Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай включає комп’ютер, голосовий модем і активну телефонну лінію, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне обладнання не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.
Запит на новий застосунок
TalkChief
talkchief.io
TalkChief – це платформа для управління спілкуванням команди, яка об'єднує чати, відео дзвінки та обмін файлами в одному зручному додатку.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk — це платформа для оптимізації ділових комунікацій, що пропонує рішення для управління дзвінками, інтеграцію з CRM та багатоканальне спілкування.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin - програмне забезпечення для комунікацій у продажах та автоматизований набір, що підвищує ефективність взаємодії з потенційними клієнтами.
FreJun
frejun.com
FreJun - це платформа хмарної телефонії, яка автоматизує бізнес-дзвінки та інтегрується з CRM для поліпшення управління комунікаціями.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по телефону та в розмові. ClickPoint працює з клієнтами малого та середнього бізнесу та корпоративними клієнтами в різних галузях B2C і має глибокий досвід впровадження найкращих практик продажів для покращення рентабельності інвестицій у процесі подальшої роботи з вашим потенційним клієнтом. Клієнти зазвичай досягають позитивної рентабельності інвестицій через 30–60 днів, будучи першими, хто звертається до кожного потенційного клієнта; Завдяки автоматичному визначенню пріоритетів потенційних клієнтів і маркетинговому охопленню за допомогою мультисенсорного керування конвертація нових потенційних клієнтів ніколи не була такою простою. Основні характеристики • Інтелектуальний набір номера та визначення пріоритетів потенційних клієнтів • Сценарії продажів і керований продаж • Відстеження вхідних дзвінків та IVR • Захоплення потенційних клієнтів та інтеграція джерела потенційних клієнтів • Автоматизоване обслуговування текстових повідомлень і електронної пошти • Табло результатів у реальному часі, інформаційні панелі викликів, інформаційні панелі ефективності Переваги • Цілеспрямований успіх клієнтів і спеціаліст із впровадження, призначений для вашого облікового запису • Покращення швидкості зв’язку, охоплення потенційних клієнтів за лічені секунди • Багатоканальний маркетинговий охоплення, включаючи текстові повідомлення, електронну пошту та набір номера • Налаштуйте рішення для кількох каналів продажів • Підприємство, яке має ресурси для розробки для найкращої у своєму класі інтеграції
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk- це хмарна платформа для кол-центрів, що підтримує продажі та обслуговування клієнтів, дозволяючи ефективно управляти дзвінками та контактами.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI - це додаток для оптимізації спілкування, що автоматизує дзвінки та аналізує розмови для покращення взаємодії.
TCN
tcn.com
Неперевершена продуктивність із багатоканальним доступом. TCN Operator — це набір усіх найкращих інструментів кол-центру, повністю інтегрованих. Оскільки TCN не зобов’язується контрактувати, хмарну платформу можна налаштувати відповідно до потреб вашого кол-центру. Програмне забезпечення колл-центру TCN підтримує мільярди споживачів і агентів щороку. Компанія TCN, заснована в 1999 році, поєднує глибоке розуміння потреб користувачів кол-центру з дуже доступною моделлю доставки, що забезпечує миттєвий доступ до надійних рішень кол-центру. TCN дозволяє користувачам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою найпростішого у використанні програмного забезпечення кол-центру.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробляти та розгортати складні комунікаційні стратегії. Ми допомагаємо нашим клієнтам підвищити продуктивність, ефективність і прибутковість шляхом автоматизації бізнес-процесів: продажів і маркетингу, планування, оголошень, обробки платежів тощо. Базується в Атланті, штат Джорджія.
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше часу на спілкування з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навігацію по деревах набору.
Megacall
megacall.uk
Megacall – це програма для ефективного управління дзвінками в рамках бізнес-комунікацій, що полегшує голосову взаємодію.
Selmo
selmo.io
Selmo — це хмарне програмне забезпечення для кол-центрів і відділів продажів. Ми допомагаємо підприємствам збільшити доходи та покращити утримання клієнтів, впроваджуючи автоматизацію дзвінків і покращуючи процеси продажів. Технологія інтелектуального набору номера Selmo перепрофілює до 80% робочих годин агентів з набору номера на розмову та збільшує швидкість виклику в 3 рази. Допомагає з продажами, підтримкою клієнтів, підбором персоналу, опитуваннями та іншими завданнями, які потребують великої кількості дзвінків. Ідеально підходить для команд з 2 агентів і більше.
