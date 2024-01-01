Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для перевірки даних - Найпопулярніші застосунки - Австрія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для перевірки довідкових даних допомагає компаніям і кандидатам перевіряти точність довідкових даних претендентів перед працевлаштуванням. Це програмне забезпечення дозволяє організаціям оптимізувати процес перевірки як для нових працівників, так і для волонтерів, а також керувати даними, зібраними під час перевірки. Як правило, ці рішення виконують перевірку трудової діяльності, документів про освіту, кредитної історії та кримінального минулого. Деякі платформи також можуть сприяти тестуванню на наркотики. Важливо зауважити, що постачальники, які пропонують перевірку репутації, мають бути акредитовані Національною асоціацією професійних спеціалістів із перевірки репутації (NAPBS) і класифікуватися як агентства зі звітності споживачів (CRA) відповідно до Закону про чесну кредитну звітність (FCRA). Хоча деякі постачальники безпосередньо дотримуються цих правил, інші можуть працювати через сумісних третіх сторін або через інтеграцію, щоб забезпечити дотримання державних і федеральних законів.