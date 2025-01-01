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Програмне забезпечення для цифрової роздрібної торгівлі автомобілями
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Програмне забезпечення для цифрової роздрібної торгівлі автомобілями - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для цифрової роздрібної торгівлі автомобілями дозволяє дилерам автомобілів підвищити дохід, спрощуючи онлайн-продаж автомобілів. Його головна мета — забезпечити бездоганний досвід покупця протягом усього процесу — від пошуку автомобілів і подання заявки на кредити до завершення покупки та отримання доставки. Автокредитори можуть використовувати це програмне забезпечення для покращення управління позиками, тоді як виробники автомобілів можуть допомогти дилерам оптимізувати їхні продажі. Важливо відрізняти програмне забезпечення для цифрового роздрібного продажу автомобілів від традиційного програмного забезпечення для дилерів автомобілів, яке охоплює ширший спектр дилерських функцій. Незважаючи на те, що програмне забезпечення для дилерів автомобілів може включати можливості продажів, автомобільна цифрова роздрібна торгівля спеціально спрямована на повний шлях покупки, як онлайн, так і офлайн. Крім того, це програмне забезпечення інтегрується з інструментами автомобільного маркетингу для більш узгодженого підходу.

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DriveCentric

DriveCentric

drivecentric.com

DriveCentric - CRM для автомобільної індустрії, об'єднує управління відносинами з клієнтами та інструменти залучення на одній платформі.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global пропонує програмне забезпечення для автосалонів, яке допомагає їм функціонувати ефективніше та досягати своїх цілей.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo - це платформа для комунікації між автомобільними дилерами та клієнтами, що забезпечує чат в реальному часі та персоналізоване обслуговування.

ScaleVoice

ScaleVoice

scalevoice.com

ScaleVoice створює AI-агентів для залучення клієнтів, автоматизації комунікацій та управління процесами купівлі автомобілів, інтегруючись з різними системами.

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Програмне забезпечення для цифрової роздрібної торгівлі автомобілями - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog