Програмне забезпечення для адміністрування переваг - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям розробляти пакети пільг для працівників і керувати ними, одночасно забезпечуючи відповідність державним нормам. Ці системи обробляють різні виплати працівникам, включаючи страхові плани та опціони на акції, а також оптимізують відкриті періоди реєстрації за допомогою адміністративної панелі. Організації використовують ці інструменти для перегляду та зміни пакетів пільг для працівників. Програмне забезпечення для адміністрування переваг часто містить портали для працівників і параметри самообслуговування, що дозволяє працівникам переглядати, керувати та оновлювати свою особисту інформацію та документи. Ці інструменти, які в основному використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу ефективно керувати пакетами пільг і сприяти їх оптимальному використанню серед співробітників. Крім того, програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям визначати найцінніші переваги для співробітників, зменшувати загальні витрати та підтримувати відповідність федеральним і місцевим нормам, таким як Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA).
Запит на новий застосунок
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
Collective Health
collectivehealth.com
Collective Health - це цифрова платформа для управління медичними даними, яка полегшує доступ до медичної інформації та покращує взаємодію між пацієнтами і медиками.
OnPay
onpay.com
OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Circula
circula.com
Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR - це програмне забезпечення для управління персоналом, яке спростить облік даних співробітників та процеси HR для команд різного розміру.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Employee Navigator - платформа для управління пільгами, наймом та дотриманням норм, що полегшує адміністрацію пільг для брокерів і компаній.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Warp
joinwarp.com
Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.
Forma
joinforma.com
Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare — це цифрова платформа, що допомагає користувачам відстежувати своє здоров'я, управляти добробутом і отримувати підтримку у зв'язку з медичними потребами.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.
PrimePay
primepay.com
PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.
Empeon
empeon.com
Empeon - платформа для управління HR і зарплатами, що спрощує обробку графіків, відпусток та пільг для організацій охорони здоров'я.
GoCo
goco.io
GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.
ekincare
ekincare.com
Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocus - це платформа для управління пільгами, що допомагає працівникам отримувати переваги, а організаціям зменшувати адміністративне навантаження та витрати.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.
Healthysure
healthysure.in
Додаток HealthySure пропонує комплексне управління медичними послугами, включаючи стеження за витратами, доступ до медичних працівників та управління записами.
Decisely
decisely.com
Вирішено - це платформа для управління виплатами та страховими послугами для малих підприємств, що інтегрує різні бізнес-процеси.
Benme
benme.io
Benme – платформа для управління пільгами працівників, яка спрощує адміністрування виплат та дозволяє налаштовувати програми під потреби організацій.
League
league.com
League — це технологічна компанія з охорони здоров'я, яка пропонує цифрову платформу для інтеграції медичних послуг і покращення взаємодії з користувачами.
Benepass Admin
getbenepass.com
Admin Benepass - це інструмент для управління пільгами працівників, що забезпечує централізований контроль та інтеграцію з HR-системами.
Benepass
getbenepass.com
Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.
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