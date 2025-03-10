Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для підтримки переваг, також відоме як програмне забезпечення для спілкування з перевагами або програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень про переваги, розроблено, щоб допомогти працівникам максимізувати свої переваги. Ці системи навчають працівників щодо їхніх варіантів виплат, таких як плани страхування та будь-які зміни, і надають вказівки протягом усього процесу реєстрації. Організації та відділи кадрів використовують ці рішення, щоб оптимізувати комунікацію про переваги та спростити процес реєстрації, заощаджуючи час і гроші. Продукти підтримки переваг часто містять портали для співробітників і параметри самообслуговування, які дозволяють працівникам переглядати, оновлювати та керувати своєю особистою інформацією, документами та планами. Відділи кадрів є основними користувачами цих систем, які допомагають менеджерам з персоналу в адмініструванні пакетів пільг. Деякі програми підтримки переваг також допомагають компаніям дотримуватися федеральних і місцевих нормативних актів, як-от Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). Ці інструменти часто надають мережу торгових партнерів і/або інтегруються з програмним забезпеченням для адміністрування переваг компанії.
Запит на новий застосунок
Castlight
castlighthealth.com
Castlight - цифрова платформа для управління здоров'ям, що допомагає користувачам контролювати витрати, знаходити медичних працівників і отримувати рекомендації.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Forma
joinforma.com
Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.
Compt
compt.io
Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Ваші гроші: платформа для фінансового оздоровлення, яка пропонує персоналізоване консультування, освіту та інструменти для управління фінансами.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits - платформа для управління пільгами працівників, що полегшує доступ до медичного страхування та інших переваг для співробітників.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.
Noyo
noyo.com
Платформа даних про переваги Noyo — це інфраструктурне рішення для систем ben-admin, HRIS і HR, які хочуть змінити спосіб керування реєстрацією учасників і правомочністю. Збирайте, очищайте та передавайте дані ключових учасників за допомогою однієї безпечної платформи. Легко підключайтеся до провідних страхових компаній через платформу Noyo та надсилайте їм зміни учасників через API; більше не потрібні канали файлів або введення даних. Ви зменшите операційні витрати, швидше оброблятимете зміни та матимете справу з меншою кількістю помилок покриття. Усе це сприяє кращому досвіду та перевагам, яким ваші клієнти можуть довіряти.
Kota
kota.io
Kota надає простий та безкордонний доступ до постачальників охорони здоров'я, життя та виходу на пенсію в усьому світі з реєстрацією в режимі реального часу, гнучким внеском та додатком для працівників. ⭑ Контроль: встановіть суми внеску на кожну команду та країну, витрати на обмеження, отримайте місцеві орієнтири, а також реєструйте та не вносять клацання. ⭑ Зберегти: Керування витратами, видаліть адміністратора звітності та попрощайтеся з брокерськими комісіями. ⭑ Займайтеся: Ваша команда має гнучкість зробити власний вибір та внести зміни в кран.
Healthee
healthee.com
Healthee змінює досвід для здоров’я, що робить його простішим, швидшим та ефективнішим для використання медичного страхування та догляду.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — це програмне забезпечення, яке допомагає роботодавцям простим і гнучким способом пропонувати своїм працівникам переваги для здоров’я та здоров’я. За допомогою GoKlaim працівники можуть отримати доступ до рахунку витрат на охорону здоров’я через мобільний додаток, де вони можуть подати претензії на різноманітні прийнятні витрати, від медичної та стоматологічної допомоги до освіти та особистого розвитку. Співробітники також можуть переглядати баланс свого рахунку, додавати утриманців і швидко й легко отримувати відшкодування. Роботодавці можуть налаштувати план відповідно до своїх потреб і бюджету, налаштувати категорії та підкатегорії витрат і перенести невикористані кошти на наступний рік. GoKlaim також надає інструменти аналітики та звітності, які допомагають роботодавцям контролювати та оптимізувати витрати на свої виплати. GoKlaim є чудовим рішенням для компаній, які хочуть надати своїм співробітникам персоналізований і безпроблемний досвід здоров’я та здоров’я. Дізнайтеся більше про GoKlaim, відвідавши наш сайт www.goklaim.com
League
league.com
Заснована в 2014 році, League-це компанія, орієнтована на технологію, що живить цифрову трансформацію охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеки та медичні працівники використовують нашу нагородну платформу для забезпечення інтегрованого та персоналізованого досвіду охорони здоров'я, який сприяє залученню споживачів. Мільйони людей у всьому світі використовують цифрові платформи охорони здоров’я, що працюють від ліги для доступу, навігації та оплати за догляд.
Benepass
getbenepass.com
Платформа гнучких переваг для людей-перших компаній. Вигоди для працівників, що відповідають за розміром, не працюють на сьогоднішню глобальну робочу силу. Дайте своїм працівникам вигоди, що пристосовуються до їхнього способу життя.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.