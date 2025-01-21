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Переваги Програмне забезпечення підтримки - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для підтримки переваг, також відоме як програмне забезпечення для спілкування з перевагами або програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень про переваги, розроблено, щоб допомогти працівникам максимізувати свої переваги. Ці системи навчають працівників щодо їхніх варіантів виплат, таких як плани страхування та будь-які зміни, і надають вказівки протягом усього процесу реєстрації. Організації та відділи кадрів використовують ці рішення, щоб оптимізувати комунікацію про переваги та спростити процес реєстрації, заощаджуючи час і гроші. Продукти підтримки переваг часто містять портали для співробітників і параметри самообслуговування, які дозволяють працівникам переглядати, оновлювати та керувати своєю особистою інформацією, документами та планами. Відділи кадрів є основними користувачами цих систем, які допомагають менеджерам з персоналу в адмініструванні пакетів пільг. Деякі програми підтримки переваг також допомагають компаніям дотримуватися федеральних і місцевих нормативних актів, як-от Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). Ці інструменти часто надають мережу торгових партнерів і/або інтегруються з програмним забезпеченням для адміністрування переваг компанії.
Запит на новий застосунок
Castlight
castlighthealth.com
Мотивуйте здорові звички. Залучайте співробітників щодня до комплексного рішення для добробуту, яке сприяє здоров’ю розуму, тіла та гаманців.
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знаємо, наскільки важливо залучати та утримувати таланти, оптимізувати та масштабувати ваші операції, стабілізувати витрати на персонал та захистити ваш бізнес. Дозвольте нам зробити цю важку роботу, щоб ви могли зосередитися на виведенні свого бізнесу на новий рівень.
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кращих результатів для своїх людей і для свого бізнесу.
Forma
joinforma.com
Компанії щорічно витрачають мільйони на виплати працівникам, які працівники не цінують і не використовують регулярно. Forma, заснована в 2017 році, намагалася створити кращу модель, кинувши виклик традиційним універсальним підходам. Гнучке програмне забезпечення Forma допомагає компаніям пропонувати конкурентоспроможні пакети пільг, одночасно знижуючи витрати та неефективність, надаючи працівникам більше вибору та гнучкості у тому, як вони витрачають свої пільги. Платформа також економить спеціалістам з управління персоналом незліченні години на керування та підтримку різноманітних точкових рішень. Використовуючи Forma, компанії можуть вибирати з набору продуктів, які включають рахунки витрат на спосіб життя, рахунки витрат на охорону здоров’я, угоди про відшкодування витрат на охорону здоров’я, гнучкі рахунки витрат тощо, щоб розробляти та надавати персоналізовані програми пільг – і все це через єдину платформу. Тоді співробітники мають три варіанти, як витратити кошти на рахунку: Forma Store зі знижками на продукти та послуги, Forma Visa Card або вимагати відшкодування за підтримки команди підтримки учасників Forma світового рівня. Forma допомогла сотням найвідоміших компаній у світі, включаючи Stripe, Zoom, Lululemon і Affirm, розробити та підтримати гнучкі, інклюзивні програми пільг для майже мільйона співробітників. І ми бачимо великий успіх із 98% утримання клієнтів, 75 NPS і 98 оцінками CSAT від учасників. Forma підтримується Emergence Capital і Ribbit Capital і отримала численні нагороди за експоненційне зростання, інноваційне програмне забезпечення та як «Чудове місце для роботи».
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
Гнучка платформа переваг для компаній, орієнтованих на людей. Універсальні виплати працівникам не працюють для сучасної глобальної робочої сили. Надайте своїм співробітникам гнучкі переваги, які адаптуються до їх способу життя.
