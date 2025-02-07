Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти автоматизованого тестування керують виконанням тестів програмного забезпечення, спрощуючи процес тестування для розробників програмного забезпечення за допомогою мінімального використання сценаріїв. Такий підхід економить час і гроші їхніх команд. Ці інструменти, які зазвичай використовуються великими підприємствами, дозволяють командам виконувати попередньо розроблені тести своїх програм перед розгортанням у виробництві. Після виконання інструменти можуть створювати звіти та порівнювати результати з попередніми тестами. Програмне забезпечення для автоматизованого тестування може виконувати тести багаторазово та в будь-який час доби, що є необхідною для безперервної доставки та безперервного тестування.
Запит на новий застосунок
TestGrid
testgrid.io
Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи безкодове тестування на основі ШІ, тестування мобільних додатків, кросбраузерність, візуальне тестування інтерфейсу користувача тощо. Протестуйте будь-яку програму/веб-сайт у масштабі, забезпечте бездоганний цифровий досвід щоразу.
Applitools
applitools.com
Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з контролю якості можуть запускати тести, щоб швидко перевірити функціональність інтерфейсу, доступність і візуальну коректність із безпрецедентною швидкістю та точністю. Наша технологія Visual AI змінює підхід організацій до якості, гарантуючи, що веб- і мобільні додатки виглядають і працюють точно так, як розроблено, на будь-якому пристрої, у браузері, ОС чи рідній програмі. Applitools швидкий, швидко інтегрується з будь-яким середовищем DevOps, простий у використанні будь-ким у команді та масштабований для організації будь-якого розміру, яка прагне підвищувати швидкість і якість з кожним випуском – результат, необхідний для конкуренції в сучасному складному бізнес-середовищі.
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного контролю якості.
TestQuality
testquality.com
TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. TestQuality пропонує: - Веб-платформу керування тестуванням для ефективного тестування програмного забезпечення - Повну інтеграцію з засобами відстеження проблем і вимог, системами CI/CD і платформами автоматизації тестування, включаючи GitHub, Jira, Jenkins і Selenium - Спрощене створення тестів і керування тестові прогони - Впорядкована координація всього процесу тестування - Інформаційні панелі та звіти про діяльність для легкого керування та відстеження тестів, етапів і проектів - Спеціалізовані списки справ, фільтри та сповіщення електронною поштою для аналізу в реальному часі та підвищення продуктивності
Mabl
mabl.com
mabl — це уніфікована платформа автоматизації тестування на основі штучного інтелекту, яка дозволяє командам забезпечувати якість і ціль своїх найінноваційніших функцій, у тому числі тих, що працюють на основі генеративного штучного інтелекту. Завдяки комплексному тестуванню Інтернету, мобільних пристроїв, API, доступності та продуктивності mabl забезпечує надійну основу, необхідну для розробки програмного забезпечення наступного покоління.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проектів стане нескладним завданням. QA Touch пропонує природний та інтуїтивно зрозумілий метод виконання. Ми знаємо, що пристосовуватися до нових процесів неприємно, і створили інструмент, який адаптується до ваших систем і способу роботи. Розподіл і відстеження проблем є вбудованою функцією, яка дозволяє опублікувати проблему під час виконання тесту, усуваючи необхідність передачі між програмним забезпеченням. Ще ніколи не було простіше копіювати та переміщувати тестові приклади з одного проекту в інший або між модулями в межах проекту. Інструмент був створений, щоб допомогти вирівняти умови гри та запропонувати компаніям засоби справжньої конкуренції з гігантами у своїй галузі, не пропалюючи дірку в їхніх кишенях. З QA Touch насолоджуйтеся: 1. Єдиним спільним сховищем для всіх ваших тестових ресурсів. 2. Корпоративні функції включають продуктивність проекту та журнали аудиту для відстеження прогресу роботи та проекту. 3. Управління проблемами стало простіше завдяки цілісній двосторонній інтеграції з JIRA 4. Плати Microsoft Azure, щоб зробити керування вашим проектом простішим, ніж будь-коли. 5. Зробили керування тестуванням легкою прогулянкою завдяки нашим інтуїтивно зрозумілим функціям, таким як можливість закріплення проекту, оновлення статусу, довідка, журнали та звіти прямо з інформаційної панелі. 6. Один пункт — це інтеграція з Jenkin для виконання всіх дій CI/CD. 7. Зручна інтеграція QA Touch-Cypress Reporter для синхронізації результатів тестування автоматизації cypress.io з QA Touch. 8. Простий у використанні Reporter для наскрізного безкоштовного інструменту автоматизації з відкритим кодом Test Cafe. 9. Використовуйте сенсорні панелі QA, щоб зробити гнучке управління проектами більш легким. Дошки організовують, налаштовують, візуалізують і відстежують маршрути вашої роботи. QA Touch пропонує доступне рішення для тестування з простими можливостями для створення тестових прикладів, об’єднання пакетів тестів, виконання тестових прогонів, інтеграції інструментів сторонніх розробників і створення бездоганних звітів про тестування, вимог, вбудованого відстеження помилок, розумових карт, дошок, продуктивності і люди можуть керувати своїми операціями тестування з єдиного інтерфейсу (інформаційної панелі). Користувачам сподобається широкий набір зручних функцій, які варіюються від картографування та розробки тестів до відстеження дій команди. QA Touch сприяє досконалості у виконанні високоякісних проектів.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — це перша в світі платформа штучного інтелекту Digital Experience, яка поєднує в собі глобальну інфраструктуру пристроїв, розміщену в хмарі та локальну систему, автоматизацію тестування та аналітику продуктивності та якості на основі ML для мобільних пристроїв, Інтернету, аудіо та відео. HeadSpin дає змогу командам інженерів, контролю якості, операцій і продуктів забезпечувати оптимальний цифровий досвід у всіх каналах доставки протягом життєвого циклу розробки. Дізнайтесь більше на www.HeadSpin.io. Глобальна інфраструктура пристроїв Дозволяє наскрізне тестування та моніторинг за допомогою тисяч пристроїв у сотнях місць у мережах реального оператора та Wi-Fi по всьому світу. SDK не потрібен. Автоматизація тестування та API Інтегрується в робочі процеси CI/CD, забезпечуючи функціональне тестування та тестування продуктивності до та після випуску. Підтримка всіх фреймворків тестування. Продуктивність, QoE та машинне навчання Автоматично виявляє проблеми та вказує на глибинні причини на всіх рівнях стеку — від кількісного визначення QoE аудіо/відео до видимості коду та пакетів. Insights-to-Actions Надає регресійну та агрегаційну статистику протягом життєвого циклу цифрового досвіду, від планування та розробки до перевірки проблем і операцій. Тенденції, сповіщення та аналітика.
