GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim — це програмне забезпечення, яке допомагає роботодавцям простим і гнучким способом пропонувати своїм працівникам переваги для здоров’я та здоров’я. За допомогою GoKlaim працівники можуть отримати доступ до рахунку витрат на охорону здоров’я через мобільний додаток, де вони можуть подати претензії на різноманітні прийнятні витрати, від медичної та стоматологічної допомоги до освіти та особистого розвитку. Співробітники також можуть переглядати баланс свого рахунку, додавати утриманців і швидко й легко отримувати відшкодування. Роботодавці можуть налаштувати план відповідно до своїх потреб і бюджету, налаштувати категорії та підкатегорії витрат і перенести невикористані кошти на наступний рік. GoKlaim також надає інструменти аналітики та звітності, які допомагають роботодавцям контролювати та оптимізувати витрати на свої виплати. GoKlaim є чудовим рішенням для компаній, які хочуть надати своїм співробітникам персоналізований і безпроблемний досвід здоров’я та здоров’я. Дізнайтеся більше про GoKlaim, відвідавши наш сайт www.goklaim.com