Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти автоматизованого тестування керують виконанням тестів програмного забезпечення, спрощуючи процес тестування для розробників програмного забезпечення за допомогою мінімального використання сценаріїв. Такий підхід економить час і гроші їхніх команд. Ці інструменти, які зазвичай використовуються великими підприємствами, дозволяють командам виконувати попередньо розроблені тести своїх програм перед розгортанням у виробництві. Після виконання інструменти можуть створювати звіти та порівнювати результати з попередніми тестами. Програмне забезпечення для автоматизованого тестування може виконувати тести багаторазово та в будь-який час доби, що є необхідною для безперервної доставки та безперервного тестування.
Запит на новий застосунок
Qase
qase.io
Qase — це інструмент для управління тестами, що підтримує ручне та автоматизоване тестування, інтегрується з популярними трекерами помилок і CI/CD.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.
TestProject
testproject.io
TestProject - безкоштовна платформа для автоматизації тестування веб, мобільних додатків та API, що інтегрується з Selenium та Appium.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector - це сервіс автоматизованого тестування веб-додатків, що дозволяє записувати, управляти та виконувати тести в реальних браузерах.
Virtuoso
virtuoso.qa
Віртуоз - інструмент для автоматизації тестування з функцією редагування тестів у режимі реального часу та підтримкою налагодження веб-додатків.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs - платформа для тестування веб і мобільних додатків, що забезпечує сумісність і якість у різних браузерах та пристроях.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest - хмарна платформа для тестування веб та мобільних додатків на різних браузерах і пристроях, що забезпечує ручне та автоматизоване тестування.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA - платформа для автоматизації тестування без коду, що використовує AI для створення та підтримки тестів у веб-додатках.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto - платформа тестування для мобільних та веб-додатків з можливістю автоматизації, підтримує реальні та віртуальні пристрої, інтегрується з CI/CD.
Testsigma
testsigma.com
TestSigma - це інструмент автоматизації тестування, що дозволяє створювати тести англійською мовою, підтримує різні формати тестування та інтеграції з CI/CD.
Witbe
witbe.net
Witbe - інструмент для моніторингу якості досвіду користувачів різних цифрових послуг, з використанням роботів для тестування та аналізу.
Autify
autify.com
Autify – це платформа для автоматизації тестування веб і мобільних додатків без коду з штучним інтелектом для оновлення тестів і управління їх виконанням.
Functionize
functionize.com
Functionize - хмарна платформа для автоматизованого тестування програмного забезпечення, що використовує AI та машинне навчання для спрощення створення і підтримки тестів.
Applitools
applitools.com
Applitools — платформа автоматизованого тестування, що використовує штучний інтелект для перевірки візуальної коректності веб- та мобільних додатків на різних пристроях.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf автоматизує E2E тестування 80% вашого функціоналу за 4 місяці, підтримує тести цілодобово та дозволяє виконувати нескінченну кількість паралельних тестів.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестування електронної пошти та SMS, що дозволяє перевіряти повідомлення, автоматизувати тести та моніторити їх якість.
Waldo
waldo.com
Waldo — це платформа без коду для автоматизації тестування мобільних додатків, що допомагає виявляти помилки на ранніх етапах розробки.
Reflect
reflect.run
Reflect дозволяє швидко створювати автоматизовані тести для веб-застосунків, фіксуючи дії у відео та надаючи діагностичну інформацію.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid - платформа для тестування додатків на мобільних пристроях та браузерах з автоматизацією без коду, яка забезпечує контроль якості та сумісність.
Keysight
keysight.com
Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - платформа для автоматизації процесів інтеграції та доставки програмного забезпечення, яка забезпечує швидкі тести та контроль робочих процесів.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton - платформа для тестування мобільних додатків, що дозволяє тестувати на реальних пристроях з підтримкою ручного та автоматизованого тестування.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io - система управління тестами для автоматизованого та ручного тестування, що дозволяє відстежувати прогрес, аналітику та інтеграцію з CI/CD.
Loadmill
loadmill.com
LoadMill - інструмент для тестування, що дозволяє автоматизувати перевірку продуктивності веб- і мобільних додатків без залежності від фізичних пристроїв.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin - платформа для тестування та моніторингу цифрових досвідів на реальних пристроях у різних мережах, з автоматизацією тестів та аналізом продуктивності.
BugBug
bugbug.io
BugBug - платформа для автоматизації тестування веб-додатків без коду, що дозволяє швидко створювати та виконувати автоматизовані тести в браузері.
