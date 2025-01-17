Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для перевірки даних - Найпопулярніші застосунки - Палау
Програмне забезпечення для перевірки довідкових даних допомагає компаніям і кандидатам перевіряти точність довідкових даних претендентів перед працевлаштуванням. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям оптимізувати процес перевірки як для нових працівників, так і для волонтерів, а також керувати даними, зібраними під час перевірки. Як правило, ці рішення виконують перевірку трудової діяльності, документів про освіту, кредитної історії та кримінального минулого. Деякі платформи також можуть сприяти тестуванню на наркотики. Важливо зауважити, що постачальники, які пропонують перевірку репутації, мають бути акредитовані Національною асоціацією професійних спеціалістів із перевірки репутації (NAPBS) і класифікуватися як агентства зі звітності споживачів (CRA) відповідно до Закону про чесну кредитну звітність (FCRA). Хоча деякі постачальники безпосередньо дотримуються цих правил, інші можуть працювати через сумісних третіх сторін або через інтеграцію, щоб забезпечити дотримання державних і федеральних законів.
Запит на новий застосунок
Certn
certn.co
Зміцнення довіри важливо, але це не повинно бути важко. Certn робить революцію у фоновому скринінгу завдяки найпростішій у використанні платформі, цілодобовій підтримці та швидким і відповідним вимогам результатам. Certn вважає, що вам не потрібно погоджуватися на те, як це робилося завжди. Certn пропонує перевірку внутрішньої та міжнародної кримінальної історії, кредитні звіти, перевірки довідок, підтвердження освіти, водіння, підтвердження особи тощо з кращими в галузі термінами виконання. Платформа Certn проста у використанні та може мати унікальне біле позначення. Certn інтегрується з вашою улюбленою системою відстеження заявників (ATS), включаючи Workday, Lever, Greenhouse, Workable тощо. Certn допомагає компаніям швидше наймати та керувати ризиками, водночас забезпечуючи користувачам досвід, який допомагає їм виділитися. До понад 20 000 глобальних команд, які довіряють Certn, входять уряди та транснаціональні компанії та деякі з найбільших світових брендів.
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа фонової перевірки на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру зробити процес найму більш ефективним і ефективним. Платформа пропонує низку рішень, зокрема перевірку кримінального минулого, підтвердження працевлаштування, перевірку водіння, тестування на наркотики та підтвердження освіти тощо. Платформа Checkr, керована штучним інтелектом, скорочує час, людські помилки та упередженість, пов’язану з традиційними перевірками вручну, дозволяючи компаніям швидко розширити процес найму. Завдяки інструментам для оцінювання, платформа робить процес найму ефективнішим і менш трудомістким. Крім того, інструменти аналітики Checkr допомагають компаніям розширювати свій резерв кадрів і виявляти нові можливості для найму персоналу. Платформа Checkr полегшує процес найму для потенційних кандидатів, надаючи їм більшу прозорість щодо їхніх записів. У результаті підприємства можуть скоротити час, необхідний для заповнення наявних посад, і запропонувати позитивний досвід потенційним співробітникам. На платформі також представлені інструменти та ресурси відповідності відповідно до Закону про справедливі шанси, який має на меті надати кандидатам із кримінальним минулим справедливу можливість знайти роботу. Загалом Checkr пропонує підприємствам провідні в галузі рішення для перевірки довідкових даних, які дозволяють їм приймати обґрунтовані рішення щодо найму, які відповідають їхнім бізнес-потребам і цілям.
HiPeople
hipeople.io
Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на основі штучного інтелекту та автоматизованих перевірок рекомендацій, що дає вам змогу приймати керовані даними рішення щодо найму найкращого для вашої організації. За допомогою наших оцінок на основі штучного інтелекту ви можете оцінювати кандидатів за жорсткими навичками, м’якими навичками, рисами особистості, відповідністю культурі та когнітивними здібностями. Перевірте кандидатів на сотні конкретних навичок, пов’язаних із роботою, від менеджера з успіху клієнтів до уваги до деталей. Аналізуючи результати кандидата, ви можете порівняти практичні висновки, щоб оцінити його відповідність роботі та визначити, чи володіє він необхідними навичками для успіху у вашій організації. Наші автоматичні перевірки референсів дають безцінне уявлення про минулі керівники, групи колег або прямі звіти щодо минулої ефективності кандидата. Усунувши потребу в ручній перевірці довідок, наші автоматизовані перевірки довідок спрощують процес найму та мінімізують ризик найняти не ту особу. За допомогою набору інструментів перевірки HiPeople ви можете приймати кращі рішення щодо найму, зменшити ризик поганого найму та підвищити загальну якість вашої організації. Завдяки HiPeople ви можете бути впевнені, що наймете відповідного таланта для цієї роботи. Повністю автоматизовано Збирайте та аналізуйте багату аналітику талантів і рекрутингу на 95% швидше, ніж звичайні процеси. Наукова підтримка Вибирайте з величезної бібліотеки науково обґрунтованих моделей і отримуйте глибоку інформацію, якій можна довіряти. Або створіть власні запитання. Це залежить від вас! Уніфікований користувальницький досвід на одній платформі Створіть чудовий користувацький досвід для своїх кандидатів і команди рекрутингу. HiPeople — це ваше єдине місце для аналізу талантів і найму персоналу, що дозволяє скоротити ваші інструменти на 75%. Платформа Secure HiPeople є приватною за дизайном, повністю сумісна з GDPR і сертифікована SOC 2 типу II. Використовуйте HiPeople у всьому світі, одночасно застосовуючи користувацькі політики операцій з даними для різних регіонів.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
HireRight
hireright.com
