Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Острів Різдва Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти автоматизованого тестування керують виконанням тестів програмного забезпечення, спрощуючи процес тестування для розробників програмного забезпечення за допомогою мінімального використання сценаріїв. Такий підхід економить час і гроші їхніх команд. Ці інструменти, які зазвичай використовуються великими підприємствами, дозволяють командам виконувати попередньо розроблені тести своїх програм перед розгортанням у виробництві. Після виконання інструменти можуть створювати звіти та порівнювати результати з попередніми тестами. Програмне забезпечення для автоматизованого тестування може виконувати тести багаторазово та в будь-який час доби, що є необхідною для безперервної доставки та безперервного тестування.