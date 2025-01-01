Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти автоматизованого тестування керують виконанням тестів програмного забезпечення, спрощуючи процес тестування для розробників програмного забезпечення за допомогою мінімального використання сценаріїв. Такий підхід економить час і гроші їхніх команд. Ці інструменти, які зазвичай використовуються великими підприємствами, дозволяють командам виконувати попередньо розроблені тести своїх програм перед розгортанням у виробництві. Після виконання інструменти можуть створювати звіти та порівнювати результати з попередніми тестами. Програмне забезпечення для автоматизованого тестування може виконувати тести багаторазово та в будь-який час доби, що є необхідною для безперервної доставки та безперервного тестування.
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Qase
qase.io
Qase — це інструмент для управління тестами, що підтримує ручне та автоматизоване тестування, інтегрується з популярними трекерами помилок і CI/CD.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.
TestProject
testproject.io
TestProject - безкоштовна платформа для автоматизації тестування веб, мобільних додатків та API, що інтегрується з Selenium та Appium.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector - це сервіс автоматизованого тестування веб-додатків, що дозволяє записувати, управляти та виконувати тести в реальних браузерах.
Virtuoso
virtuoso.qa
Віртуоз - інструмент для автоматизації тестування з функцією редагування тестів у режимі реального часу та підтримкою налагодження веб-додатків.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs - платформа для тестування веб і мобільних додатків, що забезпечує сумісність і якість у різних браузерах та пристроях.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest - хмарна платформа для тестування веб та мобільних додатків на різних браузерах і пристроях, що забезпечує ручне та автоматизоване тестування.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA - платформа для автоматизації тестування без коду, що використовує AI для створення та підтримки тестів у веб-додатках.
Testsigma
testsigma.com
TestSigma - це інструмент автоматизації тестування, що дозволяє створювати тести англійською мовою, підтримує різні формати тестування та інтеграції з CI/CD.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto - платформа тестування для мобільних та веб-додатків з можливістю автоматизації, підтримує реальні та віртуальні пристрої, інтегрується з CI/CD.
Witbe
witbe.net
Witbe - інструмент для моніторингу якості досвіду користувачів різних цифрових послуг, з використанням роботів для тестування та аналізу.
Autify
autify.com
Autify – це платформа для автоматизації тестування веб і мобільних додатків без коду з штучним інтелектом для оновлення тестів і управління їх виконанням.
Functionize
functionize.com
Functionize - хмарна платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що використовує AI та машинне навчання для спрощення створення і підтримки тестів.
Applitools
applitools.com
Applitools — платформа автоматизованого тестування, що використовує штучний інтелект для перевірки візуальної коректності веб- та мобільних додатків на різних пристроях.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf автоматизує E2E тестування 80% вашого функціоналу за 4 місяці, підтримує тести цілодобово та дозволяє виконувати нескінченну кількість паралельних тестів.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.
Reflect
reflect.run
Reflect дозволяє швидко створювати автоматизовані тести для веб-застосунків, фіксуючи дії у відео та надаючи діагностичну інформацію.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid - платформа для тестування додатків на мобільних пристроях та браузерах з автоматизацією без коду, яка забезпечує контроль якості та сумісність.
Keysight
keysight.com
Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.
Waldo
waldo.com
Waldo — це платформа без коду для автоматизації тестування мобільних додатків, що допомагає виявляти помилки на ранніх етапах розробки.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton - платформа для тестування мобільних додатків, що дозволяє тестувати на реальних пристроях з підтримкою ручного та автоматизованого тестування.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - платформа для автоматизації процесів інтеграції та доставки програмного забезпечення, яка забезпечує швидкі тести та контроль робочих процесів.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io - система управління тестами для автоматизованого та ручного тестування, що дозволяє відстежувати прогрес, аналітику та інтеграцію з CI/CD.
Loadmill
loadmill.com
LoadMill - інструмент для тестування, що дозволяє автоматизувати перевірку продуктивності веб- і мобільних додатків без залежності від фізичних пристроїв.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin - платформа для тестування та моніторингу цифрових досвідів на реальних пристроях у різних мережах, з автоматизацією тестів та аналізом продуктивності.
BugBug
bugbug.io
BugBug - платформа для автоматизації тестування веб-додатків без коду, що дозволяє швидко створювати та виконувати автоматизовані тести в браузері.
Endtest
endtest.io
Endtest - це платформа для автоматизації тестування веб- та мобільних додатків, що дозволяє створювати тести без знань кодування.
DoesQA
does.qa
HEDQA - платформа для автоматизованого та ручного тестування програм, що забезпечує високу якість, швидкість та безпеку перевірок у процесах розробки.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ – це хмарна платформа для автоматизації тестування без коду, що дозволяє командам Agile створювати та виконувати тестові скрипти на різних ОС і браузерах.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy.ai — це платформа для автоматизації тестування без коду, яка дозволяє виконувати тестування мобільних додатків на реальних пристроях із використанням штучного інтелекту.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL автоматизує тестування даних для проектів, забезпечуючи точність і зменшуючи помилки в проектах, таких як сховища даних та впровадження ERP/CRM.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — платформа для автоматизації тестування программного забезпечення, що підтримує різні типи тестів та спрощує процеси забезпечення якості.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect - це автономне рішення для тестування регресії, яке автоматизує створення і підтримку тестових наборів на основі аналізу поведінки користувачів.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch - платформа для управління тестуванням, що дозволяє організовувати, виконувати та відстежувати тестування програмного забезпечення в проектах.
Mabl
mabl.com
Mabl - платформа для автоматизації тестування ПО, що спрощує тестування веб, мобільних додатків та API з використанням AI для кращої адаптації та підвищення ефективності.
TestQuality
testquality.com
TestQuality - це інструмент для управління тестуванням програмного забезпечення, що забезпечує планування, виконання та звітування тестових процесів.
Cyara
cyara.com
Cyara - це платформа для автоматизованого тестування та моніторингу взаємодії клієнтів через різні канали, що покращує їх досвід.
Testlio
testlio.com
Testlio - це платформа для тестування програмного забезпечення, яка поєднує автоматизовані та ручні методи для забезпечення якості продуктів.
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous AI автоматично створює і підтримує тестування, записуючи сесії користувачів, адаптуючи тести до нових функцій та видаляючи застарілі.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA - це інструмент для автоматизації тестування веб- та мобільних додатків без коду, що дозволяє створювати повторно використовувані тестові сценарії.
QATTS
qatts.com
QATTS - це програмне забезпечення для автоматизації тестування, що підтримує функціональне, API та тестування бази даних, з простим інтерфейсом і гнучким виконанням.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Stack Moxie – це автоматизоване моніторингова програма, яка перевіряє системи, сповіщає про збої та фіксує результати для покращення відповідності.
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