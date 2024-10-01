Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Тестування автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Чилі
Інструменти автоматизованого тестування керують виконанням тестів програмного забезпечення, спрощуючи процес тестування для розробників програмного забезпечення за допомогою мінімального використання сценаріїв. Такий підхід економить час і гроші їхніх команд. Ці інструменти, які зазвичай використовуються великими підприємствами, дозволяють командам виконувати попередньо розроблені тести своїх програм перед розгортанням у виробництві. Після виконання інструменти можуть створювати звіти та порівнювати результати з попередніми тестами. Програмне забезпечення для автоматизованого тестування може виконувати тести багаторазово та в будь-який час доби, що є необхідною для безперервної доставки та безперервного тестування.
Запит на новий застосунок
Qase
qase.io
Qase — це сучасний інструмент керування тестами, розроблений для команд контролю якості та розробників із сучасним і простим інтерфейсом і потужними функціями. Ось чому тисячі організацій з усього світу переходять на Qase. Це комплексне рішення для керування тестами. Він включає керування тестовими ...
Sauce Labs
saucelabs.com
У світі, який покладається на код, Sauce Labs прагне зробити так, щоб він працював для всіх, скрізь і щоразу. Це цифрова впевненість. Sauce Labs є провідним постачальником рішень для безперервного тестування та звітування про помилки, які дають компаніям впевненість у наданні надійного цифрового бре...
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — це служба автоматизованого тестування веб-переглядачів, яка дозволяє контролювати та тестувати ваші веб-сайти за допомогою реальних веб-переглядачів із хмари. Ми пропонуємо комплексне рішення для легкого створення, запису, керування та виконання ваших тестів. Перегляньте детальні р...
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
TestProject
testproject.io
TestProject — це перша в світі 100% безкоштовна платформа автоматизації тестування для Web, Android, iOS і API, якій довіряють понад 150 000 користувачів у спільноті тестувальників. TestProject допомагає тестувальникам і розробникам швидко забезпечувати якість, усуваючи труднощі з обслуговуванням і ...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — це провідна хмара для тестування цифрового досвіду, яка допомагає розробникам і тестувальникам швидше надсилати код. Маючи понад 10 000 корпоративних клієнтів і понад 2 000 000 користувачів у 130 країнах, розробники та тестувальники покладаються на LambdaTest, щоб прискорити процес забе...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — це платформа для автоматизації тестування без використання коду на основі штучного інтелекту. За бажанням він включає послугу автоматизації тестування, щоб повністю позбавити вашої команди створення та обслуговування тестів — менш ніж за чверть вартості найму інженера з контролю якос...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це інструмент автоматизації тестування на основі ШІ, який пропонує підхід із низьким кодом, що дозволяє створювати тести простою англійською мовою. Ця платформа автоматизації тестування описана як стабільна та надійна, і, як стверджується, значно зменшує нестабільність тестування. Функц...
Waldo
waldo.com
Waldo прискорює процес створення інноваційних продуктів для мобільних розробників. Мобільні додатки скрізь борються з функціями, що працюють з помилками, і збоями в додатках, що погано впливає на роботу користувачів. Власна технологія Waldo дозволяє командам інженерів виявляти та виправляти помилки ...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТ...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf створює автоматизовані наскрізні тести для 80% ваших потоків користувачів лише за 4 місяці, підтримує їх 24 години на добу та забезпечує необмежену кількість паралельних тестів на нашій інфраструктурі. Чи згадували ми, що ми гарантуємо відсутність пластівців? Ми теж це робимо. Почніть із 90-...
Reflect
reflect.run
Reflect забезпечує найшвидший робочий процес для створення автоматизованих наскрізних тестів для вашої веб-програми. Щоб створити тест у Reflect, ми запускаємо інструментальний сеанс браузера в нашій хмарі та ділимося ним з вами в нашому веб-додатку. Цей підхід дозволяє нам повністю контролювати тес...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це платформа для тестування зв’язку, яку компанії використовують для захоплення, тестування, розробки та аналізу електронних листів і SMS-повідомлень. Переконайтеся, що кожне повідомлення, яке надсилає ваша компанія, виглядає, відчувається та працює саме так, як ви планували. Швидко ство...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto від Perforce — це платформа для тестування веб-сайтів і мобільних додатків, якій найбільше довіряють у галузі. Стратегії клаптикового тестування залишилися в минулому, оскільки з Perfecto користувачі насолоджуються безперебійним наскрізним тестуванням з будь-якої точки світу. Використовуйте...
