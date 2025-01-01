Програмне забезпечення для автоматичного дозвону - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай включає комп’ютер, голосовий модем і активну телефонну лінію, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне обладнання не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.
Запит на новий застосунок
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Five9
five9.com
Five9 - хмарна платформа для управління контактними центрами, що покращує обслуговування клієнтів через аналітику та інтеграцію з CRM-системами.
Vonage
vonage.com
Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.
Adversus
adversus.io
Adversus - автоматичний наборник, що оптимізує вихідні дзвінки, автоматизує процеси та покращує комунікацію для бізнесу.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad - це платформа для бізнес-комунікацій, що інтегрує голос, відео та повідомлення з AI-аналітикою для поліпшення співпраці та обслуговування клієнтів.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.
Convoso
convoso.com
Convoso - програмне забезпечення для контактних центрів, що підвищує ефективність продажів та управління лідами через хмарні рішення та омніканальні можливості.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk- це хмарна платформа для кол-центрів, що підтримує продажі та обслуговування клієнтів, дозволяючи ефективно управляти дзвінками та контактами.
Voiso
voiso.com
Voiso - це хмарне рішення для контакт-центрів, яке покращує бізнес-метрики та обслуговування клієнтів з 24/7 підтримкою.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com - це хмарне рішення для кол-центрів, яке забезпечує управління дзвінками, аналітику та інтеграцію з CRM для збільшення продуктивності та покращення обслуговування клієнтів.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.
TCN
tcn.com
TCN – це хмара програмного забезпечення для кол-центрів, що забезпечує інтеграцію інструментів для оптимізації взаємодії з клієнтами.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk — це платформа для оптимізації ділових комунікацій, що пропонує рішення для управління дзвінками, інтеграцію з CRM та багатоканальне спілкування.
ProspectBoss
prospectboss.com
Додаток ProspectBoss дозволяє управляти контактами, дзвінками, електронною поштою та завданнями, щоб підвищити продуктивність продажів з будь-якого місця.
Selmo
selmo.io
Selmo - хмарне програмне забезпечення для кол-центрів і відділів продажу, яке автоматизує дзвінки та покращує процеси продажу.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer - це рішення для автоматизації вихідних дзвінків, що включає маршрутизацію, запис викликів та інтеграцію з CRM для підприємств.
NeoDove
neodove.com
Neodove — це CRM і телефонний набірник, що допомагає підприємствам ефективно управляти взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів.
Kixie
kixie.com
Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.
Aloware
aloware.com
Aloware - це хмарна платформа для комунікації, яка інтегрується з CRM, спрощує роботу з клієнтами та управління взаємодією через різні канали зв'язку.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI - це додаток для оптимізації спілкування, що автоматизує дзвінки та аналізує розмови для покращення взаємодії.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin - програмне забезпечення для комунікацій у продажах та автоматизований набір, що підвищує ефективність взаємодії з потенційними клієнтами.
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний набірник і торговий майданчик з AI, що допомагає командам SDR збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
DCDial
dcdial.com
DCDial – це хмарне рішення для контакт-центрів, яке допомагає компаніям досягати мільйонів клієнтів через текст та голос. Він автоматизує бізнес-процеси.
TalkChief
talkchief.io
TalkChief – це платформа для управління спілкуванням команди, яка об'єднує чати, відео дзвінки та обмін файлами в одному зручному додатку.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse пропонує рішення для бізнес-комунікацій та програмне забезпечення для продажів, включаючи послуги генерації лідів та колл-центр.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.
FreJun
frejun.com
FreJun - це платформа хмарної телефонії, яка автоматизує бізнес-дзвінки та інтегрується з CRM для поліпшення управління комунікаціями.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.
Megacall
megacall.uk
Megacall – це програма для ефективного управління дзвінками в рамках бізнес-комунікацій, що полегшує голосову взаємодію.
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity - це платформа для автоматизації дзвінків, управління продажами та взаємодії з потенційними клієнтами за допомогою технології AI.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint - це веб-додаток для управління продажами та взаємодії з клієнтами, що оптимізує обробку потенційних клієнтів.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree - рішення контактного центру для управління взаємодіями клієнтів через різні канали зв'язку, придатне для бізнесу різного розміру.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer - це хмарний додаток для автоматизації дзвінків, який полегшує управління контактами та зв'язками без необхідності встановлення програм.
Teliqon
teliqon.io
Teliqon - послуги в хмарній комунікації, включаючи віртуальні номери, SIP-транкинг та хмарну АТС для бізнесу різного масштабу.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder автоматизує голосові дзвінки, покращуючи обслуговування клієнтів та знижуючи витрати у кол-центрах, що дозволяє агентам зосередитися на важливіших завданнях.
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