Loadmill
loadmill.com
Спростіть автоматизацію тестування за допомогою підходу, керованого AI API: переосмислення веб-тестування, тестування мобільних пристроїв і тестування навантаження. НАСКІЗНЕ РІШЕННЯ Використання штучного інтелекту для автоматизації життєвого циклу тестування Loadmill — ідеальне рішення для автоматизації тестування. Наша платформа усуває потребу у фізичних пристроях, роблячи процес більш ефективним і рентабельним. За допомогою Loadmill менеджери з контролю якості можуть легко автоматизувати мобільне, веб-тестування та тестування навантаження та забезпечити результати найвищої якості. Попрощайтеся із залежністю від пристрою та привітайте оптимізовану автоматизацію тестування за допомогою Loadmill. Докладніше: https://www.loadmill.com Забронювати демонстрацію: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ Веб-сайт https://www.loadmill.com
BugBug
bugbug.io
BugBug — це рішення для автоматизації тестування з низьким кодом для контролю якості, тестувальників, розробників і менеджерів із продуктів. Він пропонує повну автоматизацію наскрізного тестування веб-сайтів і веб-додатків. Інструмент дозволяє користувачам автоматизувати регресійні тести та зменшити витрати, зазвичай пов’язані з ІТ-інфраструктурою. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс запису та простий користувальницький інтерфейс дозволяють користувачам створити автоматичний тест менш ніж за 5 хвилин. План Freemium пропонує необмежену кількість локальних тестів і необмежену кількість користувачів. BugBug надає розширені функції, якими ви можете скористатися, коли вони вам знадобляться — запускайте власний JavaScript, створюйте користувацькі змінні, використовуйте автоматичні селектори, розумне очікування та інтелектуальне натискання та прокручування та багато іншого. Прискоріть весь процес тестування за допомогою BugBug!
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в охопленні тестами, усуває тривалий час виконання набору тестів і дорогі помилки у виробництві, а також усуває тягар контролю якості, який споживає величезні інженерні ресурси.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір якості на основі штучного інтелекту, щоб надати найшвидшу та надійну інформацію про мобільні програми.
Cyara
cyara.com
Відзначена нагородами платформа Cyara CX Assurance Platform допомагає компаніям пришвидшити розвиток клієнтського досвіду, підвищити якість усіх цифрових і голосових каналів і забезпечити наскрізну роботу клієнтів. Платформа Cyara підтримує весь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами, від проектування до функціонального та регресійного тестування, тестування прийнятності користувачами, тестування навантаження та моніторингу виробництва. Ми перевіряємо з точки зору клієнта, гарантуючи, що ви визначите проблеми, які впливають на досвід клієнта через складний набір технологій, які використовуються для надання цього досвіду. www.cyara.com Переваги платформи CX Assurance Єдина платформа Забезпечує повний спектр потреб у розробці та гарантії CX від проектування до моніторингу. Виконуйте проектування CX, виявлення CX, функціональне регресійне тестування, тестування продуктивності, моніторинг і усунення несправностей. Працюйте в середовищі спільної роботи, яке фіксує проекти та тести, дозволяючи всім членам команди ділитися та повторно використовувати сценарії та дані в різних функціях. Максимальна продуктивність Збільште продуктивність завдяки повній автоматизації. Автоматично виявляйте існуючий CX, автоматично створюйте та обслуговуйте тестові сценарії, створюйте простий у використанні тестовий сценарій, повторно використовуйте тестові сценарії для різних типів тестування та повторно використовуйте тестові дані для різних тестів і кампаній. Cyara використовує Robotic Process Automation (RPA) як ботів для автоматичної генерації тисяч взаємодій з клієнтами для імітації реального контакту з клієнтами. Найповніша підтримка найширших потреб CX Assurance, забезпечуючи повні багатоканальні шляхи клієнта, від самообслуговування до обслуговування за допомогою агента та робочого столу агента. Перевірте найширший спектр цифрових і голосових каналів, включаючи IVR, чат, SMS, електронну пошту та інші. Вмикає Agile & DevOps. Прискоріть розробку та покращте якість, увімкнувши методи Agile та DevOps. Зсув ліворуч, генеруючи тестові випадки на етапі проектування. Стимулюйте співпрацю за допомогою візуалізації та функціональних можливостей, призначених для різних команд.
