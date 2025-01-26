Програмне забезпечення для адміністрування переваг - Найпопулярніші застосунки - Албанія

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Програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям розробляти пакети пільг для працівників і керувати ними, одночасно забезпечуючи відповідність державним нормам. Ці системи обробляють різні виплати працівникам, включаючи страхові плани та опціони на акції, а також оптимізують відкриті періоди реєстрації за допомогою адміністративної панелі. Організації використовують ці інструменти для перегляду та зміни пакетів пільг для працівників. Програмне забезпечення для адміністрування переваг часто містить портали для працівників і параметри самообслуговування, що дозволяє працівникам переглядати, керувати та оновлювати свою особисту інформацію та документи. Ці інструменти, які в основному використовуються відділами кадрів, дозволяють менеджерам з персоналу ефективно керувати пакетами пільг і сприяти їх оптимальному використанню серед співробітників. Крім того, програмне забезпечення для адміністрування пільг допомагає організаціям визначати найцінніші переваги для співробітників, зменшувати загальні витрати та підтримувати відповідність федеральним і місцевим нормам, таким як Закон про доступне медичне обслуговування (ACA) і Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA).
Запит на новий застосунок
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
Forma
joinforma.com
Компанії щорічно витрачають мільйони на виплати працівникам, які працівники не цінують і не використовують регулярно. Forma, заснована в 2017 році, намагалася створити кращу модель, кинувши виклик традиційним універсальним підходам. Гнучке програмне забезпечення Forma допомагає компаніям пропонувати конкурентоспроможні пакети пільг, одночасно знижуючи витрати та неефективність, надаючи працівникам більше вибору та гнучкості у тому, як вони витрачають свої пільги. Платформа також економить спеціалістам з управління персоналом незліченні години на керування та підтримку різноманітних точкових рішень. Використовуючи Forma, компанії можуть вибирати з набору продуктів, які включають рахунки витрат на спосіб життя, рахунки витрат на охорону здоров’я, угоди про відшкодування витрат на охорону здоров’я, гнучкі рахунки витрат тощо, щоб розробляти та надавати персоналізовані програми пільг – і все це через єдину платформу. Тоді співробітники мають три варіанти, як витратити кошти на рахунку: Forma Store зі знижками на продукти та послуги, Forma Visa Card або вимагати відшкодування за підтримки команди підтримки учасників Forma світового рівня. Forma допомогла сотням найвідоміших компаній у світі, включаючи Stripe, Zoom, Lululemon і Affirm, розробити та підтримати гнучкі, інклюзивні програми пільг для майже мільйона співробітників. І ми бачимо великий успіх із 98% утримання клієнтів, 75 NPS і 98 оцінками CSAT від учасників. Forma підтримується Emergence Capital і Ribbit Capital і отримала численні нагороди за експоненційне зростання, інноваційне програмне забезпечення та як «Чудове місце для роботи».
Collective Health
collectivehealth.com
Рішення з користю для здоров’я, яке поєднує все разом. Колективне здоров’я — це сучасний TPA, що об’єднує адміністрування планів, навігацію та адвокацію, що забезпечує справді захоплюючі переваги для здоров’я ваших людей і підтверджену цінність для вашої організації.
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Benepass
getbenepass.com
Гнучка платформа переваг для компаній, орієнтованих на людей. Універсальні виплати працівникам не працюють для сучасної глобальної робочої сили. Надайте своїм співробітникам гнучкі переваги, які адаптуються до їх способу життя.
Benepass Admin
getbenepass.com
Гнучка платформа переваг для компаній, орієнтованих на людей. Універсальні виплати працівникам не працюють для сучасної глобальної робочої сили. Надайте своїм співробітникам гнучкі переваги, які адаптуються до їх способу життя.
GoCo
goco.io
GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної плати. Наша місія в GoCo полягає в тому, щоб допомогти компаніям витрачати менше часу на ручні, болючі та складні завдання з управління персоналом, щоб вони могли зосередитися на зростанні щасливіших і продуктивніших команд.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для безперебійного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників. Ласкаво просимо в сучасну еру відпусток для працівників. Залиште програмне забезпечення для керування, яке автоматизує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для команд людей та їхніх співробітників.