League
league.com
Ліга, заснована в 2014 році, є медичною компанією, орієнтованою на технології, яка сприяє цифровій трансформації охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеками та постачальники медичних послуг використовують нашу відзначену нагородами платформу для надання інтегрованих та персоналізованих медичних послуг, які стимулюють залучення споживачів. Мільйони людей у всьому світі використовують цифрові медичні платформи на базі League для доступу, навігації та оплати медичної допомоги.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits — це оздоровча платформа для співробітників, зосереджена на корпоративному медичному страхуванні. Заснована Сараншем Гаргом (генеральний директор) і Яш Гупта (технічний директор), Nova Benefits прагне створити щасливіші та здоровіші робочі місця для всіх, зробивши медичне страхування персоналізованим і простим у використанні для всіх співробітників. За останні два роки в Nova Benefits було застраховано понад 350 компаній, охоплено понад 175 000 учасників і оброблено понад 10 000 заяв. Серед їхніх шановних клієнтів – Snapdeal, HomeLane, Clear, Rupeek, Zinier та Junglee Games тощо. Для команд відділу кадрів і адміністраторів Nova Benefits надає робочі місця з чудовим досвідом позовів, робочим процесом відділу кадрів, порталом для самообслуговування співробітників, пільгами для здоров’я, досвідом особистого страхування та додатковими перевагами для оздоровлення. Стартап B2B SaaS залучив 10 мільйонів доларів Серії А від інвесторів, серед яких SIG, Bessemer, Multiply Ventures, Better Capital і Titan Capital.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — це програмне забезпечення, яке допомагає роботодавцям простим і гнучким способом пропонувати своїм працівникам переваги для здоров’я та здоров’я. За допомогою GoKlaim працівники можуть отримати доступ до рахунку витрат на охорону здоров’я через мобільний додаток, де вони можуть подати претензії на різноманітні прийнятні витрати, від медичної та стоматологічної допомоги до освіти та особистого розвитку. Співробітники також можуть переглядати баланс свого рахунку, додавати утриманців і швидко й легко отримувати відшкодування. Роботодавці можуть налаштувати план відповідно до своїх потреб і бюджету, налаштувати категорії та підкатегорії витрат і перенести невикористані кошти на наступний рік. GoKlaim також надає інструменти аналітики та звітності, які допомагають роботодавцям контролювати та оптимізувати витрати на свої виплати. GoKlaim є чудовим рішенням для компаній, які хочуть надати своїм співробітникам персоналізований і безпроблемний досвід здоров’я та здоров’я. Дізнайтеся більше про GoKlaim, відвідавши наш сайт www.goklaim.com
Healthee
healthee.com
Healthee змінює переваги для здоров’я, спрощуючи, швидше та ефективніше використовувати ваше медичне страхування та отримувати допомогу.
Kota
kota.io
Kota надає простий і безмежний доступ до постачальників послуг охорони здоров’я, життя та пенсійного забезпечення в усьому світі з реєстрацією в режимі реального часу, гнучкими внесками та додатком для співробітників. ⭑ Контроль: встановлюйте суми внесків для команди та країни, обмежуйте витрати, отримуйте локальні контрольні показники, а також реєструйтеся та скасовуйте реєстрацію одним клацанням миші. ⭑ Економія: керуйте витратами, видаліть адміністратора звітів і попрощайтеся з комісіями брокера. ⭑ Залучення: ваша команда має гнучкість, щоб зробити власний вибір і внести зміни одним дотиком.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — це перевага фінансового здоров’я для співробітників, яка пропонує необмежену індивідуальну підготовку за рахунок людських коштів, освіту світового рівня та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, щоб ваші співробітники (та їхні утриманці) жили фінансово безтурботно. Your Money Line надає швидкі, але вичерпні відповіді на найбільш особисті фінансові питання співробітників і запобігає фінансовим проблемам, про які роботодавці навіть не підозрюють, що існують у їхніх співробітників, поки не стане надто пізно. Нам довіряють сотні компаній і сотні тисяч домогосподарств. До побачення, грошовий стрес працівника. Привіт, ваша грошова лінія.
Noyo
noyo.com
Платформа даних про переваги Noyo — це інфраструктурне рішення для систем ben-admin, HRIS і HR, які хочуть змінити спосіб керування реєстрацією учасників і правомочністю. Збирайте, очищайте та передавайте дані ключових учасників за допомогою однієї безпечної платформи. Легко підключайтеся до провідних страхових компаній через платформу Noyo та надсилайте їм зміни учасників через API; більше не потрібні канали файлів або введення даних. Ви зменшите операційні витрати, швидше оброблятимете зміни та матимете справу з меншою кількістю помилок покриття. Усе це сприяє кращому досвіду та перевагам, яким ваші клієнти можуть довіряти.