Functionize
functionize.com
Functionize надає інтелектуальну платформу тестування, яка включає технології штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації кропіткого процесу тестування програмного забезпечення. Ми працюємо з командами будь-якого розміру та навичок, щоб покращити створення тестів, усунути нестабільність тестів і прискорити випуски за допомогою тестування еластичного масштабу в хмарі. Завдяки підходу машинного навчання до якості Functionize дозволяє підприємствам швидше постачати програмне забезпечення вищої якості. Gartner визнає Functionize у своєму списку крутих постачальників Agile та DevOps за інновації, і йому довіряють провідні компанії, зокрема Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell і Logitech.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — це революційний продукт, який дає змогу організаціям розширити охоплення тестами автоматизації, підвищити якість програмного забезпечення, пришвидшити доставку продукту та значно скоротити витрати, пов’язані з підтримкою якості програмного забезпечення, завдяки використанню рішень SaaS на основі штучного інтелекту. Пропонуючи підхід із низьким кодом/без коду, ContextQA спрощує процес включення тестових випадків із мінімальними зусиллями, забезпечуючи швидке розширення охоплення автоматизації для ваших продуктів і послуг. Це полегшує безперебійне регресійне тестування як для окремих функцій, так і для цілого процесу розробки, тим самим пом’якшуючи виснаження команди.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіли, щоб ставилися до нас. Після надсилання коду на GitHub або Bitbucket він швидко запускає ваші тести на платформі з першокласним Docker, Kubernetes, підтримкою iOS і понад 100 попередньо встановлених інструментів. Автоматизуйте будь-який конвеєр безперервної доставки. Отримайте повний контроль із настроюваними етапами, паралельним виконанням, перемикачами потоків керування, секретами та керуванням залежностями. Використовуйте Semaphore CLI, щоб починати збирання, перевіряти журнали, використовувати SSH безпосередньо в завданнях або створювати спеціальні інформаційні панелі. Завдяки йому вже довіряють тисячі компаній по всьому світу, він також може допомогти вашій команді рухатися швидше. Доступно в хмарі, локально або як гібридне рішення через агентів, розміщених на власному хості.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL є провідним автоматизатором тестування для проектів, орієнтованих на дані, таких як сховища даних, ETL/ELT, міграція даних і впровадження ERP або CRM. Завдяки здатності автоматично перевіряти та перевіряти точність даних, він допомагає організаціям уникнути дорогих помилок і зменшити ризик незадоволених клієнтів і кінцевих користувачів. BiG EVAL усуває трудомісткі ручні перевірки, на які зараз покладаються багато компаній, звільняючи дорогоцінний час і ресурси. Крім того, зручний інтерфейс і готові шаблони роблять створення тестів простою справою навіть для тих, хто тільки починає користуватися інструментом. А для тих, кому потрібні додаткові налаштування, доступні параметри сценаріїв. Використовуючи BiG EVAL, компанії можуть уникнути ризиків, спричинених неточними даними, і забезпечити плавні та ефективні процеси, легко досягнувши 300% рентабельності інвестицій.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або відстежуючи дані, щоб переконатися, що вона поводиться належним чином. Як спостережливість для стеків технологій без коду. - Stack Moxie сповіщає вас про те, що щось виходить з ладу, електронною поштою або слабиною. - Потім ми реєструємо результати, щоб підтвердити виправлення відповідності, а потім дозволяємо вам ділитися детальною інформацією журналу, щоб швидше виправляти помилки електронною поштою, посиланнями для спільного використання або PagerDuty.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA дозволяє генерувати та автоматизувати тести без жодного рядка коду! Ви можете створювати багаторазові кросбраузерні тестові випадки для регресійного тестування та синтетичного моніторингу.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy створено з нуля як платформу автоматизації тестування без використання коду, яка використовує тестування на основі штучного інтелекту, щоб дозволити створювати тести один раз і запускати будь-де без написання жодного рядка коду. Використовуючи нашу бібліотеку реальних пристроїв, ви можете запускати ручне, автоматизоване тестування інтерфейсу користувача та пошукові тести, а також забезпечити точність між тестовим і робочим середовищами. Завдяки потужності інструментів тестування штучного інтелекту Sofy ви можете бути впевнені в результатах своїх команд і, зрештою, випускати чудові продукти.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — це повне рішення TAAS (Test Automation As Service). Його хмарна платформа автоматизації безкодового тестування на основі NLP ідеальна для гнучкої розробки. Будь-який член гнучкої команди може розробити автоматизацію тестування In-Sprint простою англійською мовою. Тестові сценарії можна виконувати на 2000+ різних комбінаціях ОС і браузерів. Можна запланувати запуск тестових ботів на певний день/час, а механізм AHQ надсилає звіт електронною поштою. AHQ має вбудований модуль Exert Advisor, який пропонує повне рішення для автоматизації тестування.
