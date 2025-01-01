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Програмне забезпечення штрих-коду використовується для генерування машинозчитуваного коду у вигляді різноманітних чисел і паралельних ліній різної ширини. Ці інструменти мають функцію друку цих даних — штрих-коду — на продуктах. Штрих-коди можна сканувати та зчитувати за допомогою вбудованих сканерів. Ці інструменти пропонують шаблони, щоб користувачі могли друкувати свій штрих-код у шаблоні, який найкраще підходить для їхнього бізнесу. Різні галузі та країни використовують ці різні шаблони для друку штрих-кодів, які відповідають їхнім конкретним цілям. Інструменти штрих-коду інтегруються з програмним забезпеченням для керування запасами, щоб відстежувати таку інформацію, як рівень запасів, місцезнаходження продукції та сировина, щоразу, коли сканується штрих-код. Завдяки автоматизації процесу введення даних за допомогою сканування штрих-кодів ці інструменти усувають можливість людської помилки при ручному введенні даних. Штрих-коди зазвичай скануються, коли продукт продається або доставляється з одного місця в інше. Ця інформація особливо корисна для підприємств у таких галузях, як виробництво та електронна комерція. Це програмне забезпечення іноді має функції для генерування/сканування тегів RFID (радіочастотна ідентифікація) для керування та відстеження запасів та інших активів.
Запит на новий застосунок
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Inventory — програмне забезпечення для управління запасами, що допомагає контролювати запаси, відстежувати продажі та керувати бізнес-процесами.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero — це додаток для управління запасами, що дозволяє відстежувати і контролювати рівень акцій, включаючи сповіщення про низькі запаси.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder – це веб-додаток для управління запасами, що дозволяє організовувати облік товарів, обробляти замовлення та інтегруватися з іншими системами.
Scanflow
scanflow.ai
ScanFlow - це AI-сканер для мобільних пристроїв, що дозволяє зчитувати текст, штрих-коди та ідентифікаційні документи, автоматизуючи робочі процеси.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — платформа для управління інвентарем та замовленнями, що інтегрує різні канали продажів для автоматизації процесів і покращення ефективності.
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Inventory - хмарне програмне забезпечення для управління інвентарем, яке підтримує багатоканальну торгівлю та оптимізує складські операції.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge - веб-платформа для автоматизації управління замовленнями та складами в електронній комерції, що спрощує логістичні процеси.
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics - платформа для управління маркетинговими кампаніями, аналітики ефективності бренду та інтеграції даних, переважно в галузі моди та краси.
Reftab
reftab.com
Reftab - це платформа для управління активами, що дозволяє відстежувати, призначати та управляти обладнанням та ліцензіями у навчальних закладах та ІТ-відділах.
SKUSavvy
skusavvy.com
SKUSavvy - це додаток для управління складом, що оптимізує процеси обліку запасів, виконання замовлень та логістику, працюючи на різних пристроях.
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