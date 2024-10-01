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Програмне забезпечення для перевірки даних - Найпопулярніші застосунки - Нідерланди

Програмне забезпечення для перевірки довідкових даних допомагає компаніям і кандидатам перевіряти точність довідкових даних претендентів перед працевлаштуванням. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям оптимізувати процес перевірки як для нових працівників, так і для волонтерів, а також керувати даними, зібраними під час перевірки. Як правило, ці рішення виконують перевірку трудової діяльності, документів про освіту, кредитної історії та кримінального минулого. Деякі платформи також можуть сприяти тестуванню на наркотики. Важливо зауважити, що постачальники, які пропонують перевірку репутації, мають бути акредитовані Національною асоціацією професійних спеціалістів із перевірки репутації (NAPBS) і класифікуватися як агентства зі звітності споживачів (CRA) відповідно до Закону про чесну кредитну звітність (FCRA). Хоча деякі постачальники безпосередньо дотримуються цих правил, інші можуть працювати через сумісних третіх сторін або через інтеграцію, щоб забезпечити дотримання державних і федеральних законів.

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Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на о...

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr — це платформа фонової перевірки на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру зробити процес найму більш ефективним і ефективним. Платформа пропонує низку рішень, зокрема перевірку кримінального минулого, підтвердження працевлаштування, перевірку водінн...

HireRight

HireRight

hireright.com

Скринінг працевлаштування на вимогу, скринінг на наркотики та рішення щодо відповідності працевлаштуванню I-9, які допомагають керувати програмами скринінгу та контролювати їх

Hireology

Hireology

hireology.com

ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки...

Certn

Certn

certn.co

Зміцнення довіри важливо, але це не повинно бути важко. Certn робить революцію у фоновому скринінгу завдяки найпростішій у використанні платформі, цілодобовій підтримці та швидким і відповідним вимогам результатам. Certn вважає, що вам не потрібно погоджуватися на те, як це робилося завжди. Certn пр...

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

Універсальне рішення для всіх ваших потреб у верифікації та автентифікації. FactSuite пропонує комплексну послугу перевірки даних, щоб допомогти організаціям створити безпечне робоче середовище. Ми використовуємо новітні технології та найкращі галузеві практики, щоб швидко й ефективно надавати точні...

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire, компанія Checkr, забезпечує найпростіший робочий процес наскрізної перевірки репутації в галузі, водночас пропонуючи унікальні функції, які допомагають командам відділу кадрів виконувати перевірку репутації швидко, доступно та таким чином, щоб мінімізувати тягар відповідності. Опис продукт...

Trustii

Trustii

trustii.co

Trustii надає менеджерам нерухомості та фахівцям з людських ресурсів автоматизоване рішення для цифрового перевірки для різних цілей перевірки фону. Технологія Trustii спирається на процеси, які дозволяють інтерпретувати необроблені дані, генеруючи прості, об’єктивні результати, які легко інтерпрету...

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галуз...

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

nмиттєво отримувати доступ і перевіряти дані споживачів за допомогою MeasureOne. Найбільш комплексна та динамічна платформа на ринку з найкращим у галузі покриттям, що охоплює кілька географічних регіонів, і швидко зростаючим списком із понад 15 000 джерел даних, MeasureOne надає компаніям доступ до...

ClearChecks

ClearChecks

clearchecks.com

Оптимізуйте перевірку довідкових даних співробітників і тестування на наркотики для бізнесу будь-якого розміру. Простий робочий процес – більше немає введення даних, паперових форм і електронних листів. Ми автоматизуємо збір даних заявника, розкриття інформації, перевірки та надсилаємо вам сповіщенн...

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