QATTS
qatts.com
Наскрізне програмне забезпечення для автоматизації тестування нового покоління, створене для підприємства. " Проводьте роботу швидше, максимізуйте охоплення тестування та отримайте максимальну рентабельність інвестицій від автоматизації тестування за допомогою QATTS — найповнішої в галузі наскрізної платформи автоматизації тестування. Ми є єдиним пунктом призначення для всіх потреб автоматизації тестування. Особливості QATTS включає: Стратегію, керовану даними – наш інструмент пропонує стратегії, які керуються даними. One Stop Automation – ваше універсальне рішення для автоматизованого тестування. Функціональне тестування – за допомогою QATTS ви досягаєте функціонального тестування. API Testing – QATTS підтримує тестування API. Test Data Management – ви можете керувати своїм тестом. дані з інструменту Agile- Інтеграція CI/CD - Наш інструмент інтегровано з CI/CD Тестування бази даних - Ви можете виконувати тестування бази даних Статистика в реальному часі - Статистика в реальному часі Веб-інтерфейс - Веб-інтерфейс для легкого доступу Гнучке виконання - Виконання будьте гнучкими, навіть не маючи глибоких знань про кодування Низька автоматизація коду - автоматизація за допомогою нашого інструменту вимагає мінімального коду Підтримка багатьох гілок
DoesQA
does.qa
Автоматизація тестування без коду з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача з функцією перетягування. Складні тести можуть легко створюватися та підтримуватися будь-яким членом вашої команди, що дає змогу QA йти в ногу з розробкою, скорочуючи витрати.
Autify
autify.com
Autify дає змогу будь-кому автоматизувати тести E2E для веб- і мобільних додатків, просто записуючи їхні взаємодії за допомогою свого розширення Chrome, а потім автоматично запускаючи ці тести на різноманітних ПК та мобільних браузерах, у тому числі на реальних пристроях. Хоча зазвичай обслуговування тестів E2E може бути складним, штучний інтелект Autify автоматично оновлює сценарій тестування, коли розробник вносить зміни в додаток. Autify — це повноцінний інструмент тестування, який створює, керує, виконує, підтримує та звітує про тести за допомогою штучного інтелекту, вбудованого в тестування без коду, і функції автоматичного самовідновлення. З Autify: -307% Швидший випуск функцій -До 98% охоплення -Усуває 97% зусиль, пов'язаних з автоматизацією тестування -Швидка рентабельність інвестицій -47 хв. Крива навчання роботі з Autify -Нульове обслуговування з самовідновленням AI -95% Час розробки тесту Autify — це не лише інструмент автоматизованого тестування програмного забезпечення, але й бізнес-партнер із чудовими людьми, які підтримують вашу команду. 99% нових клієнтів, які співпрацюють з нами, залишаються з нами. Спробуйте нашу 14-денну безкоштовну пробну версію або заплануйте демонстрацію з одним із наших експертів, щоб запитати про ваші унікальні потреби!
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — це служба автоматизованого тестування веб-переглядачів, яка дозволяє контролювати та тестувати ваші веб-сайти за допомогою реальних веб-переглядачів із хмари. Ми пропонуємо комплексне рішення для легкого створення, запису, керування та виконання ваших тестів. Перегляньте детальні результати тестування та отримуйте сповіщення, коли трапляються збої. Переконайтеся, що ваші веб-сайти та програми працюють належним чином, перевіривши їх наскрізно з точки зору користувача в браузері.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це платформа для тестування зв’язку, яку компанії використовують для захоплення, тестування, розробки та аналізу електронних листів і SMS-повідомлень. Переконайтеся, що кожне повідомлення, яке надсилає ваша компанія, виглядає, відчувається та працює саме так, як ви планували. Швидко створюйте автоматизовані тести, які охоплюють ваші найважливіші повідомлення, від сповіщень облікового запису та попереджень до рекламних пропозицій і оголошень. Попередньо переглядайте саме те, що побачать ваші клієнти, роблячи знімки екрана за допомогою справжніх клієнтів електронної пошти на різних настільних і мобільних пристроях. Групи контролю якості та розробки використовують Mailosaur для тестування двофакторної автентифікації (2FA/MFA), скидання пароля та персоналізації. Забезпечення того, щоб ваша доступність послуг і доступ користувачів ніколи не переривалися через зміну коду або помилку. Ізолюйте проміжні середовища та середовища розробки від робочих, використовуючи ваші сервери електронної пошти Mailosaur, щоб захоплювати все без помилкової надсилання решти тестових повідомлень реальним клієнтам. Постійно контролюйте якість і послідовність повідомлень, які ваші системи надсилають клієнтам. Переконайтеся, що пропозиції, промо-коди та персоналізований вміст працюють щоразу. Завдяки Mailosaur ваша команда має безпечний миттєвий доступ до необмеженої кількості централізованих адрес електронної пошти та серверів електронної пошти для тестування. Крім того, телефонні номери в усьому світі, щоб імітувати реальні пристрої користувачів, без вашої команди за допомогою їхніх особистих телефонів. Mailosaur довіряють як стартапи, так і підприємства. Найвідоміші світові бренди в усіх секторах (включно з охороною здоров’я, фінтехом, програмним забезпеченням і роздрібною торгівлею) використовують платформу для покращення якості та підвищення довіри.
