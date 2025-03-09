Програмне забезпечення для адміністрування переваг - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям розробляти пакети пільг для працівників і керувати ними, одночасно забезпечуючи відповідність державним нормам. Ці системи обробляють різні виплати працівникам, включаючи страхові плани та опціони на акції, а також оптимізують відкриті періоди реєстрації за допомогою адміністративної панелі. Організації використовують ці інструменти для перегляду та зміни пакетів пільг для працівників. Програмне забезпечення для адміністрування переваг часто містить портали для працівників і параметри самообслуговування, що дозволяє працівникам переглядати, керувати та оновлювати свою особисту інформацію та документи. Ці інструменти, які в основному використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу ефективно керувати пакетами пільг і сприяти їх оптимальному використанню серед співробітників. Крім того, програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям визначати найцінніші переваги для співробітників, зменшувати загальні витрати та підтримувати відповідність федеральним і місцевим нормам, таким як Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA).
Запит на новий застосунок
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Forma
joinforma.com
Forma - це платформа для гнучкого управління перевагами, яка допомагає компаніям створювати налаштовані пакети пільг для співробітників.
Collective Health
collectivehealth.com
Collective Health - це цифрова платформа для управління медичними даними, яка полегшує доступ до медичної інформації та покращує взаємодію між пацієнтами і медиками.
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Benepass
getbenepass.com
Платформа гнучких переваг для людей-перших компаній. Вигоди для працівників, що відповідають за розміром, не працюють на сьогоднішню глобальну робочу силу. Дайте своїм працівникам вигоди, що пристосовуються до їхнього способу життя.
Benepass Admin
getbenepass.com
Платформа гнучких переваг для людей-перших компаній. Вигоди для працівників, що відповідають за розміром, не працюють на сьогоднішню глобальну робочу силу. Дайте своїм працівникам вигоди, що пристосовуються до їхнього способу життя.
GoCo
goco.io
GOCO приводить в життя дані HR та надає інструменти для налаштування робочих процесів для будь -якого процесу, політики або контрольного списку. За допомогою GOCO організації отримують спеціальну команду підтримки, яка налаштовує їх на успіх і залишається доступною після впровадження. Від борту та пільг до управління продуктивністю та заробітною платою, Goco пропонує все, що потрібно для запуску HR в одному, простому у використанні рішення. The mission of GoCo is to help businesses spend less time on manual, painful, and complex HR tasks so they can focus on growing happier, more productive teams.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для безперебійного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників. Ласкаво просимо в сучасну еру відпусток для працівників. Залиште програмне забезпечення для керування, яке автоматизує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для команд людей та їхніх співробітників.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
League
league.com
Заснована в 2014 році, League-це компанія, орієнтована на технологію, що живить цифрову трансформацію охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеки та медичні працівники використовують нашу нагородну платформу для забезпечення інтегрованого та персоналізованого досвіду охорони здоров'я, який сприяє залученню споживачів. Мільйони людей у всьому світі використовують цифрові платформи охорони здоров’я, що працюють від ліги для доступу, навігації та оплати за догляд.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Цілісне рішення для адміністрування пільг, створене для того, щоб допомогти вашим співробітникам досягти кращих результатів у сфері охорони здоров’я та фінансів, а також допомогти вашій організації зменшити витрати та адміністративний тягар. *Повністю передане адміністрування переваг Перевантажте трудомісткі процеси та зосередьтеся на більш стратегічній роботі. • Вимоги та реєстрація • Зв’язок між працівниками • Звітність • Відповідність вимогам ACA (доступне автономне рішення) • Адміністрування COBRA • Послуги з виставлення рахунків і заробітної плати • Облікові записи споживачів • Добровільні пільги • І багато іншого! *Захоплюючий досвід співробітників Допоможіть співробітникам вибрати та використовувати свої переваги з легкістю та впевненістю. • Центр персоналізованих переваг • Мобільний додаток із найвищим рейтингом • Підтримка прийняття рішень на основі даних (доступне окреме рішення) • Інструменти для цілорічного залучення • Інтегрована навігація по догляду • Центр обслуговування співробітників *Потужна аналітична інформація Вимірюйте ефективність програми, визначте можливості та стимулюйте позитивні зміни. • Платформа аналітики даних про здоров’я (доступне автономне рішення) • Аудит претензій і послуги відновлення (входять до аналітичної платформи)
ekincare
ekincare.com
ekincare, якій довіряють компанії зі списку Fortune 500, — це інтегрована платформа користі для здоров’я на основі штучного інтелекту, яка очікує на патент і допомагає організаціям заощадити до 25% витрат на охорону здоров’я та зменшити внески медичного страхування. Наш продукт гарантує, що телемедицина, перевірки здоров’я, психічне здоров’я, фітнес і послуги з харчування будуть легкодоступними для корпоративних співробітників на єдиній платформі, безперешкодно охоплюючи Індію, з уніфікованим досвідом. Наш механізм штучного інтелекту гарантує, що всі медичні записи оцифровані, і надає корпораціям у режимі реального часу корисну інформацію щодо потенційних ризиків для здоров’я та заходів щодо їх усунення. Зараз ми обслуговуємо 250+ компаній, керуючи здоров’ям 350 000+ співробітників та їхніх утриманців на платформі.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat - додаток для управління людськими ресурсами, страхуванням і виплатами, що автоматизує процеси і спрощує взаємодію з медичними політиками.
Benme
benme.io
Benme — це персоналізована платформа для управління перевагами співробітників і постачальниками.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure — це найулюбленіша в Індії платформа виплат працівникам для стартапів і підприємств в Індії. Платформа пропонує набір продуктів групового страхування здоров’я, життя та нещасних випадків із підібраними програмами здоров’я та оздоровлення.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
Decisely
decisely.com
Decisely – це брокерська фірма з надання пільг і кадрових послуг, яка спеціалізується на інтегрованих технологічних рішеннях для малого бізнесу. Рішення Decisely, яке підтримується ліцензованими пільговими брокерами та професіоналами галузі, забезпечує правильне поєднання медичних пільг, найму персоналу, адміністратора відділу кадрів, відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та виходу на пенсію на одній простій у використанні платформі.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ — це єдине рішення для адвокації в галузі, яке залучає окремих людей і сім’ї до їхньої цілісної подорожі до благополуччя, надаючи прямий, спрощений доступ до всіх їхніх переваг і безперебійну підтримку від професійних адвокатів, щоб легко орієнтуватися в повному обсязі їхніх потреб у сфері охорони здоров’я. на їхніх умовах — чи то лікування хронічного захворювання, допомога у вирішенні проблем із психічним здоров’ям, орієнтування комплексних переваг, пошук потрібного лікаря, розуміння претензії, навігація до правильного догляду, керування загальним ризиком способу життя чи просто навчання здоровим звичкам. Sharecare робить усе, і наші захисники допоможуть вашим учасникам знайти саме те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Employee Navigator - платформа для управління пільгами, наймом та дотриманням норм, що полегшує адміністрацію пільг для брокерів і компаній.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One – це платформа для управління людськими ресурсами, яка оптимізує компенсації і пільги, сприяючи розвитку бізнесу через ефективне управління кадрами.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
OnPay
onpay.com
OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR - це програмне забезпечення для управління персоналом, яке спростить облік даних співробітників та процеси HR для команд різного розміру.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
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