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Програмне забезпечення для адміністрування переваг
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Програмне забезпечення для адміністрування переваг - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям розробляти пакети пільг для працівників і керувати ними, одночасно забезпечуючи відповідність державним нормам. Ці системи обробляють різні виплати працівникам, включаючи страхові плани та опціони на акції, а також оптимізують відкриті періоди реєстрації за допомогою адміністративної панелі. Організації використовують ці інструменти для перегляду та зміни пакетів пільг для працівників. Програмне забезпечення для адміністрування переваг часто містить портали для працівників і параметри самообслуговування, що дозволяє працівникам переглядати, керувати та оновлювати свою особисту інформацію та документи. Ці інструменти, які в основному використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу ефективно керувати пакетами пільг і сприяти їх оптимальному використанню серед співробітників. Крім того, програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям визначати найцінніші переваги для співробітників, зменшувати загальні витрати та підтримувати відповідність федеральним і місцевим нормам, таким як Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA).

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

Collective Health

Collective Health

collectivehealth.com

Collective Health - це цифрова платформа для управління медичними даними, яка полегшує доступ до медичної інформації та покращує взаємодію між пацієнтами і медиками.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

Circula

Circula

circula.com

Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.

Alight

Alight

alight.com

Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHR - це програмне забезпечення для управління персоналом, яке спростить облік даних співробітників та процеси HR для команд різного розміру.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Employee Navigator - платформа для управління пільгами, наймом та дотриманням норм, що полегшує адміністрацію пільг для брокерів і компаній.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Sharecare — це цифрова платформа, що допомагає користувачам відстежувати своє здоров'я, управляти добробутом і отримувати підтримку у зв'язку з медичними потребами.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeon - платформа для управління HR і зарплатами, що спрощує обробку графіків, відпусток та пільг для організацій охорони здоров'я.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare - платформа для управління здоров'ям працівників, що пропонує послуги телемедицини, ментального здоров'я, фітнесу та харчування в одному місці.

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Benefitfocus - це платформа для управління пільгами, що допомагає працівникам отримувати переваги, а організаціям зменшувати адміністративне навантаження та витрати.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

Додаток HealthySure пропонує комплексне управління медичними послугами, включаючи стеження за витратами, доступ до медичних працівників та управління записами.

Decisely

Decisely

decisely.com

Вирішено - це платформа для управління виплатами та страховими послугами для малих підприємств, що інтегрує різні бізнес-процеси.

Benme

Benme

benme.io

Benme – платформа для управління пільгами працівників, яка спрощує адміністрування виплат та дозволяє налаштовувати програми під потреби організацій.

League

League

league.com

League — це технологічна компанія з охорони здоров'я, яка пропонує цифрову платформу для інтеграції медичних послуг і покращення взаємодії з користувачами.

Benepass Admin

Benepass Admin

getbenepass.com

Admin Benepass - це інструмент для управління пільгами працівників, що забезпечує централізований контроль та інтеграцію з HR-системами.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass - платформа для налаштування гнучких пільг працівників, що відповідає потребам компаній та підтримує їхнє благополуччя.

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