Qase
qase.io
Qase — це сучасний інструмент керування тестами, розроблений для команд контролю якості та розробників із сучасним і простим інтерфейсом і потужними функціями. Ось чому тисячі організацій з усього світу переходять на Qase. Це комплексне рішення для керування тестами. Він включає керування тестовими випадками, керування дефектами, плани тестування, тестові прогони з інформативними звітами, розширений API та веб-хуки. Qase пропонує інтеграцію з найпопулярнішими трекерами проблем, такими як Jira, Redmine, Trello та багатьма іншими. Ви створюєте випуск, не виходячи з програми, – він буде опублікований автоматично. Інтеграція зі Slack корисна, коли ви хочете отримувати сповіщення про початок тестування. Він призначений як для ручного, так і для автоматизованого тестування. За допомогою REST API ви можете інтегрувати свої автоматизовані тести та публікувати результати безпосередньо в програмі. Веб-хуки допоможуть ініціювати збірки у вашому КІ.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — це платформа для автоматизації тестування без використання коду на основі штучного інтелекту. За бажанням він включає послугу автоматизації тестування, щоб повністю позбавити вашої команди створення та обслуговування тестів — менш ніж за чверть вартості найму інженера з контролю якості. Поговоріть з нами, щоб налаштувати план відповідно до ваших потреб.
Reflect
reflect.run
Reflect забезпечує найшвидший робочий процес для створення автоматизованих наскрізних тестів для вашої веб-програми. Щоб створити тест у Reflect, ми запускаємо інструментальний сеанс браузера в нашій хмарі та ділимося ним з вами в нашому веб-додатку. Цей підхід дозволяє нам повністю контролювати тестове середовище, що означає, що ми можемо виявляти та точно записувати безліч різних дій, які ви можете виконати під час тестування свого сайту; навіть такі складні дії, як перетягування, завантаження файлів і візуальні тести, фіксуються інтуїтивно, не вимагаючи додаткового налаштування. Кожен тест, який виконується в Reflect, отримує HD-відео, яке показує, що саме сталося під час виконання, яке синхронізується з кроками тесту англійською мовою, які ми автоматично генеруємо, коли ви записуєте свої дії. Ми також надаємо ключову діагностичну інформацію, як-от мережеві журнали та журнали Javascript, щоб не лише допомогти розробникам відтворити помилку, але й визначити першопричину.
Sauce Labs
saucelabs.com
У світі, який покладається на код, Sauce Labs прагне зробити так, щоб він працював для всіх, скрізь і щоразу. Це цифрова впевненість. Sauce Labs є провідним постачальником рішень для безперервного тестування та звітування про помилки, які дають компаніям впевненість у наданні надійного цифрового бренду своїм клієнтам. Хмара безперервного тестування Sauce Labs визначає сигнали якості в розробці та виробництві, прискорюючи можливість випускати та оновлювати веб- та мобільні програми, які виглядають, функціонують і виконуються точно так, як вони повинні в кожному браузері, операційній системі та пристрої, кожного разу. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://saucelabs.com.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані фронт- та бек-офісні завдання, включно з тими, що виконуються за допомогою іншого бізнес-програмного забезпечення, такого як управління взаємовідносинами з клієнтами або програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP). У грудні 2020 року компанія конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій і стала публічною 21 квітня 2021 року.
Waldo
waldo.com
Waldo прискорює процес створення інноваційних продуктів для мобільних розробників. Мобільні додатки скрізь борються з функціями, що працюють з помилками, і збоями в додатках, що погано впливає на роботу користувачів. Власна технологія Waldo дозволяє командам інженерів виявляти та виправляти помилки на ранніх етапах життєвого циклу розробки. Лідери галузі, зокрема Lemonade, Truebill і Doximity, використовують Waldo, тому їм більше не доводиться вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
Meticulous
meticulous.ai
Ретельний штучний інтелект створює та підтримує набір наскрізних тестів із записаних сеансів користувача. Ретельність постійно додає нові тести, коли з’являються нові функції або крайні випадки, і видаляє старі тести, коли вони застарівають, гарантуючи, що ваш набір тестів завжди актуальний і повний, без будь-якого втручання розробників. Додайте тег сценарію до локальних середовищ розробки, розміщення та попереднього перегляду URL-адрес для запису сеансів (необов’язково: також записуйте робочі сеанси для додаткового покриття). Розроблено на рівні Chromium із механізмом детермінованого планування, що робить його єдиним інструментом тестування, який усуває луски. Тести ретельно розпаралелюються в обчислювальному кластері, що дає змогу тестувати 1000 екранів і отримувати результати менш ніж за 120 секунд.
