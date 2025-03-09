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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону
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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай включає комп’ютер, голосовий модем і активну телефонну лінію, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне обладнання не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.

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TalkChief

TalkChief

talkchief.io

TalkChief – це платформа для управління спілкуванням команди, яка об'єднує чати, відео дзвінки та обмін файлами в одному зручному додатку.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk — це платформа для оптимізації ділових комунікацій, що пропонує рішення для управління дзвінками, інтеграцію з CRM та багатоканальне спілкування.

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin - програмне забезпечення для комунікацій у продажах та автоматизований набір, що підвищує ефективність взаємодії з потенційними клієнтами.

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun - це платформа хмарної телефонії, яка автоматизує бізнес-дзвінки та інтегрується з CRM для поліпшення управління комунікаціями.

ClickPoint

ClickPoint

clickpointsoftware.com

Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по телефону та в розмові. ClickPoint працює з клієнтами малого та середнього бізнесу та корпоративними клієнтами в різних галузях B2C і має глибокий досвід впровадження найкращих практик продажів для покращення рентабельності інвестицій у процесі подальшої роботи з вашим потенційним клієнтом. Клієнти зазвичай досягають позитивної рентабельності інвестицій через 30–60 днів, будучи першими, хто звертається до кожного потенційного клієнта; Завдяки автоматичному визначенню пріоритетів потенційних клієнтів і маркетинговому охопленню за допомогою мультисенсорного керування конвертація нових потенційних клієнтів ніколи не була такою простою. Основні характеристики • Інтелектуальний набір номера та визначення пріоритетів потенційних клієнтів • Сценарії продажів і керований продаж • Відстеження вхідних дзвінків та IVR • Захоплення потенційних клієнтів та інтеграція джерела потенційних клієнтів • Автоматизоване обслуговування текстових повідомлень і електронної пошти • Табло результатів у реальному часі, інформаційні панелі викликів, інформаційні панелі ефективності Переваги • Цілеспрямований успіх клієнтів і спеціаліст із впровадження, призначений для вашого облікового запису • Покращення швидкості зв’язку, охоплення потенційних клієнтів за лічені секунди • Багатоканальний маркетинговий охоплення, включаючи текстові повідомлення, електронну пошту та набір номера • Налаштуйте рішення для кількох каналів продажів • Підприємство, яке має ресурси для розробки для найкращої у своєму класі інтеграції

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk- це хмарна платформа для кол-центрів, що підтримує продажі та обслуговування клієнтів, дозволяючи ефективно управляти дзвінками та контактами.

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Convolo AI - це додаток для оптимізації спілкування, що автоматизує дзвінки та аналізує розмови для покращення взаємодії.

TCN

TCN

tcn.com

Неперевершена продуктивність із багатоканальним доступом. TCN Operator — це набір усіх найкращих інструментів кол-центру, повністю інтегрованих. Оскільки TCN не зобов’язується контрактувати, хмарну платформу можна налаштувати відповідно до потреб вашого кол-центру. Програмне забезпечення колл-центру TCN підтримує мільярди споживачів і агентів щороку. Компанія TCN, заснована в 1999 році, поєднує глибоке розуміння потреб користувачів кол-центру з дуже доступною моделлю доставки, що забезпечує миттєвий доступ до надійних рішень кол-центру. TCN дозволяє користувачам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою найпростішого у використанні програмного забезпечення кол-центру.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробляти та розгортати складні комунікаційні стратегії. Ми допомагаємо нашим клієнтам підвищити продуктивність, ефективність і прибутковість шляхом автоматизації бізнес-процесів: продажів і маркетингу, планування, оголошень, обробки платежів тощо. Базується в Атланті, штат Джорджія.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше часу на спілкування з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навігацію по деревах набору.

Megacall

Megacall

megacall.uk

Megacall – це програма для ефективного управління дзвінками в рамках бізнес-комунікацій, що полегшує голосову взаємодію.

Selmo

Selmo

selmo.io

Selmo — це хмарне програмне забезпечення для кол-центрів і відділів продажів. Ми допомагаємо підприємствам збільшити доходи та покращити утримання клієнтів, впроваджуючи автоматизацію дзвінків і покращуючи процеси продажів. Технологія інтелектуального набору номера Selmo перепрофілює до 80% робочих годин агентів з набору номера на розмову та збільшує швидкість виклику в 3 рази. Допомагає з продажами, підтримкою клієнтів, підбором персоналу, опитуваннями та іншими завданнями, які потребують великої кількості дзвінків. Ідеально підходить для команд з 2 агентів і більше.

