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Переваги Постачальники консультацій - Найпопулярніші застосунки - Ангола

Консультування з питань пільг включає аутсорсинг функцій людських ресурсів (HR), які спеціалізуються на виборі, закупівлях, реалізації, управлінні та оновленні планів виплат працівникам. Ці плани охоплюють різноманітні переваги, такі як групове медичне страхування, страхування життя, оплачувана відпустка, пенсії, погашення студентської позики, страхування на випадок інвалідності та індивідуальні пенсійні рахунки. Постачальники послуг у цій сфері оцінюють вимоги, контролюють використання та доступність переваг як для роботодавців, так і для працівників, а також забезпечують дотримання державних постанов. Вони діють як основний зв’язок між страховими компаніями, постачальниками та клієнтами. Завдяки ретельному дослідженню та обговоренню ці постачальники пропонують індивідуальні плани, які відповідають потребам клієнтів. Підприємства використовують ці послуги цілий рік і можуть розраховувати на постійне спілкування та підтримку.

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ADP

ADP

adp.com

ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy — це один із найкращих і найдешевших постачальників послуг проксі-серверів із понад 200 мільйонами домашніх і статичних проксі-серверів, які дають вам перевагу під час використання проксі-сервера для сканування!

Empower

Empower

empower.com

Наше бачення полягає в тому, щоб змінити фінансове життя за допомогою порад, людей і технологій. Наша місія полягає в забезпеченні фінансової свободи для всіх.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.

MMChr

MMChr

mmchr.com

Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному ко...

Bennie

Bennie

bennie.com

Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних ...

UMR

UMR

member.umr.com

UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Про Inspira Financial Inspira Financial пропонує рішення щодо здоров’я, добробуту, пенсії та пільг, які зміцнюють і спрощують шлях до здоров’я та багатства. З більш ніж 7 мільйонами клієнтів, які тримають активи на суму понад 62 мільярди доларів США, Inspira співпрацює з тисячами роботодавців, спонс...

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.

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