TestProject
testproject.io
TestProject — це перша в світі 100% безкоштовна платформа автоматизації тестування для Web, Android, iOS і API, якій довіряють понад 150 000 користувачів у спільноті тестувальників. TestProject допомагає тестувальникам і розробникам швидко забезпечувати якість, усуваючи труднощі з обслуговуванням і налаштуванням і надаючи Selenium & Appium технології самовідновлення AI. Незалежно від ваших навичок, у TestProject є всі необхідні інструменти для забезпечення першокласної автоматизації, використовуючи розширені безкодові функції або SDK з відкритим вихідним кодом, сумісний із рідними Selenium API. Крім того, ви також можете скористатися їхньою корисною бібліотекою доповнень, чудовими готовими звітами про тестування, бездоганною інтеграцією у ваші конвеєри CI/CD, можливостями спільної роботи між командами по всьому світу для підвищення ефективності, і все це безкоштовно. . Стимулюючи співтовариство, яке може об’єднуватися як окремо, так і в команді, TestProject формує майбутнє тестування програмного забезпечення та допомагає командам легко долати труднощі тестування та створювати бездоганні продукти. Заснована у 2015 році та придбана Tricentis у 2019 році. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://testproject.io/
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуальних машин, пристроїв або емуляторів. Вони мають чотири основні продукти: Live, App Live, Automate і App Automate. Користувачі можуть вибирати з понад 1200 реальних мобільних пристроїв, браузерів і операційних систем на вимогу та покладатися на безпечну, стабільну та масштабовану інфраструктуру для підтримки тисяч одночасних ручних і автоматизованих тестів. Сервіс на основі передплати був заснований Рітешем Аророю та Накулом Аггарвалом у 2011 році в Мумбаї, Індія, і з тих пір він отримав широке визнання серед спільноти веб-розробників у всьому світі для тестування макета та продуктивності веб-сайту з їхніх настільних браузерів. BrowserStack має понад 25 000 платних клієнтів і 2 000 000 зареєстрованих розробників у понад 135 країнах. Глобальні компанії покладаються на BrowserStack для свого веб- і мобільного тестування, зокрема такі лідери галузі, як Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney і AngularJS. З офісами в Сан-Франциско, Мумбаї та Дублін, BrowserStack є приватною компанією. У січні 2018 року BrowserStack залучив 50 мільйонів доларів Серії A від Accel. У жовтні 2015 року BrowserStack був визнаний чемпіоном Bootstrap за версією Economic Times Startup Awards. У травні 2019 року Рітеш Арора дав інтерв’ю Ананду Деніелу з Accel Partners у серії #InsightsPodcast.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — це провідна хмара для тестування цифрового досвіду, яка допомагає розробникам і тестувальникам швидше надсилати код. Маючи понад 10 000 корпоративних клієнтів і понад 2 000 000 користувачів у 130 країнах, розробники та тестувальники покладаються на LambdaTest, щоб прискорити процес забезпечення якості та надати продукти з найкращим у своєму класі цифровим досвідом. - Хмара безперервного тестування Хмара безперервного тестування LambdaTest дозволяє підприємствам швидко тестувати та впроваджувати зміни у свої веб- та мобільні додатки на 70% швидше, що допомагає прискорити процес розробки та скоротити час виходу на ринок. - Хмара тестування між браузерами. Наша хмара тестування крос-браузерів дозволяє користувачам тестувати свої веб-сайти та веб-додатки на різноманітних браузерах, операційних системах і пристроях. Завдяки таким функціям, як тестування в режимі реального часу, тестування адаптивного дизайну та інструменти налагодження, він дає змогу розробникам переконатися, що їхні веб-сайти та веб-програми сумісні з різними браузерами, забезпечуючи тим самим бездоганну взаємодію з користувачем. - Справжня хмара пристрою Завдяки реальній хмарі пристрою тестувальники/розробники можуть виявляти помилки завчасно до запуску своїх мобільних програм. За допомогою LambdaTest Real Devices Testing Cloud команди можуть тестувати необроблені помилки, UI/UX, продуктивність і функціональність своїх програм, перш ніж вони будуть випущені у виробництво. Команди також можуть тестувати на найширшому діапазоні мобільних і OTT пристроїв (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV і Apple TV). - Хмара візуальної регресії на основі штучного інтелекту Забезпечення узгодженості макетів, дизайну та функціональності додатків має вирішальне значення для забезпечення візуально ідеального цифрового досвіду. Хмара візуальної регресії LambdaTest гарантує, що візуальний вигляд і функціональність веб-додатків організації залишаються послідовними та безпомилковими, що зрештою покращує цифровий досвід і ефективність бізнесу. Команди можуть отримати ранню інформацію про помилки візуального інтерфейсу, перш ніж випустити свої програми для клієнта. Тестувальники/розробники можуть запускати автоматизовані візуальні регресійні тести на 3000+ комбінаціях браузерів і реальних пристроїв для виявлення візуальних відхилень. - Інтелектуальна інформація про виконання Integrated Test Intelligence Test на основі штучного інтелекту має вирішальне значення для цифрової трансформації, оскільки вона надає підприємствам глибше розуміння якості випусків і тенденцій. Аналізуючи дані про виконання тестів, інтегрована інтелектуальна система тестування LambdaTest надає підприємствам уявлення про закономірності та тенденції, які можуть сприяти прийняттю обґрунтованих рішень щодо майбутнього розвитку та покращення якості додатків. Це може надати командам розробників докладні та дієві дані про виконання тестів і усунути розрив між даними, розумінням і діями для кращого та швидшого прийняття рішень.
