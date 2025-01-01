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Тестування автоматизації
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Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки

Інструменти автоматизованого тестування керують виконанням тестів програмного забезпечення, спрощуючи процес тестування для розробників програмного забезпечення за допомогою мінімального використання сценаріїв. Такий підхід економить час і гроші їхніх команд. Ці інструменти, які зазвичай використовуються великими підприємствами, дозволяють командам виконувати попередньо розроблені тести своїх програм перед розгортанням у виробництві. Після виконання інструменти можуть створювати звіти та порівнювати результати з попередніми тестами. Програмне забезпечення для автоматизованого тестування може виконувати тести багаторазово та в будь-який час доби, що є необхідною для безперервної доставки та безперервного тестування.

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Qase

Qase

qase.io

Qase — це інструмент для управління тестами, що підтримує ручне та автоматизоване тестування, інтегрується з популярними трекерами помилок і CI/CD.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.

TestProject

TestProject

testproject.io

TestProject - безкоштовна платформа для автоматизації тестування веб, мобільних додатків та API, що інтегрується з Selenium та Appium.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Ghost Inspector - це сервіс автоматизованого тестування веб-додатків, що дозволяє записувати, управляти та виконувати тести в реальних браузерах.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Віртуоз - інструмент для автоматизації тестування з функцією редагування тестів у режимі реального часу та підтримкою налагодження веб-додатків.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Sauce Labs - платформа для тестування веб і мобільних додатків, що забезпечує сумісність і якість у різних браузерах та пристроях.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest - хмарна платформа для тестування веб та мобільних додатків на різних браузерах і пристроях, що забезпечує ручне та автоматизоване тестування.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Rainforest QA - платформа для автоматизації тестування без коду, що використовує AI для створення та підтримки тестів у веб-додатках.

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

Perfecto - платформа тестування для мобільних та веб-додатків з можливістю автоматизації, підтримує реальні та віртуальні пристрої, інтегрується з CI/CD.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

TestSigma - це інструмент автоматизації тестування, що дозволяє створювати тести англійською мовою, підтримує різні формати тестування та інтеграції з CI/CD.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe - інструмент для моніторингу якості досвіду користувачів різних цифрових послуг, з використанням роботів для тестування та аналізу.

Autify

Autify

autify.com

Autify – це платформа для автоматизації тестування веб і мобільних додатків без коду з штучним інтелектом для оновлення тестів і управління їх виконанням.

Functionize

Functionize

functionize.com

Functionize - хмарна платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що використовує AI та машинне навчання для спрощення створення і підтримки тестів.

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools — платформа автоматизованого тестування, що використовує штучний інтелект для перевірки візуальної коректності веб- та мобільних додатків на різних пристроях.

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

QA Wolf автоматизує E2E тестування 80% вашого функціоналу за 4 місяці, підтримує тести цілодобово та дозволяє виконувати нескінченну кількість паралельних тестів.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo — це платформа без коду для автоматизації тестування мобільних додатків, що допомагає виявляти помилки на ранніх етапах розробки.

Reflect

Reflect

reflect.run

Reflect дозволяє швидко створювати автоматизовані тести для веб-застосунків, фіксуючи дії у відео та надаючи діагностичну інформацію.

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

TestGrid - платформа для тестування додатків на мобільних пристроях та браузерах з автоматизацією без коду, яка забезпечує контроль якості та сумісність.

Keysight

Keysight

keysight.com

Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.

Kobiton

Kobiton

kobiton.com

Kobiton - платформа для тестування мобільних додатків, що дозволяє тестувати на реальних пристроях з підтримкою ручного та автоматизованого тестування.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore - платформа для автоматизації процесів інтеграції та доставки програмного забезпечення, яка забезпечує швидкі тести та контроль робочих процесів.

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io - система управління тестами для автоматизованого та ручного тестування, що дозволяє відстежувати прогрес, аналітику та інтеграцію з CI/CD.

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

LoadMill - інструмент для тестування, що дозволяє автоматизувати перевірку продуктивності веб- і мобільних додатків без залежності від фізичних пристроїв.

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

HeadSpin - платформа для тестування та моніторингу цифрових досвідів на реальних пристроях у різних мережах, з автоматизацією тестів та аналізом продуктивності.

BugBug

BugBug

bugbug.io

BugBug - платформа для автоматизації тестування веб-додатків без коду, що дозволяє швидко створювати та виконувати автоматизовані тести в браузері.

Endtest

Endtest

endtest.io

Endtest - це платформа для автоматизації тестування веб- та мобільних додатків, що дозволяє створювати тести без знань кодування.

DoesQA

DoesQA

does.qa

HEDQA - платформа для автоматизованого та ручного тестування програм, що забезпечує високу якість, швидкість та безпеку перевірок у процесах розробки.

AutomationHQ

AutomationHQ

automationhq.ai

AutomationHQ™ – це хмарна платформа для автоматизації тестування без коду, що дозволяє командам Agile створювати та виконувати тестові скрипти на різних ОС і браузерах.

Sofy.ai

Sofy.ai

sofy.ai

Sofy.ai — це платформа для автоматизації тестування без коду, яка дозволяє виконувати тестування мобільних додатків на реальних пристроях із використанням штучного інтелекту.

BiG EVAL

BiG EVAL

bigeval.com

BiG EVAL автоматизує тестування даних для проектів, забезпечуючи точність і зменшуючи помилки в проектах, таких як сховища даних та впровадження ERP/CRM.

ContextQA

ContextQA

contextqa.com

ContextQA — платформа для автоматизації тестування программного забезпечення, що підтримує різні типи тестів та спрощує процеси забезпечення якості.

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

ProdPerfect - це автономне рішення для тестування регресії, яке автоматизує створення і підтримку тестових наборів на основі аналізу поведінки користувачів.

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch - платформа для управління тестуванням, що дозволяє організовувати, виконувати та відстежувати тестування програмного забезпечення в проектах.

Mabl

Mabl

mabl.com

Mabl - платформа для автоматизації тестування ПО, що спрощує тестування веб, мобільних додатків та API з використанням AI для кращої адаптації та підвищення ефективності.

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality - це інструмент для управління тестуванням програмного забезпечення, що забезпечує планування, виконання та звітування тестових процесів.

Cyara

Cyara

cyara.com

Cyara - це платформа для автоматизованого тестування та моніторингу взаємодії клієнтів через різні канали, що покращує їх досвід.

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio - це платформа для тестування програмного забезпечення, яка поєднує автоматизовані та ручні методи для забезпечення якості продуктів.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

Meticulous AI автоматично створює і підтримує тестування, записуючи сесії користувачів, адаптуючи тести до нових функцій та видаляючи застарілі.

QATTS

QATTS

qatts.com

QATTS - це програмне забезпечення для автоматизації тестування, що підтримує функціональне, API та тестування бази даних, з простим інтерфейсом і гнучким виконанням.

CloudQA

CloudQA

cloudqa.io

CloudQA - це інструмент для автоматизації тестування веб- та мобільних додатків без коду, що дозволяє створювати повторно використовувані тестові сценарії.

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

Stack Moxie – це автоматизоване моніторингова програма, яка перевіряє системи, сповіщає про збої та фіксує результати для покращення відповідності.

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