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Програмне забезпечення для штрих-кодів
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Програмне забезпечення для штрих-кодів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення штрих-коду використовується для генерування машинозчитуваного коду у вигляді різноманітних чисел і паралельних ліній різної ширини. Ці інструменти мають функцію друку цих даних — штрих-коду — на продуктах. Штрих-коди можна сканувати та зчитувати за допомогою вбудованих сканерів. Ці інструменти пропонують шаблони, щоб користувачі могли друкувати свій штрих-код у шаблоні, який найкраще підходить для їхнього бізнесу. Різні галузі та країни використовують ці різні шаблони для друку штрих-кодів, які відповідають їхнім конкретним цілям. Інструменти штрих-коду інтегруються з програмним забезпеченням для керування запасами, щоб відстежувати таку інформацію, як рівень запасів, місцезнаходження продукції та сировина, щоразу, коли сканується штрих-код. Завдяки автоматизації процесу введення даних за допомогою сканування штрих-кодів ці інструменти усувають можливість людської помилки при ручному введенні даних. Штрих-коди зазвичай скануються, коли продукт продається або доставляється з одного місця в інше. Ця інформація особливо корисна для підприємств у таких галузях, як виробництво та електронна комерція. Це програмне забезпечення іноді має функції для генерування/сканування тегів RFID (радіочастотна ідентифікація) для керування та відстеження запасів та інших активів.

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inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.

Scanflow

Scanflow

scanflow.ai

ScanFlow - це AI-сканер для мобільних пристроїв, що дозволяє зчитувати текст, штрих-коди та ідентифікаційні документи, автоматизуючи робочі процеси.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

Finale Inventory - хмарне програмне забезпечення для управління інвентарем, яке підтримує багатоканальну торгівлю та оптимізує складські операції.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.

Launchmetrics

Launchmetrics

launchmetrics.com

Launchmetrics - платформа для управління маркетинговими кампаніями, аналітики ефективності бренду та інтеграції даних, переважно в галузі моди та краси.

Reftab

Reftab

reftab.com

Reftab - це платформа для управління активами, що дозволяє відстежувати, призначати та управляти обладнанням та ліцензіями у навчальних закладах та ІТ-відділах.

SKUSavvy

SKUSavvy

skusavvy.com

SKUSavvy - це додаток для управління складом, що оптимізує процеси обліку запасів, виконання замовлень та логістику, працюючи на різних пристроях.

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