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТТ). З моменту заснування в 2000 році компанія Witbe постійно розвивалася, і зараз їй довіряють понад 300 клієнтів у 50 різних країнах. Мовники, оператори, постачальники контенту та розробники додатків покладаються на Witbe Robots, щоб забезпечити бездоганні послуги. Witbe є публічною компанією, зареєстрованою на Euronext Growth (ALTWIT.PA), і має офіси по всьому світу, зокрема в Парижі, Нью-Йорку, Сан-Хосе, Денвері, Монреалі, Лондоні та Сінгапурі.
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи їм здійснювати завтрашні прориви швидко та з меншим ризиком. Keysight використовує свою силу як провідного світового постачальника тестів і вимірювань і сьогодні дозволяє інноваторам розширювати межі інженерії, швидко вирішуючи проблеми проектування, емуляції та тестування, щоб допомогти створити найкращий досвід роботи з продуктом. Незалежно від того, чи хочете ви вдосконалити свій процес проектування та розробки, оптимізувати та захистити свою мережу або використовувати ШІ та цифрових близнюків, щоб отримати перевагу в таких технологіях, як 6G, AV та EV, IoT або квантові обчислення — Keysight прискорює впровадження інновацій у всьому світі. робочий процес з інтелектуальною інформацією, побудованою на найточніших вимірюваннях. Наше поєднання технологічних знань, наукового досвіду вимірювань і індивідуальних рішень допоможе вам впевнено рухатися вперед у нашому зв’язаному та динамічному світі. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) — технологічна компанія S&P 500 зі штаб-квартирою в Санта-Роза, Каліфорнія, з офісами та виробництвом по всьому світу. Keysight володіє понад 2000 патентами, а ~15 000 наших співробітників працюють із майже 32 000 клієнтами по всьому світу, щоб розпочати технологічну революцію. Замовники Keysight охоплюють ринки комунікацій, промислової автоматизації, аерокосмічної та оборонної промисловості, автомобільної промисловості, енергетики, напівпровідників та загальної електроніки.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf створює автоматизовані наскрізні тести для 80% ваших потоків користувачів лише за 4 місяці, підтримує їх 24 години на добу та забезпечує необмежену кількість паралельних тестів на нашій інфраструктурі. Чи згадували ми, що ми гарантуємо відсутність пластівців? Ми теж це робимо. Почніть із 90-денної пілотної програми, яка включає: комплексний план тестування, автоматизовані тести, написані в Playwright з відкритим кодом, які ви можете зберегти, і необмежену кількість тестових запусків у середовищі за вашим вибором. Ось корисний список усього, що ви отримуєте відразу — будь то 100 тестів чи 100 000. • Наскрізні тести для 80% потоків користувачів автоматизовано за 4 місяці. Тести написані у Playwright з відкритим вихідним кодом, який ви можете завантажити, щоб уникнути прив’язки до постачальника. • Детальна матриця тесту та схеми в рамках AAA. • Необмежена кількість паралельних тестів у будь-якому середовищі, яке ви виберете. • 100% паралельна інфраструктура, яку ми розміщуємо та підтримуємо. • Цілодобове обслуговування обшарпаних і зламаних тестів. • Гарантовано 100% надійність результатів — нуль пластівців. • Перевірені людьми звіти про помилки, які надсилаються через ваш додаток для обміну повідомленнями та як повідомлення про помилку. • Інтеграція CI/CD з конвеєром розгортання та засобами відстеження проблем. • Цілодобовий доступ до штатних інженерів QA Wolf. ... це рішення QA, якого ви завжди хотіли.
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якісні продукти у великих масштабах. У будь-якому місці. На будь-якому пристрої. Будь-якою мовою. Будь-яким способом оплати. Серед наших клієнтів – провідні світові компанії, такі як Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair тощо. Найінноваційніші та найшвидше зростаючі фірми у світі також співпрацюють з Testlio для тестування програмного забезпечення, зокрема Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market та багато інших. Від вирішення складних завдань до досягнення виняткових результатів наші розширені рішення на основі штучного інтелекту пропонують вам гнучкість, інновації та перевірену якість, необхідні для досягнення успіху. Автоматизація тестування: якщо вам потрібне ефективне, надійне та широке автоматизоване тестування, Testlio стане вашим партнером. Завдяки розподіленій мережі реальних пристроїв, складній моделі управління, стандартизованій структурі, що передається, і глобальній команді інженерів з якості, Testlio пропонує найбільш гнучке рішення автоматизації тестування, доступне на сьогодні. Нашими основними методами автоматизації тестування є автоматизована розробка тестів і керування автоматизацією тестування. Тестування вручну: якщо ваша цифрова програма, потокова подія, локалізований досвід і/або платіжна система повинні працювати бездоганно, Testlio — ваш вибір. Завдяки охопленню 1200+ пристроїв, 400+ способів оплати, 150+ країн і 100+ мов, Testlio є найбільш перевіреним рішенням для найвибагливіших вимог щодо якості. Наші основні методи ручного тестування – дослідницьке тестування, тестування за сценарієм, димове тестування та перевірка проблем. Тестування програмного забезпечення Fuesd: якщо ваша стратегія випуску програмного забезпечення вимагає поєднання автоматизованого та ручного тестування, Testlio має унікальні можливості для виконання. Завдяки використанню підходу, керованого сигналами, який забезпечує інтеграцію штучного інтелекту та DevOps і гарантує, що робота тестування відповідає правильному поєднанню людей і машин, Fused Software Testing виявляється найбільш інноваційним рішенням на ринку. Допомога керівникам із забезпечення якості подолати труднощі щодо якості, потужності та своєчасних випусків. Щоб дізнатися більше, відвідайте: testlio.com
