заявляти про свої компанії, демонструвати свої послуги та встановлювати зв’язки з потенційними клієнтами. У той час як певні платформи перегляду послуг B2B спеціалізуються на певних категоріях постачальників, таких як маркетингові послуги, інші пропонують широкий спектр постачальників, від розробників програмного забезпечення до бухгалтерських служб. Багато з цих платформ організовують постачальників послуг на основі як типу пропонованих послуг, так і їхнього географічного розташування, що полегшує пошук місцевих постачальників для потенційних клієнтів. Деякі платформи також можуть мати схожість із платформами огляду технологій, оскільки вони збирають огляди як технологічних продуктів, так і постачальників послуг.
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Clutch.co
clutch.co
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G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які займаються програмним забезпеченням і послугами будь-якого розміру, співпрацюють із G2, щоб створити свою репутацію, керувати витратами на програмне забезпечення та розвивати свій бізнес.
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Sortlist
sortlist.com
Sortlist — ринок рекламного сектора. Ми є потужним онлайн-інструментом, який дозволяє брендам знаходити потрібні агентства за лічені хвилини, і водночас ми є найефективнішим новим бізнес-інструментом для агентств, які прагнуть зустрітися з новими клієнтами, у потрібному місці на правильний час. Наша власна система пошуку партнерів – це автоматизований процес, який ранжує, класифікує та централізує всю необхідну маркетологам інформацію. Процес пошуку та відбору постачальників стає набагато ефективнішим і швидшим! Процес, який раніше тривав тижнями, тепер вирішується за лічені хвилини! Тепер знайти потрібного маркетингового партнера легко, швидко й ефективно.
GoodFirms
goodfirms.co
Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухгалтерських фірм до консультантів з кадрів і багатьох інших — майже 2 мільйони компаній (і їх кількість зростає) відвідали UpCity, щоб визначити найкращого партнера для своїх потреб. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти успішним відносинам, тому ми створили наш власний рейтинг рекомендованості на основі даних, який допоможе нам ранжувати та рекомендувати найкращих постачальників послуг на кожному місцевому та національному ринку.
TechBehemoths
techbehemoths.com
Знайдіть найкращу ІТ-компанію для свого наступного проекту. Виберіть із 56 128 компаній у 146 країнах і 7 532 містах. Наймайте провідні технологічні компанії у вашому регіоні!
Reputedfirms
reputedfirms.com
Онлайн-платформа для публікації досвіду клієнтів і відгуків про вашу компанію.
Procurated
home.procurated.com
Закупівлі – справа складна, але знайти чудових постачальників не слід. Приєднуйтесь до тисяч професіоналів у сфері державних закупівель, які оцінюють і перевіряють постачальників на Procurated.
Liftify
liftify.com
Репутація вашої компанії - це все. Ми надаємо програмне забезпечення, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створити та просувати 5-зіркову репутацію в Інтернеті.
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