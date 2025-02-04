Програмне забезпечення для автоматичного дозвону - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай включає комп’ютер, голосовий модем і активну телефонну лінію, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне обладнання не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.
Запит на новий застосунок
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зустріч чи просто хочете швидко поділитися файлом, Talkchief допоможе вам. Попрощайтеся з жонглюванням декількома комунікаційними програмами та привіт до спрощеної, легкої командної роботи. З Talkchief ви можете насолоджуватися безліччю функцій, розроблених для безперебійного та ефективного спілкування вашої команди. Від відео- та аудіодзвінків високої чіткості до чату в реальному часі, показу екрана та зберігання файлів – усе у вас під рукою. Крім того, завдяки сумісності з різними пристроями ви можете отримати доступ до своїх розмов і файлів з будь-якого місця, де б ви не були: на комп’ютері, ноутбуці чи мобільному пристрої. Тож ви можете залишатися на зв’язку та працювати продуктивно, де б ви не були. У Talkchief ми розуміємо, що відмінне спілкування є основою будь-якої успішної команди. Ось чому ми створили потужну та зручну платформу, яка гарантує, що кожен у вашій команді може легко залишатися на зв’язку та продуктивно працювати. Отже, якщо ви шукаєте кращий спосіб спілкування та співпраці зі своєю командою, спробуйте Talkchief сьогодні та відчуйте майбутнє командного спілкування!
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопов’язану екосистему для бізнес-комунікацій, ми також можемо надавати індивідуальні рішення. Axiom — наша повнофункціональна хмарна АТС. Інтегрована з деякими з провідних світових CRM, Axiom надає комунікаційним центрам інструменти, необхідні для надання персоналізованих послуг клієнтам у всьому світі. Здійснюйте дзвінки одним клацанням миші, керуйте трафіком викликів безпосередньо з вашої CRM. Переглядайте інформацію про абонента та історію покупок під час кожного дзвінка, записуйте всі дзвінки та прив’язуйте їх до своєї CRM. Axiom також надає широкі можливості для адміністраторів, щоб відстежувати дзвінки та агентів у режимі реального часу, шепотіти поради агентам або приймати дзвінки, якщо це необхідно. Інтелектуальний номеронабирач Matrix підтримує необмежену кількість агентів всього за 25 доларів США за користувача. Завдяки користувальницьким інтерфейсам менеджера та агента та інформаційним панелям у реальному часі Matrix може обробляти до 1000 каналів одночасно. Matrix від Squaretalk інтегровано з усіма вашими інструментами для створення потенційних клієнтів, включаючи цільові сторінки, CRM, афілійовані сайти та списки. Matrix аналізує ваші потенційні клієнти та контакти та готує їх до контакту, виявляючи активні телефонні номери та оптимізуючи їх для часових поясів. Використовуючи кампанії з широкими можливостями конфігурації, потенційні клієнти набираються у спосіб, який найкраще відповідає потребам маркетингової діяльності. Зруйнуйте свої кампанії та покращте час розмови до 400%! Ви ніколи не бачили такого номеронабирача. Express — це багатоканальне рішення для обміну повідомленнями, яке надає ще більше способів зв’язку з клієнтами та гарантує, що наші клієнти ніколи не пропустять можливість продовжити розмову, вирішити проблему чи надати своєчасну підтримку. Express дозволяє компаніям і контакт-центрам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою будь-якого пристрою на платформі, якій вони віддають перевагу. Починаючи з SMS, платформа незабаром включатиме WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram і WeChat. Рись. Рівень інтеграції в режимі реального часу без коду, який дозволить організаціям легко об’єднати всі свої платформи та інструменти бізнес-комунікацій. Не потребуючи спеціальних знань або часу на розробку, Lynx розширює можливості контакт-центрів і BPO, роблячи інтеграцію та автоматизацію складних комунікаційних систем такою ж простою, як використання програми. Завдяки Lynx наші клієнти матимуть можливість брати участь у тендері майже на будь-який контракт, оскільки Lynx забезпечує безпечний доступ до понад 100 бізнес-додатків, прозору передачу даних і оптимізацію робочої сили. Це величезна перемога для BPO.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це провідне програмне забезпечення для комунікацій з продажу та потужний набір номера. Їхня платформа та потужний номеронабирач реалізують ваші ігри в усіх точках взаємодії, допомагаючи вам залучати до 3 разів більше потенційних клієнтів і клієнтів за менший час, укладаючи більше угод і прискорюючи продажі.
