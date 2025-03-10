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Переваги Програмне забезпечення підтримки
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Переваги Програмне забезпечення підтримки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для підтримки переваг, також відоме як програмне забезпечення для спілкування з перевагами або програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень про переваги, розроблено, щоб допомогти працівникам максимізувати свої переваги. Ці системи навчають працівників щодо їхніх варіантів виплат, таких як плани страхування та будь-які зміни, і надають вказівки протягом усього процесу реєстрації. Організації та відділи кадрів використовують ці рішення, щоб оптимізувати комунікацію про переваги та спростити процес реєстрації, заощаджуючи час і гроші. Продукти підтримки переваг часто містять портали для співробітників і параметри самообслуговування, які дозволяють працівникам переглядати, оновлювати та керувати своєю особистою інформацією, документами та планами. Відділи кадрів є основними користувачами цих систем, які допомагають менеджерам з персоналу в адмініструванні пакетів пільг. Деякі програми підтримки переваг також допомагають компаніям дотримуватися федеральних і місцевих нормативних актів, як-от Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). Ці інструменти часто надають мережу торгових партнерів і/або інтегруються з програмним забезпеченням для адміністрування переваг компанії.

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Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight - цифрова платформа для управління здоров'ям, що допомагає користувачам контролювати витрати, знаходити медичних працівників і отримувати рекомендації.

Alight

Alight

alight.com

Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.

Compt

Compt

compt.io

Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Ваші гроші: платформа для фінансового оздоровлення, яка пропонує персоналізоване консультування, освіту та інструменти для управління фінансами.

Nova Benefits

Nova Benefits

novabenefits.com

Nova Benefits - платформа для управління пільгами працівників, що полегшує доступ до медичного страхування та інших переваг для співробітників.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.

Noyo

Noyo

noyo.com

Платформа даних про переваги Noyo — це інфраструктурне рішення для систем ben-admin, HRIS і HR, які хочуть змінити спосіб керування реєстрацією учасників і правомочністю. Збирайте, очищайте та передавайте дані ключових учасників за допомогою однієї безпечної платформи. Легко підключайтеся до провідних страхових компаній через платформу Noyo та надсилайте їм зміни учасників через API; більше не потрібні канали файлів або введення даних. Ви зменшите операційні витрати, швидше оброблятимете зміни та матимете справу з меншою кількістю помилок покриття. Усе це сприяє кращому досвіду та перевагам, яким ваші клієнти можуть довіряти.

Kota

Kota

kota.io

Kota надає простий та безкордонний доступ до постачальників охорони здоров'я, життя та виходу на пенсію в усьому світі з реєстрацією в режимі реального часу, гнучким внеском та додатком для працівників. ⭑ Контроль: встановіть суми внеску на кожну команду та країну, витрати на обмеження, отримайте місцеві орієнтири, а також реєструйте та не вносять клацання. ⭑ Зберегти: Керування витратами, видаліть адміністратора звітності та попрощайтеся з брокерськими комісіями. ⭑ Займайтеся: Ваша команда має гнучкість зробити власний вибір та внести зміни в кран.

Healthee

Healthee

healthee.com

Healthee змінює досвід для здоров’я, що робить його простішим, швидшим та ефективнішим для використання медичного страхування та догляду.

GoKlaim

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim — це програмне забезпечення, яке допомагає роботодавцям простим і гнучким способом пропонувати своїм працівникам переваги для здоров’я та здоров’я. За допомогою GoKlaim працівники можуть отримати доступ до рахунку витрат на охорону здоров’я через мобільний додаток, де вони можуть подати претензії на різноманітні прийнятні витрати, від медичної та стоматологічної допомоги до освіти та особистого розвитку. Співробітники також можуть переглядати баланс свого рахунку, додавати утриманців і швидко й легко отримувати відшкодування. Роботодавці можуть налаштувати план відповідно до своїх потреб і бюджету, налаштувати категорії та підкатегорії витрат і перенести невикористані кошти на наступний рік. GoKlaim також надає інструменти аналітики та звітності, які допомагають роботодавцям контролювати та оптимізувати витрати на свої виплати. GoKlaim є чудовим рішенням для компаній, які хочуть надати своїм співробітникам персоналізований і безпроблемний досвід здоров’я та здоров’я. Дізнайтеся більше про GoKlaim, відвідавши наш сайт www.goklaim.com

League

League

league.com

Заснована в 2014 році, League-це компанія, орієнтована на технологію, що живить цифрову трансформацію охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеки та медичні працівники використовують нашу нагородну платформу для забезпечення інтегрованого та персоналізованого досвіду охорони здоров'я, який сприяє залученню споживачів. Мільйони людей у ​​всьому світі використовують цифрові платформи охорони здоров’я, що працюють від ліги для доступу, навігації та оплати за догляд.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Платформа гнучких переваг для людей-перших компаній. Вигоди для працівників, що відповідають за розміром, не працюють на сьогоднішню глобальну робочу силу. Дайте своїм працівникам вигоди, що пристосовуються до їхнього способу життя.

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