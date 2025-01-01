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Переваги Програмне забезпечення підтримки
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Переваги Програмне забезпечення підтримки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для підтримки переваг, також відоме як програмне забезпечення для спілкування з перевагами або програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень про переваги, розроблено, щоб допомогти працівникам максимізувати свої переваги. Ці системи навчають працівників щодо їхніх варіантів виплат, таких як плани страхування та будь-які зміни, і надають вказівки протягом усього процесу реєстрації. Організації та відділи кадрів використовують ці рішення, щоб оптимізувати комунікацію про переваги та спростити процес реєстрації, заощаджуючи час і гроші. Продукти підтримки переваг часто містять портали для співробітників і параметри самообслуговування, які дозволяють працівникам переглядати, оновлювати та керувати своєю особистою інформацією, документами та планами. Відділи кадрів є основними користувачами цих систем, які допомагають менеджерам з персоналу в адмініструванні пакетів пільг. Деякі програми підтримки переваг також допомагають компаніям дотримуватися федеральних і місцевих нормативних актів, як-от Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). Ці інструменти часто надають мережу торгових партнерів і/або інтегруються з програмним забезпеченням для адміністрування переваг компанії.

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Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight - цифрова платформа для управління здоров'ям, що допомагає користувачам контролювати витрати, знаходити медичних працівників і отримувати рекомендації.

Alight

Alight

alight.com

Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.

Compt

Compt

compt.io

Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Ваші гроші: платформа для фінансового оздоровлення, яка пропонує персоналізоване консультування, освіту та інструменти для управління фінансами.

Nova Benefits

Nova Benefits

novabenefits.com

Nova Benefits - платформа для управління пільгами працівників, що полегшує доступ до медичного страхування та інших переваг для співробітників.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.

Healthee

Healthee

healthee.com

Healthee - це платформа для спрощення використання медичних переваг, надає порівняння витрат та можливість бронювання зустрічей з медичними працівниками.

Noyo

Noyo

noyo.com

Noyo - платформа для управління даними учасників медичного страхування, яка спрощує зарахування та інтеграцію з страховими компаніями через API.

Kota

Kota

kota.io

Kota забезпечує доступ до послуг охорони здоров'я, життя та пенсій по всьому світу з можливістю реєстрації в реальному часі та гнучкими внесками.

GoKlaim

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim — програма для роботодавців, що дозволяє просто та гнучко пропонувати співробітникам медичні та оздоровчі пільги через мобільний додаток.

League

League

league.com

League — це технологічна компанія з охорони здоров'я, яка пропонує цифрову платформу для інтеграції медичних послуг і покращення взаємодії з користувачами.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.

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