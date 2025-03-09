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Програмне забезпечення для перевірки довідкових даних допомагає компаніям і кандидатам перевіряти точність довідкових даних претендентів перед працевлаштуванням. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям оптимізувати процес перевірки як для нових працівників, так і для волонтерів, а також керувати даними, зібраними під час перевірки. Як правило, ці рішення виконують перевірку трудової діяльності, документів про освіту, кредитної історії та кримінального минулого. Деякі платформи також можуть сприяти тестуванню на наркотики. Важливо зауважити, що постачальники, які пропонують перевірку репутації, мають бути акредитовані Національною асоціацією професійних спеціалістів із перевірки репутації (NAPBS) і класифікуватися як агентства зі звітності споживачів (CRA) відповідно до Закону про чесну кредитну звітність (FCRA). Хоча деякі постачальники безпосередньо дотримуються цих правил, інші можуть працювати через сумісних третіх сторін або через інтеграцію, щоб забезпечити дотримання державних і федеральних законів.
Запит на новий застосунок
Certn
certn.co
Зміцнення довіри важливо, але це не повинно бути важко. Certn робить революцію у фоновому скринінгу завдяки найпростішій у використанні платформі, цілодобовій підтримці та швидким і відповідним вимогам результатам. Certn вважає, що вам не потрібно погоджуватися на те, як це робилося завжди. Certn пропонує перевірку внутрішньої та міжнародної кримінальної історії, кредитні звіти, перевірки довідок, підтвердження освіти, водіння, підтвердження особи тощо з кращими в галузі термінами виконання. Платформа Certn проста у використанні та може мати унікальне біле позначення. Certn інтегрується з вашою улюбленою системою відстеження заявників (ATS), включаючи Workday, Lever, Greenhouse, Workable тощо. Certn допомагає компаніям швидше наймати та керувати ризиками, водночас забезпечуючи користувачам досвід, який допомагає їм виділитися. До понад 20 000 глобальних команд, які довіряють Certn, входять уряди та транснаціональні компанії та деякі з найбільших світових брендів.
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - інструмент для автоматизації оцінки та перевірки кандидатів, що спрощує процес найму та покращує якість підбору кадрів.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
HireRight
hireright.com
Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
ClearChecks
clearchecks.com
Оптимізуйте перевірку довідкових даних співробітників і тестування на наркотики для бізнесу будь-якого розміру. Простий робочий процес – більше немає введення даних, паперових форм і електронних листів. Ми автоматизуємо збір даних заявника, розкриття інформації, перевірки та надсилаємо вам сповіщення. Захищені дані. Припиніть збір номерів соціального страхування (SSN) і особистої ідентифікаційної інформації (PII) на папері, факсом або електронною поштою. Ми захищаємо ваші дані за допомогою шифрування банківського рівня. Прозоре ціноутворення. Ми зробимо це простим, без комісій за налаштування, без контрактів і платимо лише за звіт. Також запитуйте про наші оптові знижки. Відповідність вимогам FCRA. Закон FCRA вимагає від роботодавців дотримуватись певних процедур щодо отримання згоди, повідомлень про несприятливі події та суперечок. Ми вас забезпечимо!
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компанія Checkr, забезпечує найпростіший робочий процес наскрізної перевірки репутації в галузі, водночас пропонуючи унікальні функції, які допомагають командам відділу кадрів виконувати перевірку репутації швидко, доступно та таким чином, щоб мінімізувати тягар відповідності. Опис продукту GoodHire спрощує та прискорює перевірку репутації за допомогою настроюваних послуг на вимогу для організацій будь-якого розміру. Створення чудової команди починається з надійного партнера, який забезпечує найпростіший у галузі наскрізний робочий процес перед працевлаштуванням.
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галузевій перевірці репутації в інших сферах — від підтримки клієнтів до зменшення шахрайства. Тисячі клієнтів із галузей промисловості, пов’язаних із підбором персоналу, транспортом та охороною здоров’я — довіряйте нам покращення їхніх рішень для скринінгу. Дізнайтеся більше про нашу суміш продуктів перевірки, шахрайства та відповідності на нашій інтегрованій платформі на https://yardstik.com. Мітки: Вимірно краще.
Veremark
veremark.com
Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки широкому досвіду та передовим програмним рішенням NorthRow допомагає підприємствам успішно залучати нових клієнтів і співробітників. Ми робимо це за допомогою надійної відповідності, моніторингу та можливостей виправлення, що дає вам спокій, знаючи, що тягар управління ризиками взято на себе. Ми надаємо вам більше часу, щоб зосередитися на єдиному найважливішому завданні – безпечному розвитку вашого бізнесу.
MeasureOne
measureone.com
nмиттєво отримувати доступ і перевіряти дані споживачів за допомогою MeasureOne. Найбільш комплексна та динамічна платформа на ринку з найкращим у галузі охопленням у багатьох регіонах і швидко зростаючим списком із понад 15 000 джерел даних, MeasureOne надає компаніям доступ до даних про страхування, податки, доходи, зайнятість, освіту тощо. Відкрийте для себе потужне поєднання дозволених споживачем даних і автоматизованої обробки документів для потреб ваших споживачів у даних.
FactSuite
factsuite.com
Універсальне рішення для всіх ваших потреб у верифікації та автентифікації. FactSuite пропонує комплексну послугу перевірки даних, щоб допомогти організаціям створити безпечне робоче середовище. Ми використовуємо новітні технології та найкращі галузеві практики, щоб швидко й ефективно надавати точні результати. Наші послуги з перевірки репутації охоплюють усе, починаючи від судимостей, перевірки особи, освітніх кваліфікацій, кредитної історії, історії зайнятості тощо. Ми прагнемо надавати першокласні послуги з акцентом на задоволенні клієнтів. Наша команда експертів може надати індивідуальні рішення, адаптовані до конкретних потреб і вимог вашої організації.
Trustii
trustii.co
Trustii надає менеджерам нерухомості та фахівцям з людських ресурсів автоматизоване рішення для цифрового перевірки для різних цілей перевірки фону. Технологія Trustii спирається на процеси, які дозволяють інтерпретувати необроблені дані, генеруючи прості, об’єктивні результати, які легко інтерпретувати.
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