Teliqon
teliqon.io
Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розвиток вашого бізнесу на всіх етапах. Компанії можуть розширити нові напрямки спілкування з клієнтами, використовуючи наше рішення Cloud PBX. Ваші співробітники можуть працювати з будь-якого місця та дзвонити в будь-яке місце призначення за допомогою віртуальних номерів (DID), що робить бізнес присутнім у будь-який час і в будь-якому місці без додаткового обладнання чи спеціального налаштування. Для SIP-транкінгу наша комплексна мережа прямих і транзитних з’єднань операторів дозволяє нашим клієнтам мати гнучке ціноутворення та водночас чудову якість голосу. Безпечне рішення для будь-якого типу бізнесу, від малого до великого, який вимагає безпечного телефонного зв’язку з клієнтом у будь-якому регіоні чи країні.
Voiso
voiso.com
Voiso — це розширене хмарне рішення для контакт-центру, яке дозволяє легко запускати, масштабувати та запускати ваш контакт-центр, одночасно покращуючи бізнес-метрики та взаємодію з клієнтами. Повний набір можливостей контакт-центру включає можливість місцевих дзвінків, інтелектуальні автоматичні дозвони, розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, функції керування агентами, підтримку багатоканальності, виявлення автовідповідача та багато іншого. Поєднуючи його з готовою до використання інтеграцією з основними системами CRM і технічної підтримки, Voiso допомагає масштабувати ваші комунікації, охоплювати клієнтів навіть у найбільш регульованих країнах і розвивати ваш бізнес у всьому світі. Voiso надає всім клієнтам підтримку 24/7.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — це потужний набір номера, розміщений у хмарі, із сучасним зручним для мобільних пристроїв інтерфейсом. З DandyDialer вам не потрібно нікуди встановлювати програмне забезпечення. Все, що вам потрібно, це обліковий запис у постачальника магістральних каналів SIP/VoIP, а ми подбаємо про інше.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com - це хмарне рішення для кол-центрів, яке забезпечує управління дзвінками, аналітику та інтеграцію з CRM для збільшення продуктивності та покращення обслуговування клієнтів.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad - це платформа для бізнес-комунікацій, що інтегрує голос, відео та повідомлення з AI-аналітикою для поліпшення співпраці та обслуговування клієнтів.
Five9
five9.com
Five9 - хмарна платформа для управління контактними центрами, що покращує обслуговування клієнтів через аналітику та інтеграцію з CRM-системами.
ProspectBoss
prospectboss.com
Запустіть свій бізнес з будь -якого місця з додатком мобільного супутника ProspectBoss. Виховуйте свої продажі, керуючи контактами, дзвінками, електронними листами, текстами, завданнями та зустрічами безпосередньо з вашого телефону. Використовуйте додаток ProspectBoss Companion, щоб: підвищити продуктивність - див. Майбутні завдання, зустрічі та нагадування, пов'язані з вашими потенційними клієнтами. Залишайтеся на зв’язку - доступу до контактів, нотаток та нагадувань під час офлайн. Закрийте більше продажів - зателефонуйте, електронною поштою, напишіть будь -які контакти в будь -який час, щоб залишатися на вершині розуму.
Vonage
vonage.com
Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.
Adversus
adversus.io
Adversus - автоматичний наборник, що оптимізує вихідні дзвінки, автоматизує процеси та покращує комунікацію для бізнесу.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer - це рішення для автоматизації вихідних дзвінків, що включає маршрутизацію, запис викликів та інтеграцію з CRM для підприємств.
Aloware
aloware.com
Aloware - це хмарна платформа для комунікації, яка інтегрується з CRM, спрощує роботу з клієнтами та управління взаємодією через різні канали зв'язку.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.
NeoDove
neodove.com
Neodove — це CRM і телефонний набірник, що допомагає підприємствам ефективно управляти взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів.
Kixie
kixie.com
Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse надає послуги бізнес-комунікацій і програмне забезпечення для продажів, які допомагають компаніям у сферах прискорення продажів, створення потенційних клієнтів Sales Dialer, Contact Center, IntelliBlast і Answering Service. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та продавати більше!
Convoso
convoso.com
Convoso - програмне забезпечення для контактних центрів, що підвищує ефективність продажів та управління лідами через хмарні рішення та омніканальні можливості.
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.