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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону
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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай включає комп’ютер, голосовий модем і активну телефонну лінію, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне обладнання не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Five9

Five9

five9.com

Five9 - хмарна платформа для управління контактними центрами, що покращує обслуговування клієнтів через аналітику та інтеграцію з CRM-системами.

Vonage

Vonage

vonage.com

Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.

Adversus

Adversus

adversus.io

Adversus - автоматичний наборник, що оптимізує вихідні дзвінки, автоматизує процеси та покращує комунікацію для бізнесу.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Dialpad - це платформа для бізнес-комунікацій, що інтегрує голос, відео та повідомлення з AI-аналітикою для поліпшення співпраці та обслуговування клієнтів.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso - програмне забезпечення для контактних центрів, що підвищує ефективність продажів та управління лідами через хмарні рішення та омніканальні можливості.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk- це хмарна платформа для кол-центрів, що підтримує продажі та обслуговування клієнтів, дозволяючи ефективно управляти дзвінками та контактами.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso - це хмарне рішення для контакт-центрів, яке покращує бізнес-метрики та обслуговування клієнтів з 24/7 підтримкою.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

CallTools.com - це хмарне рішення для кол-центрів, яке забезпечує управління дзвінками, аналітику та інтеграцію з CRM для збільшення продуктивності та покращення обслуговування клієнтів.

TCN

TCN

tcn.com

TCN – це хмара програмного забезпечення для кол-центрів, що забезпечує інтеграцію інструментів для оптимізації взаємодії з клієнтами.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk — це платформа для оптимізації ділових комунікацій, що пропонує рішення для управління дзвінками, інтеграцію з CRM та багатоканальне спілкування.

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

Додаток ProspectBoss дозволяє управляти контактами, дзвінками, електронною поштою та завданнями, щоб підвищити продуктивність продажів з будь-якого місця.

Selmo

Selmo

selmo.io

Selmo - хмарне програмне забезпечення для кол-центрів і відділів продажу, яке автоматизує дзвінки та покращує процеси продажу.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

BatchDialer - це рішення для автоматизації вихідних дзвінків, що включає маршрутизацію, запис викликів та інтеграцію з CRM для підприємств.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove — це CRM і телефонний набірник, що допомагає підприємствам ефективно управляти взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware - це хмарна платформа для комунікації, яка інтегрується з CRM, спрощує роботу з клієнтами та управління взаємодією через різні канали зв'язку.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Convolo AI - це додаток для оптимізації спілкування, що автоматизує дзвінки та аналізує розмови для покращення взаємодії.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin - програмне забезпечення для комунікацій у продажах та автоматизований набір, що підвищує ефективність взаємодії з потенційними клієнтами.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — це віртуальний набірник і торговий майданчик з AI, що допомагає командам SDR збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial – це хмарне рішення для контакт-центрів, яке допомагає компаніям досягати мільйонів клієнтів через текст та голос. Він автоматизує бізнес-процеси.

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

TalkChief – це платформа для управління спілкуванням команди, яка об'єднує чати, відео дзвінки та обмін файлами в одному зручному додатку.

Intelliverse

Intelliverse

intelliverse.com

Intelliverse пропонує рішення для бізнес-комунікацій та програмне забезпечення для продажів, включаючи послуги генерації лідів та колл-центр.

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun - це платформа хмарної телефонії, яка автоматизує бізнес-дзвінки та інтегрується з CRM для поліпшення управління комунікаціями.

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.

Megacall

Megacall

megacall.uk

Megacall – це програма для ефективного управління дзвінками в рамках бізнес-комунікацій, що полегшує голосову взаємодію.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Salesfinity - це платформа для автоматизації дзвінків, управління продажами та взаємодії з потенційними клієнтами за допомогою технології AI.

ClickPoint

ClickPoint

clickpointsoftware.com

ClickPoint - це веб-додаток для управління продажами та взаємодії з клієнтами, що оптимізує обробку потенційних клієнтів.

DialShree

DialShree

webrtc.elisiontec.com

DialShree - рішення контактного центру для управління взаємодіями клієнтів через різні канали зв'язку, придатне для бізнесу різного розміру.

DandyDialer

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer - це хмарний додаток для автоматизації дзвінків, який полегшує управління контактами та зв'язками без необхідності встановлення програм.

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

Teliqon - послуги в хмарній комунікації, включаючи віртуальні номери, SIP-транкинг та хмарну АТС для бізнесу різного масштабу.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder автоматизує голосові дзвінки, покращуючи обслуговування клієнтів та знижуючи витрати у кол-центрах, що дозволяє агентам зосередитися на важливіших завданнях.

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