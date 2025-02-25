Переваги Постачальники консультацій - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Консультування з питань пільг включає аутсорсинг функцій людських ресурсів (HR), які спеціалізуються на виборі, закупівлях, реалізації, управлінні та оновленні планів виплат працівникам. Ці плани охоплюють різноманітні переваги, такі як групове медичне страхування, страхування життя, оплачувана відпустка, пенсії, погашення студентської позики, страхування на випадок інвалідності та індивідуальні пенсійні рахунки. Постачальники послуг у цій сфері оцінюють вимоги, контролюють використання та доступність переваг як для роботодавців, так і для працівників, а також забезпечують дотримання державних постанов. Вони діють як основний зв’язок між страховими компаніями, постачальниками та клієнтами. Завдяки ретельному дослідженню та обговоренню ці постачальники пропонують індивідуальні плани, які відповідають потребам клієнтів. Підприємства використовують ці послуги цілий рік і можуть розраховувати на постійне спілкування та підтримку.
Запит на новий застосунок
ADP
adp.com
Розробка кращих способів роботи за допомогою передових продуктів, преміум-послуг та виняткових вражень, які дозволяють людям досягти повного потенціалу. HR, талант, управління часом, пільги та заробітна плата. Інформовані даними та розроблені для людей. ADP пропонує провідні в галузі онлайн-оплати праці та HR-рішення, а також податок, відповідність, адміністрація виплат та інше. Отримайте найкраще за допомогою ADP.
Empower
empower.com
Наше бачення полягає в тому, щоб змінити фінансове життя за допомогою порад, людей і технологій. Наша місія полягає в забезпеченні фінансової свободи для всіх.
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Про Inspira Financial Inspira Financial пропонує рішення щодо здоров’я, добробуту, пенсії та пільг, які зміцнюють і спрощують шлях до здоров’я та багатства. З більш ніж 7 мільйонами клієнтів, які тримають активи на суму понад 62 мільярди доларів США, Inspira співпрацює з тисячами роботодавців, спонсорів планів, реєстраторів, TPA та іншими інституційними партнерами, допомагаючи людям, які їм не байдужі, планувати, заощаджувати та інвестувати у світле майбутнє . Inspira невпинно прагне до кращих результатів для всіх за допомогою наших послуг автоматичного відновлення, медичних ощадних рахунків, екстрених накопичувальних фондів, послуг опіки тощо. Дізнайтеся більше на inspirafinancial.com.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.
UMR
member.umr.com
UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
Bennie
bennie.com
Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних переваг і включає навчання співробітників, страхування P&C тощо. Додаток Bennie – це ресурс, який допоможе співробітникам легко знайти та зрозуміти інформацію про переваги. Від перегляду ідентифікаційних карток до пошуку постачальників у мережі та перегляду Bennie’s Marketplace – учасники мають під рукою інформацію про переваги та необхідні інструменти. Медичний консьєрж Bennie, Ask Bennie, є найкращим інструментом для цілеспрямованої підтримки учасників. Учасники можуть спілкуватися з Ask Bennie Advocate безпосередньо в додатку, щоб отримати допомогу з запитаннями про відкриту реєстрацію, покриття, переговори щодо рахунків/помилки, пошук постачальників тощо.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному контролі та підзвітності, швидкому виконанні робіт, мінімальному ризику шахрайства та душевному спокої, знаючи, що ваші інструкції знаходяться в найвміліших руках
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — це один із найкращих і найдешевших постачальників послуг проксі-серверів із понад 200 мільйонами домашніх і статичних проксі-серверів, які дають вам перевагу під час використання проксі-сервера для сканування!
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
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