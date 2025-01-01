Програмне забезпечення для перевірки даних - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для перевірки довідкових даних допомагає компаніям і кандидатам перевіряти точність довідкових даних претендентів перед працевлаштуванням. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям оптимізувати процес перевірки як для нових працівників, так і для волонтерів, а також керувати даними, зібраними під час перевірки. Як правило, ці рішення виконують перевірку трудової діяльності, документів про освіту, кредитної історії та кримінального минулого. Деякі платформи також можуть сприяти тестуванню на наркотики. Важливо зауважити, що постачальники, які пропонують перевірку репутації, мають бути акредитовані Національною асоціацією професійних спеціалістів із перевірки репутації (NAPBS) і класифікуватися як агентства зі звітності споживачів (CRA) відповідно до Закону про чесну кредитну звітність (FCRA). Хоча деякі постачальники безпосередньо дотримуються цих правил, інші можуть працювати через сумісних третіх сторін або через інтеграцію, щоб забезпечити дотримання державних і федеральних законів.
Запит на новий застосунок
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.
HireRight
hireright.com
Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.
Veremark
veremark.com
Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
NorthRow
northrow.com
NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire - платформа для швидкої перевірки бекграунду працівників, що пропонує різноманітні послуги для дотримання норм найму.
FactSuite
factsuite.com
FactSuite - це програма для перевірки фону кандидатів на роботу, що допомагає збирати необхідну інформацію та полегшує процес найму.
Trustii
trustii.co
Trustii – це додаток для автоматизованого цифрового скринінгу надавачів нерухомості та фахівців з кадрів для перевірки даних про людей.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.
Certn
certn.co
Certn - платформа для перевірки фону, що пропонує швидкі результати перевірок кримінального минулого, ідентичності, кредитних звітів та освіти.
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne забезпечує доступ та перевірку споживчих даних, охоплюючи страхування, податки, доходи, зайнятість та освіту через автоматизовану обробку документів.
ClearChecks
clearchecks.com
ClearChecks автоматизує перевірки фону та тестування на наркотики для бізнесу, забезпечуючи безпечний та простий процес без паперових форм.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.