Endtest
endtest.io
Endtest - це платформа для автоматизації тестування веб- та мобільних додатків, що дозволяє створювати тести без знань кодування.
DoesQA
does.qa
Автоматизація тестування без коду з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача з функцією перетягування. Складні тести можуть легко створюватися та підтримуватися будь-яким членом вашої команди, що дає змогу QA йти в ногу з розробкою, скорочуючи витрати.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — це повне рішення TAAS (Test Automation As Service). Його хмарна платформа автоматизації безкодового тестування на основі NLP ідеальна для гнучкої розробки. Будь-який член гнучкої команди може розробити автоматизацію тестування In-Sprint простою англійською мовою. Тестові сценарії можна виконувати на 2000+ різних комбінаціях ОС і браузерів. Можна запланувати запуск тестових ботів на певний день/час, а механізм AHQ надсилає звіт електронною поштою. AHQ має вбудований модуль Exert Advisor, який пропонує повне рішення для автоматизації тестування.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy створено з нуля як платформу автоматизації тестування без використання коду, яка використовує тестування на основі штучного інтелекту, щоб дозволити створювати тести один раз і запускати будь-де без написання жодного рядка коду. Використовуючи нашу бібліотеку реальних пристроїв, ви можете запускати ручне, автоматизоване тестування інтерфейсу користувача та пошукові тести, а також забезпечити точність між тестовим і робочим середовищами. Завдяки потужності інструментів тестування штучного інтелекту Sofy ви можете бути впевнені в результатах своїх команд і, зрештою, випускати чудові продукти.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL є провідним автоматизатором тестування для проектів, орієнтованих на дані, таких як сховища даних, ETL/ELT, міграція даних і впровадження ERP або CRM. Завдяки здатності автоматично перевіряти та перевіряти точність даних, він допомагає організаціям уникнути дорогих помилок і зменшити ризик незадоволених клієнтів і кінцевих користувачів. BiG EVAL усуває трудомісткі ручні перевірки, на які зараз покладаються багато компаній, звільняючи дорогоцінний час і ресурси. Крім того, зручний інтерфейс і готові шаблони роблять створення тестів простою справою навіть для тих, хто тільки починає користуватися інструментом. А для тих, кому потрібні додаткові налаштування, доступні параметри сценаріїв. Використовуючи BiG EVAL, компанії можуть уникнути ризиків, спричинених неточними даними, і забезпечити плавні та ефективні процеси, легко досягнувши 300% рентабельності інвестицій.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — це революційний продукт, який дає змогу організаціям розширити охоплення тестами автоматизації, підвищити якість програмного забезпечення, пришвидшити доставку продукту та значно скоротити витрати, пов’язані з підтримкою якості програмного забезпечення, завдяки використанню рішень SaaS на основі штучного інтелекту. Пропонуючи підхід із низьким кодом/без коду, ContextQA спрощує процес включення тестових випадків із мінімальними зусиллями, забезпечуючи швидке розширення охоплення автоматизації для ваших продуктів і послуг. Це полегшує безперебійне регресійне тестування як для окремих функцій, так і для цілого процесу розробки, тим самим пом’якшуючи виснаження команди.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в охопленні тестами, усуває тривалий час виконання набору тестів і дорогі помилки у виробництві, а також усуває тягар контролю якості, який споживає величезні інженерні ресурси.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проектів стане нескладним завданням. QA Touch пропонує природний та інтуїтивно зрозумілий метод виконання. Ми знаємо, що пристосовуватися до нових процесів неприємно, і створили інструмент, який адаптується до ваших систем і способу роботи. Розподіл і відстеження проблем є вбудованою функцією, яка дозволяє опублікувати проблему під час виконання тесту, усуваючи необхідність передачі між програмним забезпеченням. Ще ніколи не було простіше копіювати та переміщувати тестові приклади з одного проекту в інший або між модулями в межах проекту. Інструмент був створений, щоб допомогти вирівняти умови гри та запропонувати компаніям засоби справжньої конкуренції з гігантами у своїй галузі, не пропалюючи дірку в їхніх кишенях. З QA Touch насолоджуйтеся: 1. Єдиним спільним сховищем для всіх ваших тестових ресурсів. 2. Корпоративні функції включають продуктивність проекту та журнали аудиту для відстеження прогресу роботи та проекту. 