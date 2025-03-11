Переваги Постачальники консультацій - Найпопулярніші застосунки

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Консультування з питань пільг включає аутсорсинг функцій людських ресурсів (HR), які спеціалізуються на виборі, закупівлях, реалізації, управлінні та оновленні планів виплат працівникам. Ці плани охоплюють різноманітні переваги, такі як групове медичне страхування, страхування життя, оплачувана відпустка, пенсії, погашення студентської позики, страхування на випадок інвалідності та індивідуальні пенсійні рахунки. Постачальники послуг у цій сфері оцінюють вимоги, контролюють використання та доступність переваг як для роботодавців, так і для працівників, а також забезпечують дотримання державних постанов. Вони діють як основний зв’язок між страховими компаніями, постачальниками та клієнтами. Завдяки ретельному дослідженню та обговоренню ці постачальники пропонують індивідуальні плани, які відповідають потребам клієнтів. Підприємства використовують ці послуги цілий рік і можуть розраховувати на постійне спілкування та підтримку.
Запит на новий застосунок
ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - це служба проксі, яка пропонує більше 200 мільйонів житлових проксі для веб-вискоблювання та збору даних з високим рівнем анонімності.
Empower
empower.com
Empower - додаток для управління особистими фінансами, що дозволяє відстежувати доходи, витрати та фінансові цілі, а також отримувати персоналізовані рекомендації.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial — це платформа для управління фінансами, яка пропонує рішення для заощаджень на здоров'я, пенсійні інвестиції та автоматичні рахунки перекидання.
UMR
member.umr.com
Додаток UMR допомагає керувати медичними перевагами, надаючи доступ до деталей планування, лікарів у мережі та підтримки користувачів.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub - це онлайн-платформа для співробітників, що пропонує знижки та переваги для покращення фінансового добробуту та зниження витрат.
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie - сервіс для відстеження членів пенсійного фонду, забезпечує контроль, швидкість і безпеку під час роботи з втраченими учасниками.
Bennie
bennie.com
Додаток Bennie допомагає співробітникам зрозуміти свої пільги, переглядати картки ID, знаходити провайдерів та отримувати підтримку через Ask Bennie.
Lumity Benefits
lumity.com
Додаток Lumity Plengys допомагає користувачам організувати управління пільгами, забезпечуючи легкий доступ до інформації та підтримку для прийняття обґрунтованих рішень.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ — система оцінювання вигод для працівників, що допомагає брокерам розраховувати вигоди для роботодавців.
MMChr
mmchr.com
MMChr - додаток для аутсорсингу HR та консалтингу, що спеціалізується на управлінні людськими ресурсами та дотриманні трудового законодавства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits – це платформа корпоративних переваг і нових можливостей, що допомагає підвищити ефективність бізнесу та залучити співробітників.
FrankCrum
frankcrum.com
Додаток FrankCrum надає доступ до HR, оплати праці, пільг та управління ними, полегшуючи взаємодію з компанією через безпечний портал.
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