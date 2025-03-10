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Консультування з питань пільг включає аутсорсинг функцій людських ресурсів (HR), які спеціалізуються на виборі, закупівлях, реалізації, управлінні та оновленні планів виплат працівникам. Ці плани охоплюють різноманітні переваги, такі як групове медичне страхування, страхування життя, оплачувана відпустка, пенсії, погашення студентської позики, страхування на випадок інвалідності та індивідуальні пенсійні рахунки. Постачальники послуг у цій сфері оцінюють вимоги, контролюють використання та доступність переваг як для роботодавців, так і для працівників, а також забезпечують дотримання державних постанов. Вони діють як основний зв’язок між страховими компаніями, постачальниками та клієнтами. Завдяки ретельному дослідженню та обговоренню ці постачальники пропонують індивідуальні плани, які відповідають потребам клієнтів. Підприємства використовують ці послуги цілий рік і можуть розраховувати на постійне спілкування та підтримку.
Запит на новий застосунок
ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - це служба проксі, яка пропонує більше 200 мільйонів житлових проксі для веб-вискоблювання та збору даних з високим рівнем анонімності.
Empower
empower.com
Empower - додаток для управління особистими фінансами, що дозволяє відстежувати доходи, витрати та фінансові цілі, а також отримувати персоналізовані рекомендації.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial — це платформа для управління фінансами, яка пропонує рішення для заощаджень на здоров'я, пенсійні інвестиції та автоматичні рахунки перекидання.
UMR
member.umr.com
Додаток UMR допомагає керувати медичними перевагами, надаючи доступ до деталей планування, лікарів у мережі та підтримки користувачів.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub - це онлайн-платформа для співробітників, що пропонує знижки та переваги для покращення фінансового добробуту та зниження витрат.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному контролі та підзвітності, швидкому виконанні робіт, мінімальному ризику шахрайства та душевному спокої, знаючи, що ваші інструкції знаходяться в найвміліших руках
Bennie
bennie.com
Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних переваг і включає навчання співробітників, страхування P&C тощо. Додаток Bennie – це ресурс, який допоможе співробітникам легко знайти та зрозуміти інформацію про переваги. Від перегляду ідентифікаційних карток до пошуку постачальників у мережі та перегляду Bennie’s Marketplace – учасники мають під рукою інформацію про переваги та необхідні інструменти. Медичний консьєрж Bennie, Ask Bennie, є найкращим інструментом для цілеспрямованої підтримки учасників. Учасники можуть спілкуватися з Ask Bennie Advocate безпосередньо в додатку, щоб отримати допомогу з запитаннями про відкриту реєстрацію, покриття, переговори щодо рахунків/помилки, пошук постачальників тощо.
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBeneFits - це платформа корпоративних вигод та нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучати своїх працівників.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
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