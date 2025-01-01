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Програмне забезпечення для управління нагородами
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Програмне забезпечення для управління нагородами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування нагородами допомагає організаціям оптимізувати весь процес нагородження, від збору заявок і номінацій до оцінювання та оголошення переможців. Різні типи організацій, у тому числі підприємства та навчальні заклади, використовують ці рішення для ефективного керування кожним етапом своїх програм нагород. Це програмне забезпечення дозволяє користувачам приймати заявки, переглядати подання, оцінювати записи та повідомляти результати — і все це через єдину платформу. Консолідуючи завдання, які в іншому випадку вимагали б кількох інструментів, програмне забезпечення для керування нагородами спрощує складність виконання програми нагород. Користувачі можуть взаємодіяти з заявниками, голосувати за подання та створювати вичерпні звіти про процес нагородження. Крім того, ці рішення часто містять функції керування грантами та можливості інтеграції даних, що робить їх особливо корисними для некомерційних та інших організацій.

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Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply спрощує збір та перегляд заявок на гранти, стипендії та інші програми, автоматизуючи робочі процеси для організацій.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent - це платформа для управління подіями, що забезпечує організацію віртуальних і гібридних заходів з функціями реєстрації, взаємодії та аналітики.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.

Evessio

Evessio

evessio.com

Evessio - програмне забезпечення для управління нагородами, що забезпечує організацію подій, процеси номінації, суддівства та аналітику в одному місці.

AwardStage

AwardStage

awardstage.com

AwardStage - це платформа для управління преміями, що спрощує процес подачі, оцінювання та управління участю у конкурсах.

Award Force

Award Force

awardforce.com

Award Force - програмне забезпечення для управління нагородами, що спрощує процес подання, суддівства та адміністрування програм нагород.

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