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розвиток вашого бізнесу на всіх етапах. Компанії можуть розширити нові напрямки спілкування з клієнтами, використовуючи наше рішення Cloud PBX. Ваші співробітники можуть працювати з будь-якого місця та дзвонити в будь-яке місце призначення за допомогою віртуальних номерів (DID), що робить бізнес присутнім у будь-який час і в будь-якому місці без додаткового обладнання чи спеціального налаштування. Для SIP-транкінгу наша комплексна мережа прямих і транзитних з’єднань операторів дозволяє нашим клієнтам мати гнучке ціноутворення та водночас чудову якість голосу. Безпечне рішення для будь-якого типу бізнесу, від малого до великого, який вимагає безпечного телефонного зв’язку з клієнтом у будь-якому регіоні чи країні.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso — це розширене хмарне рішення для контакт-центру, яке дозволяє легко запускати, масштабувати та запускати ваш контакт-центр, одночасно покращуючи бізнес-метрики та взаємодію з клієнтами. Повний набір можливостей контакт-центру включає можливість місцевих дзвінків, інтелектуальні автоматичні дозвони, розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, функції керування агентами, підтримку багатоканальності, виявлення автовідповідача та багато іншого. Поєднуючи його з готовою до використання інтеграцією з основними системами CRM і технічної підтримки, Voiso допомагає масштабувати ваші комунікації, охоплювати клієнтів навіть у найбільш регульованих країнах і розвивати ваш бізнес у всьому світі. Voiso надає всім клієнтам підтримку 24/7.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.

DandyDialer

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer — це потужний набір номера, розміщений у хмарі, із сучасним зручним для мобільних пристроїв інтерфейсом. З DandyDialer вам не потрібно нікуди встановлювати програмне забезпечення. Все, що вам потрібно, це обліковий запис у постачальника магістральних каналів SIP/VoIP, а ми подбаємо про інше.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.

DialShree

DialShree

webrtc.elisiontec.com

DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

CallTools.com - це хмарне рішення для кол-центрів, яке забезпечує управління дзвінками, аналітику та інтеграцію з CRM для збільшення продуктивності та покращення обслуговування клієнтів.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Dialpad - це платформа для бізнес-комунікацій, що інтегрує голос, відео та повідомлення з AI-аналітикою для поліпшення співпраці та обслуговування клієнтів.

Five9

Five9

five9.com

Five9 - хмарна платформа для управління контактними центрами, що покращує обслуговування клієнтів через аналітику та інтеграцію з CRM-системами.

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

Запустіть свій бізнес з будь -якого місця з додатком мобільного супутника ProspectBoss. Виховуйте свої продажі, керуючи контактами, дзвінками, електронними листами, текстами, завданнями та зустрічами безпосередньо з вашого телефону. Використовуйте додаток ProspectBoss Companion, щоб: підвищити продуктивність - див. Майбутні завдання, зустрічі та нагадування, пов'язані з вашими потенційними клієнтами. Залишайтеся на зв’язку - доступу до контактів, нотаток та нагадувань під час офлайн. Закрийте більше продажів - зателефонуйте, електронною поштою, напишіть будь -які контакти в будь -який час, щоб залишатися на вершині розуму.

Vonage

Vonage

vonage.com

Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.

Adversus

Adversus

adversus.io

Adversus - автоматичний наборник, що оптимізує вихідні дзвінки, автоматизує процеси та покращує комунікацію для бізнесу.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

BatchDialer - це рішення для автоматизації вихідних дзвінків, що включає маршрутизацію, запис викликів та інтеграцію з CRM для підприємств.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware - це хмарна платформа для комунікації, яка інтегрується з CRM, спрощує роботу з клієнтами та управління взаємодією через різні канали зв'язку.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove — це CRM і телефонний набірник, що допомагає підприємствам ефективно управляти взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.

Intelliverse

Intelliverse

intelliverse.com

Intelliverse надає послуги бізнес-комунікацій і програмне забезпечення для продажів, які допомагають компаніям у сферах прискорення продажів, створення потенційних клієнтів Sales Dialer, Contact Center, IntelliBlast і Answering Service. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та продавати більше!

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso - програмне забезпечення для контактних центрів, що підвищує ефективність продажів та управління лідами через хмарні рішення та омніканальні можливості.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.

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