3. Управління проблемами стало простіше завдяки цілісній двосторонній інтеграції з JIRA 4. Плати Microsoft Azure, щоб зробити керування вашим проектом простішим, ніж будь-коли. 5. Зробили керування тестуванням легкою прогулянкою завдяки нашим інтуїтивно зрозумілим функціям, таким як можливість закріплення проекту, оновлення статусу, довідка, журнали та звіти прямо з інформаційної панелі. 6. Один пункт — це інтеграція з Jenkin для виконання всіх дій CI/CD. 7. Зручна інтеграція QA Touch-Cypress Reporter для синхронізації результатів тестування автоматизації cypress.io з QA Touch. 8. Простий у використанні Reporter для наскрізного безкоштовного інструменту автоматизації з відкритим кодом Test Cafe. 9. Використовуйте сенсорні панелі QA, щоб зробити гнучке управління проектами більш легким. Дошки організовують, налаштовують, візуалізують і відстежують маршрути вашої роботи. QA Touch пропонує доступне рішення для тестування з простими можливостями для створення тестових прикладів, об’єднання пакетів тестів, виконання тестових прогонів, інтеграції інструментів сторонніх розробників і створення бездоганних звітів про тестування, вимог, вбудованого відстеження помилок, розумових карт, дошок, продуктивності і люди можуть керувати своїми операціями тестування з єдиного інтерфейсу (інформаційної панелі). Користувачам сподобається широкий набір зручних функцій, які варіюються від картографування та розробки тестів до відстеження дій команди. QA Touch сприяє досконалості у виконанні високоякісних проектів.
Mabl
mabl.com
mabl — це уніфікована платформа автоматизації тестування на основі штучного інтелекту, яка дозволяє командам забезпечувати якість і ціль своїх найінноваційніших функцій, у тому числі тих, що працюють на основі генеративного штучного інтелекту. Завдяки комплексному тестуванню Інтернету, мобільних пристроїв, API, доступності та продуктивності mabl забезпечує надійну основу, необхідну для розробки програмного забезпечення наступного покоління.
TestQuality
testquality.com
TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. TestQuality пропонує: - Веб-платформу керування тестуванням для ефективного тестування програмного забезпечення - Повну інтеграцію з засобами відстеження проблем і вимог, системами CI/CD і платформами автоматизації тестування, включаючи GitHub, Jira, Jenkins і Selenium - Спрощене створення тестів і керування тестові прогони - Впорядкована координація всього процесу тестування - Інформаційні панелі та звіти про діяльність для легкого керування та відстеження тестів, етапів і проектів - Спеціалізовані списки справ, фільтри та сповіщення електронною поштою для аналізу в реальному часі та підвищення продуктивності
Cyara
cyara.com
Відзначена нагородами платформа Cyara CX Assurance Platform допомагає компаніям пришвидшити розвиток клієнтського досвіду, підвищити якість усіх цифрових і голосових каналів і забезпечити наскрізну роботу клієнтів. Платформа Cyara підтримує весь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами, від проектування до функціонального та регресійного тестування, тестування прийнятності користувачами, тестування навантаження та моніторингу виробництва. Ми перевіряємо з точки зору клієнта, гарантуючи, що ви визначите проблеми, які впливають на досвід клієнта через складний набір технологій, які використовуються для надання цього досвіду. www.cyara.com Переваги платформи CX Assurance Єдина платформа Забезпечує повний спектр потреб у розробці та гарантії CX від проектування до моніторингу. Виконуйте проектування CX, виявлення CX, функціональне регресійне тестування, тестування продуктивності, моніторинг і усунення несправностей. Працюйте в середовищі спільної роботи, яке фіксує проекти та тести, дозволяючи всім членам команди ділитися та повторно використовувати сценарії та дані в різних функціях. Максимальна продуктивність Збільште продуктивність завдяки повній автоматизації. Автоматично виявляйте існуючий CX, автоматично створюйте та обслуговуйте тестові сценарії, створюйте простий у використанні тестовий сценарій, повторно використовуйте тестові сценарії для різних типів тестування та повторно використовуйте тестові дані для різних тестів і кампаній. Cyara використовує Robotic Process Automation (RPA) як ботів для автоматичної генерації тисяч взаємодій з клієнтами для імітації реального контакту з клієнтами. Найповніша підтримка найширших потреб CX Assurance, забезпечуючи повні багатоканальні шляхи клієнта, від самообслуговування до обслуговування за допомогою агента та робочого столу агента. Перевірте найширший спектр цифрових і голосових каналів, включаючи IVR, чат, SMS, електронну пошту та інші. Вмикає Agile & DevOps. Прискоріть розробку та покращте якість, увімкнувши методи Agile та DevOps. Зсув ліворуч, генеруючи тестові випадки на етапі проектування. Стимулюйте співпрацю за допомогою візуалізації та функціональних можливостей, призначених для різних команд.
