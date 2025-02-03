Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest — це провідна хмара для тестування цифрового досвіду, яка допомагає розробникам і тестувальникам швидше надсилати код. Маючи понад 10 000 корпоративних клієнтів і понад 2 000 000 користувачів у 130 країнах, розробники та тестувальники покладаються на LambdaTest, щоб прискорити процес забезпечення якості та надати продукти з найкращим у своєму класі цифровим досвідом. - Хмара безперервного тестування Хмара безперервного тестування LambdaTest дозволяє підприємствам швидко тестувати та впроваджувати зміни у свої веб- та мобільні додатки на 70% швидше, що допомагає прискорити процес розробки та скоротити час виходу на ринок. - Хмара тестування між браузерами. Наша хмара тестування крос-браузерів дозволяє користувачам тестувати свої веб-сайти та веб-додатки на різноманітних браузерах, операційних системах і пристроях. Завдяки таким функціям, як тестування в режимі реального часу, тестування адаптивного дизайну та інструменти налагодження, він дає змогу розробникам переконатися, що їхні веб-сайти та веб-програми сумісні з різними браузерами, забезпечуючи тим самим бездоганну взаємодію з користувачем. - Справжня хмара пристрою Завдяки реальній хмарі пристрою тестувальники/розробники можуть виявляти помилки завчасно до запуску своїх мобільних програм. За допомогою LambdaTest Real Devices Testing Cloud команди можуть тестувати необроблені помилки, UI/UX, продуктивність і функціональність своїх програм, перш ніж вони будуть випущені у виробництво. Команди також можуть тестувати на найширшому діапазоні мобільних і OTT пристроїв (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV і Apple TV). - Хмара візуальної регресії на основі штучного інтелекту Забезпечення узгодженості макетів, дизайну та функціональності додатків має вирішальне значення для забезпечення візуально ідеального цифрового досвіду. Хмара візуальної регресії LambdaTest гарантує, що візуальний вигляд і функціональність веб-додатків організації залишаються послідовними та безпомилковими, що зрештою покращує цифровий досвід і ефективність бізнесу. Команди можуть отримати ранню інформацію про помилки візуального інтерфейсу, перш ніж випустити свої програми для клієнта. Тестувальники/розробники можуть запускати автоматизовані візуальні регресійні тести на 3000+ комбінаціях браузерів і реальних пристроїв для виявлення візуальних відхилень. - Інтелектуальна інформація про виконання Integrated Test Intelligence Test на основі штучного інтелекту має вирішальне значення для цифрової трансформації, оскільки вона надає підприємствам глибше розуміння якості випусків і тенденцій. Аналізуючи дані про виконання тестів, інтегрована інтелектуальна система тестування LambdaTest надає підприємствам уявлення про закономірності та тенденції, які можуть сприяти прийняттю обґрунтованих рішень щодо майбутнього розвитку та покращення якості додатків. Це може надати командам розробників докладні та дієві дані про виконання тестів і усунути розрив між даними, розумінням і діями для кращого та швидшого прийняття рішень.