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Meticulous
meticulous.ai
Ретельний штучний інтелект створює та підтримує набір наскрізних тестів із записаних сеансів користувача. Ретельність постійно додає нові тести, коли з’являються нові функції або крайні випадки, і видаляє старі тести, коли вони застарівають, гарантуючи, що ваш набір тестів завжди актуальний і повний...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір яко...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — це повне рішення TAAS (Test Automation As Service). Його хмарна платформа автоматизації безкодового тестування на основі NLP ідеальна для гнучкої розробки. Будь-який член гнучкої команди може розробити автоматизацію тестування In-Sprint простою англійською мовою. Тестові сценарії мож...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy створено з нуля як платформу автоматизації тестування без використання коду, яка використовує тестування на основі штучного інтелекту, щоб дозволити створювати тести один раз і запускати будь-де без написання жодного рядка коду. Використовуючи нашу бібліотеку реальних пристроїв, ви можете запус...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіл...
BugBug
bugbug.io
BugBug — це рішення для автоматизації тестування з низьким кодом для контролю якості, тестувальників, розробників і менеджерів із продуктів. Він пропонує повну автоматизацію наскрізного тестування веб-сайтів і веб-додатків. Інструмент дозволяє користувачам автоматизувати регресійні тести та зменшити...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — це перша в світі платформа штучного інтелекту Digital Experience, яка поєднує в собі глобальну інфраструктуру пристроїв, розміщену в хмарі та локальну систему, автоматизацію тестування та аналітику продуктивності та якості на основі ML для мобільних пристроїв, Інтернету, аудіо та відео. H...
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного контролю якості.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по ...
Autify
autify.com
Autify дає змогу будь-кому автоматизувати тести E2E для веб- і мобільних додатків, просто записуючи їхні взаємодії за допомогою свого розширення Chrome, а потім автоматично запускаючи ці тести на різноманітних ПК та мобільних браузерах, у тому числі на реальних пристроях. Хоча зазвичай обслуговуванн...
DoesQA
does.qa
Автоматизація тестування без коду з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача з функцією перетягування. Складні тести можуть легко створюватися та підтримуватися будь-яким членом вашої команди, що дає змогу QA йти в ногу з розробкою, скорочуючи витрати.
QATTS
qatts.com
Наскрізне програмне забезпечення для автоматизації тестування нового покоління, створене для підприємства. " Проводьте роботу швидше, максимізуйте охоплення тестування та отримайте максимальну рентабельність інвестицій від автоматизації тестування за допомогою QATTS — найповнішої в галузі наскрізної...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA дозволяє генерувати та автоматизувати тести без жодного рядка коду! Ви можете створювати багаторазові кросбраузерні тестові випадки для регресійного тестування та синтетичного моніторингу.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або від...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL є провідним автоматизатором тестування для проектів, орієнтованих на дані, таких як сховища даних, ETL/ELT, міграція даних і впровадження ERP або CRM. Завдяки здатності автоматично перевіряти та перевіряти точність даних, він допомагає організаціям уникнути дорогих помилок і зменшити ризик ...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — це революційний продукт, який дає змогу організаціям розширити охоплення тестами автоматизації, підвищити якість програмного забезпечення, пришвидшити доставку продукту та значно скоротити витрати, пов’язані з підтримкою якості програмного забезпечення, завдяки використанню рішень SaaS н...
Functionize
functionize.com
Functionize надає інтелектуальну платформу тестування, яка включає технології штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації кропіткого процесу тестування програмного забезпечення. Ми працюємо з командами будь-якого розміру та навичок, щоб покращити створення тестів, усунути нестабільніс...
TestGrid
testgrid.io
Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи без...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в ох...
Loadmill
loadmill.com
Спростіть автоматизацію тестування за допомогою підходу, керованого AI API: переосмислення веб-тестування, тестування мобільних пристроїв і тестування навантаження. НАСКІЗНЕ РІШЕННЯ Використання штучного інтелекту для автоматизації життєвого циклу тестування Loadmill — ідеальне рішення для автоматиз...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проек...
Mabl
mabl.com
mabl — це уніфікована платформа автоматизації тестування на основі штучного інтелекту, яка дозволяє командам забезпечувати якість і ціль своїх найінноваційніших функцій, у тому числі тих, що працюють на основі генеративного штучного інтелекту. Завдяки комплексному тестуванню Інтернету, мобільних при...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. T...
Applitools
applitools.com
Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з к...
Cyara
cyara.com
Відзначена нагородами платформа Cyara CX Assurance Platform допомагає компаніям пришвидшити розвиток клієнтського досвіду, підвищити якість усіх цифрових і голосових каналів і забезпечити наскрізну роботу клієнтів. Платформа Cyara підтримує весь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для вз...
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...