Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Палестинські території

QA Touch

qatouch.com

QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проектів стане нескладним завданням. QA Touch пропонує природний та інтуїтивно зрозумілий метод виконання. Ми знаємо, що пристосовуватися до нових процесів неприємно, і створили інструмент, який адаптується до ваших систем і способу роботи. Розподіл і відстеження проблем є вбудованою функцією, яка дозволяє опублікувати проблему під час виконання тесту, усуваючи необхідність передачі між програмним забезпеченням. Ще ніколи не було простіше копіювати та переміщувати тестові приклади з одного проекту в інший або між модулями в межах проекту. Інструмент був створений, щоб допомогти вирівняти умови гри та запропонувати компаніям засоби справжньої конкуренції з гігантами у своїй галузі, не пропалюючи дірку в їхніх кишенях. З QA Touch насолоджуйтеся: 1. Єдиним спільним сховищем для всіх ваших тестових ресурсів. 2. Корпоративні функції включають продуктивність проекту та журнали аудиту для відстеження прогресу роботи та проекту. 3. Управління проблемами стало простіше завдяки цілісній двосторонній інтеграції з JIRA 4. Плати Microsoft Azure, щоб зробити керування вашим проектом простішим, ніж будь-коли. 5. Зробили керування тестуванням легкою прогулянкою завдяки нашим інтуїтивно зрозумілим функціям, таким як можливість закріплення проекту, оновлення статусу, довідка, журнали та звіти прямо з інформаційної панелі. 6. Один пункт — це інтеграція з Jenkin для виконання всіх дій CI/CD. 7. Зручна інтеграція QA Touch-Cypress Reporter для синхронізації результатів тестування автоматизації cypress.io з QA Touch. 8. Простий у використанні Reporter для наскрізного безкоштовного інструменту автоматизації з відкритим кодом Test Cafe. 9. Використовуйте сенсорні панелі QA, щоб зробити гнучке управління проектами більш легким. Дошки організовують, налаштовують, візуалізують і відстежують маршрути вашої роботи. QA Touch пропонує доступне рішення для тестування з простими можливостями для створення тестових прикладів, об’єднання пакетів тестів, виконання тестових прогонів, інтеграції інструментів сторонніх розробників і створення бездоганних звітів про тестування, вимог, вбудованого відстеження помилок, розумових карт, дошок, продуктивності і люди можуть керувати своїми операціями тестування з єдиного інтерфейсу (інформаційної панелі). Користувачам сподобається широкий набір зручних функцій, які варіюються від картографування та розробки тестів до відстеження дій команди. QA Touch сприяє досконалості у виконанні високоякісних проектів.