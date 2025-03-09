ClickPoint

clickpointsoftware.com

Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по телефону та в розмові. ClickPoint працює з клієнтами малого та середнього бізнесу та корпоративними клієнтами в різних галузях B2C і має глибокий досвід впровадження найкращих практик продажів для покращення рентабельності інвестицій у процесі подальшої роботи з вашим потенційним клієнтом. Клієнти зазвичай досягають позитивної рентабельності інвестицій через 30–60 днів, будучи першими, хто звертається до кожного потенційного клієнта; Завдяки автоматичному визначенню пріоритетів потенційних клієнтів і маркетинговому охопленню за допомогою мультисенсорного керування конвертація нових потенційних клієнтів ніколи не була такою простою. Основні характеристики • Інтелектуальний набір номера та визначення пріоритетів потенційних клієнтів • Сценарії продажів і керований продаж • Відстеження вхідних дзвінків та IVR • Захоплення потенційних клієнтів та інтеграція джерела потенційних клієнтів • Автоматизоване обслуговування текстових повідомлень і електронної пошти • Табло результатів у реальному часі, інформаційні панелі викликів, інформаційні панелі ефективності Переваги • Цілеспрямований успіх клієнтів і спеціаліст із впровадження, призначений для вашого облікового запису • Покращення швидкості зв’язку, охоплення потенційних клієнтів за лічені секунди • Багатоканальний маркетинговий охоплення, включаючи текстові повідомлення, електронну пошту та набір номера • Налаштуйте рішення для кількох каналів продажів • Підприємство, яке має ресурси для розробки для найкращої у своєму класі інтеграції