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якісні продукти у великих масштабах. У будь-якому місці. На будь-якому пристрої. Будь-якою мовою. Будь-яким способом оплати. Серед наших клієнтів – провідні світові компанії, такі як Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair тощо. Найінноваційніші та найшвидше зростаючі фірми у світі також співпрацюють з Testlio для тестування програмного забезпечення, зокрема Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market та багато інших. Від вирішення складних завдань до досягнення виняткових результатів наші розширені рішення на основі штучного інтелекту пропонують вам гнучкість, інновації та перевірену якість, необхідні для досягнення успіху. Автоматизація тестування: якщо вам потрібне ефективне, надійне та широке автоматизоване тестування, Testlio стане вашим партнером. Завдяки розподіленій мережі реальних пристроїв, складній моделі управління, стандартизованій структурі, що передається, і глобальній команді інженерів з якості, Testlio пропонує найбільш гнучке рішення автоматизації тестування, доступне на сьогодні. Нашими основними методами автоматизації тестування є автоматизована розробка тестів і керування автоматизацією тестування. Тестування вручну: якщо ваша цифрова програма, потокова подія, локалізований досвід і/або платіжна система повинні працювати бездоганно, Testlio — ваш вибір. Завдяки охопленню 1200+ пристроїв, 400+ способів оплати, 150+ країн і 100+ мов, Testlio є найбільш перевіреним рішенням для найвибагливіших вимог щодо якості. Наші основні методи ручного тестування – дослідницьке тестування, тестування за сценарієм, димове тестування та перевірка проблем. Тестування програмного забезпечення Fuesd: якщо ваша стратегія випуску програмного забезпечення вимагає поєднання автоматизованого та ручного тестування, Testlio має унікальні можливості для виконання. Завдяки використанню підходу, керованого сигналами, який забезпечує інтеграцію штучного інтелекту та DevOps і гарантує, що робота тестування відповідає правильному поєднанню людей і машин, Fused Software Testing виявляється найбільш інноваційним рішенням на ринку. Допомога керівникам із забезпечення якості подолати труднощі щодо якості, потужності та своєчасних випусків. Щоб дізнатися більше, відвідайте: testlio.com
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous AI автоматично створює і підтримує тестування, записуючи сесії користувачів, адаптуючи тести до нових функцій та видаляючи застарілі.
QATTS
qatts.com
Наскрізне програмне забезпечення для автоматизації тестування нового покоління, створене для підприємства. " Проводьте роботу швидше, максимізуйте охоплення тестування та отримайте максимальну рентабельність інвестицій від автоматизації тестування за допомогою QATTS — найповнішої в галузі наскрізної платформи автоматизації тестування. Ми є єдиним пунктом призначення для всіх потреб автоматизації тестування. Особливості QATTS включає: Стратегію, керовану даними – наш інструмент пропонує стратегії, які керуються даними. One Stop Automation – ваше універсальне рішення для автоматизованого тестування. Функціональне тестування – за допомогою QATTS ви досягаєте функціонального тестування. API Testing – QATTS підтримує тестування API. Test Data Management – ви можете керувати своїм тестом. дані з інструменту Agile- Інтеграція CI/CD - Наш інструмент інтегровано з CI/CD Тестування бази даних - Ви можете виконувати тестування бази даних Статистика в реальному часі - Статистика в реальному часі Веб-інтерфейс - Веб-інтерфейс для легкого доступу Гнучке виконання - Виконання будьте гнучкими, навіть не маючи глибоких знань про кодування Низька автоматизація коду - автоматизація за допомогою нашого інструменту вимагає мінімального коду Підтримка багатьох гілок
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA дозволяє генерувати та автоматизувати тести без жодного рядка коду! Ви можете створювати багаторазові кросбраузерні тестові випадки для регресійного тестування та синтетичного моніторингу.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або відстежуючи дані, щоб переконатися, що вона поводиться належним чином. Як спостережливість для стеків технологій без коду. - Stack Moxie сповіщає вас про те, що щось виходить з ладу, електронною поштою або слабиною. - Потім ми реєструємо результати, щоб підтвердити виправлення відповідності, а потім дозволяємо вам ділитися детальною інформацією журналу, щоб швидше виправляти помилки електронною поштою, посиланнями для спільного використання або PagerDuty.
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