FreJun
frejun.com
FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з будь-якими інструментами робочого процесу, такими як CRM та ATS. Детальна аналітика дзвінків і аналіз штучного інтелекту генеруються для підвищення продуктивності команди. FreJun також надає унікальну функцію автоматичного виклику (автодозвон), за допомогою якої користувач може автоматично викликати список номерів. Використовуючи FreJun разом із інструментом робочого процесу, всю систему контактів можна автоматизувати за 5-10 хвилин.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по телефону та в розмові. ClickPoint працює з клієнтами малого та середнього бізнесу та корпоративними клієнтами в різних галузях B2C і має глибокий досвід впровадження найкращих практик продажів для покращення рентабельності інвестицій у процесі подальшої роботи з вашим потенційним клієнтом. Клієнти зазвичай досягають позитивної рентабельності інвестицій через 30–60 днів, будучи першими, хто звертається до кожного потенційного клієнта; Завдяки автоматичному визначенню пріоритетів потенційних клієнтів і маркетинговому охопленню за допомогою мультисенсорного керування конвертація нових потенційних клієнтів ніколи не була такою простою. Основні характеристики • Інтелектуальний набір номера та визначення пріоритетів потенційних клієнтів • Сценарії продажів і керований продаж • Відстеження вхідних дзвінків та IVR • Захоплення потенційних клієнтів та інтеграція джерела потенційних клієнтів • Автоматизоване обслуговування текстових повідомлень і електронної пошти • Табло результатів у реальному часі, інформаційні панелі викликів, інформаційні панелі ефективності Переваги • Цілеспрямований успіх клієнтів і спеціаліст із впровадження, призначений для вашого облікового запису • Покращення швидкості зв’язку, охоплення потенційних клієнтів за лічені секунди • Багатоканальний маркетинговий охоплення, включаючи текстові повідомлення, електронну пошту та набір номера • Налаштуйте рішення для кількох каналів продажів • Підприємство, яке має ресурси для розробки для найкращої у своєму класі інтеграції
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги, дослідження ринку та збір коштів. Наші інтелектуальні інструменти дозволяють максимізувати ефективність дзвінків і допомагають продавати більше. LeadDesk можна використовувати окремо або інтегрувати з CRM-системами. Наші клієнти підвищують продуктивність агентів завдяки високоефективній обробці викликів, безперебійному з’єднанню VoIP/GSM/PBX, інтегрованим спискам контактів, управлінню даними контактів, а також вдосконаленому моніторингу та звітності. LeadDesk є хмарним і добре масштабованим. Торгові організації вибирають LeadDesk, тому що вони більше закриваються, не мають простоїв, початкових витрат і нижчі OPEX.
Convolo AI
convolo.ai
Комунікаційні інструменти, призначені для збільшення продажів, покращують рентабельність інвестицій у вхідні та вихідні кампанії: Вхідні: телефонуйте кожному новому потенційному клієнту протягом 1 хвилини Вихідні: охоплюйте більше потенційних клієнтів завдяки кампаніям телефонних дзвінків
TCN
tcn.com
Неперевершена продуктивність із багатоканальним доступом. TCN Operator — це набір усіх найкращих інструментів кол-центру, повністю інтегрованих. Оскільки TCN не зобов’язується контрактувати, хмарну платформу можна налаштувати відповідно до потреб вашого кол-центру. Програмне забезпечення колл-центру TCN підтримує мільярди споживачів і агентів щороку. Компанія TCN, заснована в 1999 році, поєднує глибоке розуміння потреб користувачів кол-центру з дуже доступною моделлю доставки, що забезпечує миттєвий доступ до надійних рішень кол-центру. TCN дозволяє користувачам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою найпростішого у використанні програмного забезпечення кол-центру.