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу платформу, щоб зрозуміти, чому вона справді найкраща для вашого бізнесу.
League
league.com
Ліга, заснована в 2014 році, є медичною компанією, орієнтованою на технології, яка сприяє цифровій трансформації охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеками та постачальники медичних послуг використовують нашу відзначену нагородами платформу для надання інтегрованих та персоналізованих медичних послуг, які стимулюють залучення споживачів. Мільйони людей у всьому світі використовують цифрові медичні платформи на базі League для доступу, навігації та оплати медичної допомоги.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Цілісне рішення для адміністрування пільг, створене для того, щоб допомогти вашим співробітникам досягти кращих результатів у сфері охорони здоров’я та фінансів, а також допомогти вашій організації зменшити витрати та адміністративний тягар. *Повністю передане адміністрування переваг Перевантажте трудомісткі процеси та зосередьтеся на більш стратегічній роботі. • Вимоги та реєстрація • Зв’язок між працівниками • Звітність • Відповідність вимогам ACA (доступне автономне рішення) • Адміністрування COBRA • Послуги з виставлення рахунків і заробітної плати • Облікові записи споживачів • Добровільні пільги • І багато іншого! *Захоплюючий досвід співробітників Допоможіть співробітникам вибрати та використовувати свої переваги з легкістю та впевненістю. • Центр персоналізованих переваг • Мобільний додаток із найвищим рейтингом • Підтримка прийняття рішень на основі даних (доступне окреме рішення) • Інструменти для цілорічного залучення • Інтегрована навігація по догляду • Центр обслуговування співробітників *Потужна аналітична інформація Вимірюйте ефективність програми, визначте можливості та стимулюйте позитивні зміни. • Платформа аналітики даних про здоров’я (доступне автономне рішення) • Аудит претензій і послуги відновлення (входять до аналітичної платформи)
ekincare
ekincare.com
ekincare, якій довіряють компанії зі списку Fortune 500, — це інтегрована платформа користі для здоров’я на основі штучного інтелекту, яка очікує на патент і допомагає організаціям заощадити до 25% витрат на охорону здоров’я та зменшити внески медичного страхування. Наш продукт гарантує, що телемедицина, перевірки здоров’я, психічне здоров’я, фітнес і послуги з харчування будуть легкодоступними для корпоративних співробітників на єдиній платформі, безперешкодно охоплюючи Індію, з уніфікованим досвідом. Наш механізм штучного інтелекту гарантує, що всі медичні записи оцифровані, і надає корпораціям у режимі реального часу корисну інформацію щодо потенційних ризиків для здоров’я та заходів щодо їх усунення. Зараз ми обслуговуємо 250+ компаній, керуючи здоров’ям 350 000+ співробітників та їхніх утриманців на платформі.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat змінює спосіб роботи на краще. Ми розробили інноваційні технології управління персоналом, розрахунку заробітної плати та страхування, а також створили досвід співробітників світового рівня, який принесе користь усім. Зробивши його доступним для всіх роботодавців, ми виведемо бізнес на новий рівень і відкриємо абсолютно нові можливості в робочому житті. Наша HR-технологія дозволяє вам заощаджувати час на таких процесах, як управління відпустками, ведення облікових записів співробітників, відстеження відвідуваності та керування графіками змін для ваших співробітників. Наша технологія розрахунку заробітної плати робить нас першим в ОАЕ програмним забезпеченням для автоматизованої обробки заробітної плати та надає спрощений досвід управління витратами на роботу як для роботодавця, так і для працівників. Bayzat також змінив уявлення людей про свою медичну політику та взаємодію з нею. Це означає, що користуватися медичним страхуванням легко, просто, інтуїтивно зрозуміло та мобільно! Наша технологія медичного страхування надає такі потужні функції, як можливість пошуку симптомів, пільг, методів лікування та клінік, запису на прийом до лікаря, подання медичної заяви в нашому додатку. Для працівників ми переосмислюємо життєвий досвід роботи за допомогою технології, яка забезпечує переваги роботи, фінансове благополуччя та підтримку здоров’я у вас під рукою.
