Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для штрих-кодів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення штрих-коду використовується для генерування машинозчитуваного коду у вигляді різноманітних чисел і паралельних ліній різної ширини. Ці інструменти мають функцію друку цих даних — штрих-коду — на продуктах. Штрих-коди можна сканувати та зчитувати за допомогою вбудованих сканерів. Ці інструменти пропонують шаблони, щоб користувачі могли друкувати свій штрих-код у шаблоні, який найкраще підходить для їхнього бізнесу. Різні галузі та країни використовують ці різні шаблони для друку штрих-кодів, які відповідають їхнім конкретним цілям. Інструменти штрих-коду інтегруються з програмним забезпеченням для керування запасами, щоб відстежувати таку інформацію, як рівень запасів, місцезнаходження продукції та сировина, щоразу, коли сканується штрих-код. Завдяки автоматизації процесу введення даних за допомогою сканування штрих-кодів ці інструменти усувають можливість людської помилки при ручному введенні даних. Штрих-коди зазвичай скануються, коли продукт продається або доставляється з одного місця в інше. Ця інформація особливо корисна для підприємств у таких галузях, як виробництво та електронна комерція. Це програмне забезпечення іноді має функції для генерування/сканування тегів RFID (радіочастотна ідентифікація) для керування та відстеження запасів та інших активів.