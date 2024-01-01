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Переваги Постачальники консультацій - Найпопулярніші застосунки
Консультування з питань пільг включає аутсорсинг функцій людських ресурсів (HR), які спеціалізуються на виборі, закупівлях, реалізації, управлінні та оновленні планів виплат працівникам. Ці плани охоплюють різноманітні переваги, такі як групове медичне страхування, страхування життя, оплачувана відпустка, пенсії, погашення студентської позики, страхування на випадок інвалідності та індивідуальні пенсійні рахунки. Постачальники послуг у цій сфері оцінюють вимоги, контролюють використання та доступність переваг як для роботодавців, так і для працівників, а також забезпечують дотримання державних постанов. Вони діють як основний зв’язок між страховими компаніями, постачальниками та клієнтами. Завдяки ретельному дослідженню та обговоренню ці постачальники пропонують індивідуальні плани, які відповідають потребам клієнтів. Підприємства використовують ці послуги цілий рік і можуть розраховувати на постійне спілкування та підтримку.
Запит на новий застосунок
ADP
adp.com
ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.
Empower
empower.com
Ми тут, щоб допомогти вам досягти всіх ваших фінансових цілей — від фінансового благополуччя зараз до пенсії, яку ви собі уявляєте в майбутньому.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — це один із найкращих і найдешевших постачальників домашніх проксі-сервісів із понад 200 мільйонами домашніх і статичних проксі-серверів, які дають вам перевагу під час використання проксі-сервера для збирання!
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному ко...
Bennie
bennie.com
Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних ...
UMR
member.umr.com
UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Про Inspira Financial Inspira Financial пропонує рішення щодо здоров’я, добробуту, пенсії та пільг, які зміцнюють і спрощують шлях до здоров’я та багатства. З більш ніж 7 мільйонами клієнтів, які тримають активи на суму понад 62 мільярди доларів США, Inspira співпрацює з тисячами роботодавців, спонс...
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.