Скринінг працевлаштування на вимогу, скринінг на наркотики та рішення щодо відповідності працевлаштуванню I-9, які допомагають керувати програмами скринінгу та контролювати їх
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бізнес.•Упевнено наймайте, оплачуйте, керуйте та утримуйте працівників• Отримайте досвідчену підтримку, відзначену нагородами, де та коли вам це потрібно з нашою командою підтримки в реальному часі, яка працює цілодобово, без вихідних і 365 днів у США• Попереджайте зміни законів і правил разом із нашими експертами з відповідності• Отримуйте доступ до своєї інформації на ходу за допомогою Управління талантами в мобільному додатку Paychex Flex: наймайте, утримуйте та розвивайте найкращих талантів за допомогою єдиної HR-платформи та оптимізуйте процес найму та адаптації. Управління персоналом: підвищте ефективність і продуктивність співробітників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління персоналом. Розрахунок заробітної плати та фінансова підтримка: легко оплачуйте працівникам і керуйте податками, витратами тощо, щоб ви могли й надалі зосереджуватися на своєму бізнесі. Пільги для працівників: залучайте та утримуйте найкращих талантів, пропонуючи цінні переваги для працівників, спрощуючи адміністрування вашого плану. PEO та HR-аутсорсинг: підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу співробітників за допомогою наших комплексних рішень HR-аутсорсингу. Досвід співробітників: заощаджуйте час і підвищуйте точність, надаючи співробітникам доступ до самообслуговування кадрових, навчальних і фінансових інструментів. Інтеграція: Автоматичне й точне підключення та обмін даними між вашим програмним забезпеченням і Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технології та підтримки для свого бізнесу зараз, зберігаючи при цьому можливість розвиватися відповідно до змін ваших потреб. Дізнайтеся, чому Paychex є найбільшою HR-компанією для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити вашу роботу з розрахунком заробітної плати.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
ClearChecks
clearchecks.com
Оптимізуйте перевірку довідкових даних співробітників і тестування на наркотики для бізнесу будь-якого розміру. Простий робочий процес – більше немає введення даних, паперових форм і електронних листів. Ми автоматизуємо збір даних заявника, розкриття інформації, перевірки та надсилаємо вам сповіщення. Захищені дані. Припиніть збір номерів соціального страхування (SSN) і особистої ідентифікаційної інформації (PII) на папері, факсом або електронною поштою. Ми захищаємо ваші дані за допомогою шифрування банківського рівня. Прозоре ціноутворення. Ми зробимо це простим, без комісій за налаштування, без контрактів і платимо лише за звіт. Також запитуйте про наші оптові знижки. Відповідність вимогам FCRA. Закон FCRA вимагає від роботодавців дотримуватись певних процедур щодо отримання згоди, повідомлень про несприятливі події та суперечок. Ми вас забезпечимо!
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компанія Checkr, забезпечує найпростіший робочий процес наскрізної перевірки репутації в галузі, водночас пропонуючи унікальні функції, які допомагають командам відділу кадрів виконувати перевірку репутації швидко, доступно та таким чином, щоб мінімізувати тягар відповідності. Опис продукту GoodHire спрощує та прискорює перевірку репутації за допомогою настроюваних послуг на вимогу для організацій будь-якого розміру. Створення чудової команди починається з надійного партнера, який забезпечує найпростіший у галузі наскрізний робочий процес перед працевлаштуванням.
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галузевій перевірці репутації в інших сферах — від підтримки клієнтів до зменшення шахрайства. Тисячі клієнтів із галузей промисловості, пов’язаних із підбором персоналу, транспортом та охороною здоров’я — довіряйте нам покращення їхніх рішень для скринінгу. Дізнайтеся більше про нашу суміш продуктів перевірки, шахрайства та відповідності на нашій інтегрованій платформі на https://yardstik.com. Мітки: Вимірно краще.
Veremark
veremark.com
Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки широкому досвіду та передовим програмним рішенням NorthRow допомагає підприємствам успішно залучати нових клієнтів і співробітників. Ми робимо це за допомогою надійної відповідності, моніторингу та можливостей виправлення, що дає вам спокій, знаючи, що тягар управління ризиками взято на себе. Ми надаємо вам більше часу, щоб зосередитися на єдиному найважливішому завданні – безпечному розвитку вашого бізнесу.
MeasureOne
measureone.com
nмиттєво отримувати доступ і перевіряти дані споживачів за допомогою MeasureOne. Найбільш комплексна та динамічна платформа на ринку з найкращим у галузі покриттям, що охоплює кілька географічних регіонів, і швидко зростаючим списком із понад 15 000 джерел даних, MeasureOne надає компаніям доступ до даних про страхування, податки, доходи, зайнятість, освіту тощо. Відкрийте для себе потужне поєднання дозволених споживачем даних і автоматизованої обробки документів для потреб ваших споживачів у даних.
FactSuite
factsuite.com
Універсальне рішення для всіх ваших потреб у верифікації та автентифікації. FactSuite пропонує комплексну послугу перевірки даних, щоб допомогти організаціям створити безпечне робоче середовище. Ми використовуємо новітні технології та найкращі галузеві практики, щоб швидко й ефективно надавати точні результати. Наші послуги з перевірки репутації охоплюють усе, починаючи від судимостей, перевірки особи, освітніх кваліфікацій, кредитної історії, історії зайнятості тощо. Ми прагнемо надавати першокласні послуги з акцентом на задоволенні клієнтів. Наша команда експертів може надати індивідуальні рішення, адаптовані до конкретних потреб і вимог вашої організації.
Trustii
trustii.co
Trustii надає менеджерам нерухомості та фахівцям з людських ресурсів автоматизоване рішення для цифрового перевірки для різних цілей перевірки фону. Технологія Trustii спирається на процеси, які дозволяють інтерпретувати необроблені дані, генеруючи прості, об’єктивні результати, які легко інтерпретувати.