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по команді Dev, PM, BA. Він зосереджувався на багатьох підходах до тестування зсуву вліво з поглибленою інтеграцією в автоматизовані тести та CI\CD. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача дозволяє легко створювати тестові приклади, організовувати тестові плани, керувати тестовими прогонами та координувати гнучкі процеси безперервного тестування. Інтеграція стандартної автоматизації тестування дозволяє надшвидко імпортувати ваші тести в систему керування тестами. Вбудована жива документація та можливості співпраці забезпечують прозору видимість для всіх одним клацанням миші. Легко відстежуйте статус тестування та охоплення та створюйте правильні вказівки за допомогою розширених аналітичних звітів. Testomat.io підтримує класичні тестові випадки та сценарії BDD (розробка, орієнтована на поведінку)/Gherkin. Короткий огляд і основні функції: - Інтеграція з сучасними автоматизованими платформами тестування js - Розгалуження та керування версіями для тестових випадків, таких як git - Розширена підтримка BDD із базою даних кроків і автозавершенням - Розширені стандартні інтеграції CI\CD (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) – Звіти та аналітика в режимі реального часу, включаючи нестабільні тести, сповіщення електронною поштою та месенджерами – Автоматично створена поточна документація та інструменти для співпраці – Власні інтеграції Jira, Confluence – Імпортери з інших TMS із можливістю конвертувати тести у формат BDD та багато іншого. .. Створіть потужний простір для співпраці без жодних бар’єрів. Отримайте керування тестуванням за допомогою бездоганної інтеграції автоматизації тестування. Почніть сьогодні із системою керування тестами testomat.io.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це інструмент автоматизації тестування на основі ШІ, який пропонує підхід із низьким кодом, що дозволяє створювати тести простою англійською мовою. Ця платформа автоматизації тестування описана як стабільна та надійна, і, як стверджується, значно зменшує нестабільність тестування. Функції платформи включають тестування веб-додатків, мобільних додатків і API. Підтримуються різні випадки використання, починаючи від регресії і закінчуючи візуальним тестуванням. Платформа розроблена для розробки та виконання тестів, звітності та аналітики, керування тестовими даними та автоматизації тестування за допомогою ШІ. Він забезпечує інтеграцію, доповнення та широкий спектр функцій. Тести можна створювати за допомогою обробки природної мови (NLP), що робить сценарії більш інтуїтивно зрозумілими. Testsigma також пропонує тести «автовідновлення», автоматично регулюючи відображення елементів додатків у міру їх зміни. Його механізм підказок на основі штучного інтелекту допомагає виправляти помилки тестів, визначаючи можливі основні причини, а його здатність передбачити ідентифікацію дефектів передбачає області застосування, на які можуть вплинути невдалі тести. Платформа пропонує можливість запускати тести в хмарі або локально в різних середовищах пристроїв. Він підтримує постійне тестування, тісно співпрацюючи з платформами CI/CD. Testsigma надає уніфіковану платформу, яка здатна керувати тестуванням, створювати, виконувати, створювати звіти та розширені функції, такі як система підказок штучного інтелекту та візуальне тестування.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto від Perforce — це платформа для тестування веб-сайтів і мобільних додатків, якій найбільше довіряють у галузі. Стратегії клаптикового тестування залишилися в минулому, оскільки з Perfecto користувачі насолоджуються безперебійним наскрізним тестуванням з будь-якої точки світу. Використовуйте хмару корпоративного рівня для тестування на реальних пристроях, віртуальних пристроях або їх комбінації — залежно від того, що найкраще відповідає вашим потребам. Виявлення помилок відбувається швидше, ніж будь-коли, і дозволяє користувачам виявляти та виправляти їх набагато раніше в циклі. Надійні функції інтелектуального звітування Perfecto допомагають швидко виявляти проблеми за допомогою аналізу помилок тестів і фільтрації хибнонегативних результатів. Автоматизуйте тестування за допомогою КІ та синхронізуйте всі свої звіти в одному місці. Швидко виправляйте дефекти за допомогою найповніших у галузі тестових артефактів. Віртуалізація мережі та симуляція користувачів дозволяють вам тестувати, як і ваші користувачі, і зменшити ймовірність уникнення дефектів. Розширте тестове покриття та повністю інтегруйте свій інструментарій. Безперервне тестування ніколи не було таким досяжним завдяки неперевершеним розширеним можливостям Perfecto, включаючи BDD і автоматизацію без коду, паралельне виконання тестів і пакетні можливості, відкриту інтеграцію з провідними інструментами DevOps і платформами автоматизації, інформаційні панелі CI, теплові карти, багату колекцію артефактів і ML-керовану тестова аналітика. Революціонізуйте свою стратегію тестування та дізнайтеся, чому більше половини компаній зі списку Fortune 500 довіряють Perfecto як своєму партнеру з тестування. 99,9% безперебійної роботи означає краще тестування, економію часу та грошей, а кінцевий результат – чудовий додаток. Щоб дізнатися більше або розпочати 14-денну безкоштовну пробну версію, відвідайте www.perfecto.io.
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