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: найкраще хмарне комунікаційне рішення CommPeak прагне революціонізувати хмарне бізнес-комунікацію, зробивши її простішою та доступнішою, ніж будь-коли раніше. Вони спрямовані на розширення можливостей окремих осіб і компаній, подібних до вашої, продуктами та послугами найвищої якості, які забезпечують успіх. Ось чому CommPeak виділяється як найкраще рішення для ваших комунікаційних потреб: || Рішення хмарного контакт-центру, які підвищують продажі CommPeak спрощує ділову комунікацію за допомогою хмарних рішень контакт-центру, які можна налаштовувати. Незалежно від того, чи зосереджені ви на вхідних, вихідних або змішаних кол-центрах, їхні інноваційні інструменти створені для задоволення ваших унікальних бізнес-потреб. З CommPeak ви можете насолоджуватися такими перевагами: * Глобальне покриття: розширте охоплення за допомогою їхніх всесвітніх послуг завершення зв’язку A-Z SIP, які включають 10 регіональних комутаторів, номери для набору всередині країни та місцеві DID для понад 75 країн. Дзвінки постійно вищої якості. * Безпека та надійність: працюйте з упевненістю, використовуючи готові для підприємства хмарні рішення колл-центру. Вони надають пріоритет безпеці ваших даних за допомогою наскрізного шифрування та дотримання міжнародних стандартів безпеки. Їхні продукти є масштабованими та надійними, що гарантує, що ви охопите своїх клієнтів без стресу. * Зобов’язання щодо найвищої якості: скористайтеся їхніми прямими зв’язками з постачальниками послуг першого рівня та настроюваними хмарними рішеннями кол-центру. Вони пропонують власні власні послуги, які забезпечують коротшу та швидшу глобальну маршрутизацію за підтримки спеціальної підтримки 24/7/365. || Економічно ефективні глобальні хмарні комунікації Будучи глобальним постачальником хмарних контакт-центрів, CommPeak завжди пропонує конкурентоспроможні ціни. Але те, що справді відрізняє нас від інших хмарних провайдерів VoIP, так це їхня відданість вашому успіху: * Індивідуальні рішення: CommPeak пропонує індивідуальні, економічно ефективні рішення контакт-центру, адаптовані до вашого бізнесу. Попрощайтеся з роботою з кількома операторами зв’язку – вони надають повний набір хмарних послуг, щоб задовольнити всі ваші потреби в спілкуванні. * Підтримка в реальному часі: отримайте доступ до команди підтримки в режимі реального часу 24/7/365, яка прагне досягти максимального успіху в роботі. Вони тут, щоб допомогти вам на кожному кроці. * Швидке розгортання Завдяки CommPeak ви можете запустити свій контакт-центр всього за два робочі дні, гарантуючи, що ви завжди будете попереду конкурентів. Їхні доступні модульні рішення дозволяють компаніям створювати індивідуальні рішення на основі ваших унікальних бізнес-моделей. * CommPeak Dialer – оптимізовано для максимальної продуктивності завдяки автоматизації, аналітиці в реальному часі, налаштуванню, відповідності провідних агентів, моніторингу та інтеграції понад 50 CRM. * Послуги VoIP. Покращуйте ваше спілкування за допомогою їхніх послуг VoIP: чудова якість, конкурентоспроможні тарифи, глобальне покриття та підтримка 24/7. * Хмарна АТС - оптимізуйте свої операції за допомогою хмарної АТС: аналітика в реальному часі, керування чергою, швидке налаштування та вбудований програмний телефон для ефективного спілкування. * Номери DID - Покращте зв’язок із місцевими номерами DID: швидка активація, широкі можливості та інтуїтивно зрозумілий портал користувача з детальною аналітикою. * Платформа SMS. Розширюйте свої кампанії SMS за допомогою зручної платформи: широка аналітика, персоналізація та проста інтеграція API для ефективного спілкування. * LookUp - Перестаньте витрачати час і гроші на недійсні номери! Отримайте детальну інформацію про будь-який номер телефону та його дійсність через API або їх дружню панель. * Перетворення мовлення в текст – найвища точність транскрипції з їх рішенням на основі машинного навчання, підтримкою понад 75 мов, розширеним пошуком за ключовими словами та надійною обробкою шуму.
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробляти та розгортати складні комунікаційні стратегії. Ми допомагаємо нашим клієнтам підвищити продуктивність, ефективність і прибутковість шляхом автоматизації бізнес-процесів: продажів і маркетингу, планування, оголошень, обробки платежів тощо. Базується в Атланті, штат Джорджія.
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше часу на спілкування з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навігацію по деревах набору.
Megacall
megacall.uk
Діалер є найкращим рішенням для будь-якого кол-центру, який не хоче втрачати дорогоцінний час, здійснюючи дзвінки, які можуть вважатися тупиковими або залишитися без відповіді.
Selmo
selmo.io
Selmo — це хмарне програмне забезпечення для кол-центрів і відділів продажів. Ми допомагаємо підприємствам збільшити доходи та покращити утримання клієнтів, впроваджуючи автоматизацію дзвінків і покращуючи процеси продажів. Технологія інтелектуального набору номера Selmo перепрофілює до 80% робочих годин агентів з набору номера на розмову та збільшує швидкість виклику в 3 рази. Допомагає з продажами, підтримкою клієнтів, підбором персоналу, опитуваннями та іншими завданнями, які потребують великої кількості дзвінків. Ідеально підходить для команд з 2 агентів і більше.
