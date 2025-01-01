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Програмне забезпечення для автомобільного маркетингу розроблено для допомоги автодилерам у просуванні їхніх послуг і розширенні клієнтської бази. Це дозволяє дилерам як нових, так і вживаних автомобілів залучати більше потенційних клієнтів, зрештою збільшуючи продажі. Ці інструменти дозволяють дилерам створювати онлайн-списки, створювати та розповсюджувати маркетингові матеріали, а також ефективно отримувати й утримувати потенційних клієнтів. Для тих, хто зосереджується на вживаних транспортних засобах, програмне забезпечення для автомобільного маркетингу покращує маркетингові зусилля та допомагає збільшувати запаси, підключаючись до людей, які хочуть продати свої автомобілі.
Запит на новий застосунок
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Upstart
upstart.com
Upstart - онлайн-платформа для швидких особистих позик, рефінансування автомобільного кредиту та консолідації боргів з оцінкою кредитоспроможності на основі AI.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Додаток Carsforsale.com спрощує купівлю і продаж автомобілів, надаючи можливість шукати та порівнювати транспортні засоби за різними критеріями.
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket - це програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM) для автомобільних дилерів, що покращує продажі та обслуговування клієнтів.
Impel
impel.ai
Impel - це платформа для автомобільних дилерів, яка покращує залучення клієнтів за допомогою AI-решень і забезпечує інтеграцію з існуючими системами.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.
Dealer
dealer.com
Dealer.com — це платформа для цифрового маркетингу в автомобільній промисловості, що об'єднує вебсайти, рекламу та послуги управління для покращення взаємодії з клієнтами.
Activengage
activengage.com
ActivEngage - платформа для покращення взаємодії з клієнтами за допомогою чат-інструментів та автоматизації, що підтримує кілька каналів зв'язку.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo - це платформа для комунікації між автомобільними дилерами та клієнтами, що забезпечує чат в реальному часі та персоналізоване обслуговування.
Orbee
orbee.com
Orbee - програмне забезпечення для управління даними в автомобільній торгівлі, що централізує інформацію, аналітику та автоматизацію для покращення взаємодії з клієнтами.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock - платформа автомаркетингу, що збільшує продажі автомобілів та якість лідів з 20+ джерел через автоматизовані функції моніторингу.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing Automotive - це компанія, що надає технології базового маркетингу для автодилерів, допомагаючи продавати автомобілі через заходи лояльності.
Matador
matador.ai
Matador допомагає бізнесам створювати персоналізований чат для взаємодії з клієнтами, покращуючи продажі та продуктивність за допомогою штучного інтелекту і автоматизації.
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