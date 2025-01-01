Програмне забезпечення для ремонту авто - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для ремонту автомобілів містить інструменти, які допомагають технікам як з ремонтом автомобілів, так і з адміністративними завданнями. Сервісні підприємства, такі як кузовні майстерні, центри огляду та ремонтні центри, використовують ці рішення для керування базами даних транспортних засобів і відстеження важливої інформації, включаючи історію ремонтів, графіки технічного обслуговування, оцінки робіт, діагностику, картографування ремонту та замовлення запчастин. Менеджери можуть використовувати певні функції для оптимізації спілкування та організації в своїх командах. Крім того, багато систем ремонту автомобілів інтегруються з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, бухгалтерського обліку та управління запасами. Деякі рішення також дозволяють водіям оцінювати витрати на особистий ремонт автомобіля та отримувати ціни від місцевих механіків.
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ALLDATA
alldata.com
Додаток AllData надає інформацію про ремонт та обслуговування автомобілів, включаючи посібники, діагностичні коди та критично важливі дані для професіоналів у автомобільній сфері.
PartsTech
partstech.com
PartsTech допомагає автосервісам швидко знаходити та замовляти автомобільні деталі, відображаючи наявність та ціни постачальників в одному пошуку.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - це програмне забезпечення для управління технічним обслуговуванням флотів, що дозволяє відстежувати обслуговування, запчастини і ремонти в хмарі.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo - це додаток для автосалонів, що дозволяє створювати та надсилати відеоогляди автомобілів, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware- це система управління магазинами для ремонту автомобілів, що спрощує процеси та покращує обслуговування клієнтів.
Orderry
orderry.com
Orderry - додаток для автоматизації бізнес-операцій, включаючи управління завданнями, продажами, CRM, фінансами та аналітикою.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro - інструмент для управління автосервісами, що автоматизує процеси, дозволяє створювати завдання та аналізувати продуктивність компанії в будь-який час.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap - хмарне ПЗ для авторемонтних магазинів, що оптимізує процеси, покращує обслуговування клієнтів та забезпечує управління фінансами.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie — це платформа для автосервісів, що об'єднує маркетинг, CRM та онлайн-розклад у єдиному рішенні. Базовий інструмент безкоштовний для онлайн-розкладу.
WebbRes
webbres.com
WebbRes пропонує інтегровану систему для продажу, оренди та обслуговування, що спрощує процеси та знижує адміністративні витрати для дилерів.
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