Benme
benme.io
Benme — це персоналізована платформа для управління перевагами співробітників і постачальниками.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure — це найулюбленіша в Індії платформа виплат працівникам для стартапів і підприємств в Індії. Платформа пропонує набір продуктів групового страхування здоров’я, життя та нещасних випадків із підібраними програмами здоров’я та оздоровлення.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси управління тощо — усе в одному місці. Gusto пишається тим, що обслуговує понад 300 000 компаній у США за допомогою єдиної надійної системи, конкурентоспроможних інструментів компенсації та експертного керівництва, щоб допомогти вам розширити можливості вашої команди. Тому що коли ваші люди процвітають, ваш бізнес теж процвітає. Дізнайтесь більше на https://gusto.com
Decisely
decisely.com
Decisely – це брокерська фірма з надання пільг і кадрових послуг, яка спеціалізується на інтегрованих технологічних рішеннях для малого бізнесу. Рішення Decisely, яке підтримується ліцензованими пільговими брокерами та професіоналами галузі, забезпечує правильне поєднання медичних пільг, найму персоналу, адміністратора відділу кадрів, відповідності вимогам, нарахування заробітної плати та виходу на пенсію на одній простій у використанні платформі.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ — це єдине рішення для адвокації в галузі, яке залучає окремих людей і сім’ї до їхньої цілісної подорожі до благополуччя, надаючи прямий, спрощений доступ до всіх їхніх переваг і безперебійну підтримку від професійних адвокатів, щоб легко орієнтуватися в повному обсязі їхніх потреб у сфері охорони здоров’я. на їхніх умовах — чи то лікування хронічного захворювання, допомога у вирішенні проблем із психічним здоров’ям, орієнтування комплексних переваг, пошук потрібного лікаря, розуміння претензії, навігація до правильного догляду, керування загальним ризиком способу життя чи просто навчання здоровим звичкам. Sharecare робить усе, і наші захисники допоможуть вашим учасникам знайти саме те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Універсальні переваги, кадри та відповідність вимогам. Тисячі брокерів використовують програмне забезпечення Employee Navigator зі своїми клієнтами, щоб керувати своїми перевагами, адаптацією, ACA тощо на нашій простій інтуїтивно зрозумілій платформі.
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кращих результатів для своїх людей і для свого бізнесу.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють такі сучасні організації, як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та ще 2500 інших, Zimyo пропонує повний набір продуктів, який включає HR і Payroll, відвідуваність, ефективність, Відстеження кандидатів, залучення, LMS і 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати роботу відділу кадрів, вести безпомилковий нарахування заробітної плати, вчасно виплачувати зарплату, відстежувати відвідуваність співробітників, постійних і невикористаних співробітників, відстежувати продуктивність співробітників, аналізувати резюме, надсилати листи з пропозиціями та робити багато іншого. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб переосмислити досконалість HR.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знаємо, наскільки важливо залучати та утримувати таланти, оптимізувати та масштабувати ваші операції, стабілізувати витрати на персонал та захистити ваш бізнес. Дозвольте нам зробити цю важку роботу, щоб ви могли зосередитися на виведенні свого бізнесу на новий рівень.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — по всьому світу. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, виплати та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, такі як Slack і Microsoft 365, — і все це протягом 90 секунд.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отримувати доступ до кількох систем або повторно вводити інформацію. Автоматизуйте виснажливу роботу, знижуйте ризики недотримання нормативних вимог, підвищуйте ефективність, дайте співробітникам змогу контролювати власний фінансовий стан і глибше розумійте свій бізнес за допомогою надійної аналітики та розуміння.
OnPay
onpay.com
OnPay створено для людей, які хочуть витрачати більше часу на ведення свого бізнесу (і менше на виконання службових завдань). Його відзначений нагородами розрахунок заробітної плати та відділ кадрів заощаджує власникам бізнесу понад 15 годин на місяць і звільняє їх, щоб зосередитися на прибутку.
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
CharlieHR
charliehr.com
HR-програмне забезпечення, яке сподобається вашій команді. Понад 7000 компаній довіряють CharlieHR керувати своїми командами. HR-програмне забезпечення, яке має гарний дизайн, просте та легке у використанні.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
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