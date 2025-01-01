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Програмне забезпечення для перевірки даних
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Програмне забезпечення для перевірки даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для перевірки довідкових даних допомагає компаніям і кандидатам перевіряти точність довідкових даних претендентів перед працевлаштуванням. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям оптимізувати процес перевірки як для нових працівників, так і для волонтерів, а також керувати даними, зібраними під час перевірки. Як правило, ці рішення виконують перевірку трудової діяльності, документів про освіту, кредитної історії та кримінального минулого. Деякі платформи також можуть сприяти тестуванню на наркотики. Важливо зауважити, що постачальники, які пропонують перевірку репутації, мають бути акредитовані Національною асоціацією професійних спеціалістів із перевірки репутації (NAPBS) і класифікуватися як агентства зі звітності споживачів (CRA) відповідно до Закону про чесну кредитну звітність (FCRA). Хоча деякі постачальники безпосередньо дотримуються цих правил, інші можуть працювати через сумісних третіх сторін або через інтеграцію, щоб забезпечити дотримання державних і федеральних законів.

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Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire - платформа для швидкої перевірки бекграунду працівників, що пропонує різноманітні послуги для дотримання норм найму.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

FactSuite - це програма для перевірки фону кандидатів на роботу, що допомагає збирати необхідну інформацію та полегшує процес найму.

Trustii

Trustii

trustii.co

Trustii – це додаток для автоматизованого цифрового скринінгу надавачів нерухомості та фахівців з кадрів для перевірки даних про людей.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.

Certn

Certn

certn.co

Certn - платформа для перевірки фону, що пропонує швидкі результати перевірок кримінального минулого, ідентичності, кредитних звітів та освіти.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

MeasureOne забезпечує доступ та перевірку споживчих даних, охоплюючи страхування, податки, доходи, зайнятість та освіту через автоматизовану обробку документів.

ClearChecks

ClearChecks

clearchecks.com

ClearChecks автоматизує перевірки фону та тестування на наркотики для бізнесу, забезпечуючи безпечний та простий процес без паперових форм.

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