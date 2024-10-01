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Переваги Програмне забезпечення підтримки - Найпопулярніші застосунки - Фарерські Острови
Програмне забезпечення для підтримки переваг, також відоме як програмне забезпечення для спілкування з перевагами або програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень про переваги, розроблено, щоб допомогти працівникам максимізувати свої переваги. Ці системи навчають працівників щодо їхніх варіантів виплат, таких як плани страхування та будь-які зміни, і надають вказівки протягом усього процесу реєстрації. Організації та відділи кадрів використовують ці рішення, щоб оптимізувати комунікацію про переваги та спростити процес реєстрації, заощаджуючи час і гроші. Продукти підтримки переваг часто містять портали для співробітників і параметри самообслуговування, які дозволяють працівникам переглядати, оновлювати та керувати своєю особистою інформацією, документами та планами. Відділи кадрів є основними користувачами цих систем, які допомагають менеджерам з персоналу в адмініструванні пакетів пільг. Деякі програми підтримки переваг також допомагають компаніям дотримуватися федеральних і місцевих нормативних актів, як-от Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA). Ці інструменти часто надають мережу торгових партнерів і/або інтегруються з програмним забезпеченням для адміністрування переваг компанії.
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Castlight
castlighthealth.com
Мотивуйте здорові звички. Залучайте співробітників щодня до комплексного рішення для добробуту, яке сприяє здоров’ю розуму, тіла та гаманців.
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знає...
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітник...
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits — це оздоровча платформа для співробітників, зосереджена на корпоративному медичному страхуванні. Заснована Сараншем Гаргом (генеральний директор) і Яш Гупта (технічний директор), Nova Benefits прагне створити щасливіші та здоровіші робочі місця для всіх, зробивши медичне страхування п...
Kota
kota.io
Kota надає простий і безмежний доступ до постачальників послуг охорони здоров’я, життя та пенсійного забезпечення в усьому світі з реєстрацією в режимі реального часу, гнучкими внесками та додатком для співробітників. ⭑ Контроль: встановлюйте суми внесків для команди та країни, обмежуйте витрати, от...
Forma
joinforma.com
Компанії щорічно витрачають мільйони на виплати працівникам, які працівники не цінують і не використовують регулярно. Forma, заснована в 2017 році, намагалася створити кращу модель, кинувши виклик традиційним універсальним підходам. Гнучке програмне забезпечення Forma допомагає компаніям пропонувати...
Noyo
noyo.com
Платформа даних про переваги Noyo — це інфраструктурне рішення для систем ben-admin, HRIS і HR, які хочуть змінити спосіб керування реєстрацією учасників і правомочністю. Збирайте, очищайте та передавайте дані ключових учасників за допомогою однієї безпечної платформи. Легко підключайтеся до провідн...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — це перевага фінансового здоров’я для співробітників, яка пропонує необмежену індивідуальну підготовку за рахунок людських коштів, освіту світового рівня та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, щоб ваші співробітники (та їхні утриманці) жили фінансово безтурботно. Your...
Healthee
healthee.com
Healthee змінює переваги для здоров’я, спрощуючи, швидше та ефективніше використовувати ваше медичне страхування та отримувати допомогу.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — це програмне забезпечення, яке допомагає роботодавцям простим і гнучким способом пропонувати своїм працівникам переваги для здоров’я та здоров’я. За допомогою GoKlaim працівники можуть отримати доступ до рахунку витрат на охорону здоров’я через мобільний додаток, де вони можуть подати прет...
League
league.com
Ліга, заснована в 2014 році, є медичною компанією, орієнтованою на технології, яка сприяє цифровій трансформації охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеками та постачальники медичних послуг використовують нашу відзначену нагородами платформу для надання інтегрованих та персо...
Benepass
getbenepass.com
Гнучка платформа переваг для компаній, орієнтованих на людей. Універсальні виплати працівникам не працюють для сучасної глобальної робочої сили. Надайте своїм співробітникам гнучкі переваги, які адаптуються до їх способу життя.