Teliqon
teliqon.io
Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розвиток вашого бізнесу на всіх етапах. Компанії можуть розширити нові напрямки спілкування з клієнтами, використовуючи наше рішення Cloud PBX. Ваші співробітники можуть працювати з будь-якого місця та дзвонити в будь-яке місце призначення за допомогою віртуальних номерів (DID), що робить бізнес присутнім у будь-який час і в будь-якому місці без додаткового обладнання чи спеціального налаштування. Для SIP-транкінгу наша комплексна мережа прямих і транзитних з’єднань операторів дозволяє нашим клієнтам мати гнучке ціноутворення та водночас чудову якість голосу. Безпечне рішення для будь-якого типу бізнесу, від малого до великого, який вимагає безпечного телефонного зв’язку з клієнтом у будь-якому регіоні чи країні.
Voiso
voiso.com
Voiso — це розширене хмарне рішення для контакт-центру, яке дозволяє легко запускати, масштабувати та запускати ваш контакт-центр, одночасно покращуючи бізнес-метрики та взаємодію з клієнтами. Повний набір можливостей контакт-центру включає можливість місцевих дзвінків, інтелектуальні автоматичні дозвони, розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, функції керування агентами, підтримку багатоканальності, виявлення автовідповідача та багато іншого. Поєднуючи його з готовою до використання інтеграцією з основними системами CRM і технічної підтримки, Voiso допомагає масштабувати ваші комунікації, охоплювати клієнтів навіть у найбільш регульованих країнах і розвивати ваш бізнес у всьому світі. Voiso надає всім клієнтам підтримку 24/7.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи, автоматизувати подальші дії та бронювати додаткові зустрічі. Платформа продажів PersistIQ включає: * Багатоканальні послідовності охоплення: електронна пошта, дзвінки, зв’язки з Linkedin і завдання * Пошук потенційних клієнтів: знайдіть підтверджені електронні адреси для створення списків потенційних клієнтів * Телефонний номер: телефонуйте потенційним клієнтам у PersistIQ, використовуйте місцеві телефонні номери та зберігайте виклик. записи * Тригери автоматизації: запускайте інформаційні кампанії на основі відкритих електронних листів, відповідей і даних CRM * Розширення Gmail: шаблони електронних листів, сповіщень, кампаній і профілів потенційних клієнтів у Gmail * Аналітика: A/B тестування, аналіз настрою відповідей і звітування * Команда Співпраця: спільні шаблони, командна звітність і керування користувачами * Інтеграція: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce і Zapier Варіанти використання: * Вихідні продажі: знайдіть електронні листи потенційних клієнтів і автоматизуйте персоналізовані вихідні кампанії в масштабі * Вхідні продажі: автоматизуйте подальші дії за допомогою вхідні ведуть до укладення більшої кількості угод * Рекрутинг: зв’яжіться з потенційними кандидатами на роботу
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — це потужний набір номера, розміщений у хмарі, із сучасним зручним для мобільних пристроїв інтерфейсом. З DandyDialer вам не потрібно нікуди встановлювати програмне забезпечення. Все, що вам потрібно, це обліковий запис у постачальника магістральних каналів SIP/VoIP, а ми подбаємо про інше.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярне рішення колл-центру, яке підтримує уніфіковані канали зв’язку. Він має широкий набір функцій. Він відомий тим, що безвідмовна робота за угодою про рівень обслуговування становить 99,99%. Це масштабоване, надійне, безпечне та багатофункціональне рішення, яке ідеально підходить для будь-якого масштабного бізнесу та кол-центрів. Експерти DialShree з VoIP і телефонії впровадили понад 900 багатоканальних комунікаційних рішень у понад 10 галузях. BPO, KPO, корпоративні компанії, колекторські агентства, підприємства, компанії телемаркетингу, кол-центри, банки, охорона здоров’я, електронна комерція, автомобільна промисловість, уряд
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані для легкого вирішення проблем клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір сотнями пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та щотижня оновлюється. Завдяки інформаційним панелям у реальному часі, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
CallFire
callfire.com
CallFire надає прості у використанні голосові маркетингові рішення для самообслуговування тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на допомозі місцевим підприємствам розвивати та утримувати свої доходи за допомогою служб охоплення та залучення, таких як IVR, голосова трансляція та відстеження дзвінків. Окрім обслуговування місцевих компаній, CallFire дає змогу некомерційним, релігійним групам та іншим організаціям ефективніше спілкуватися зі своєю аудиторією. Штаб-квартира CallFire знаходиться в Санта-Моніці, Каліфорнія, з дочірніми офісами в Остіні, Техас, і Києві, Україна.
CallTools.com
calltools.com
Call Tools розробила рішення для хмарного контакт-центру, яке призначене для збільшення кількості контактів і прискорення доходів від продажів. Функції нашого програмного забезпечення включають різноманітні способи зв’язку з клієнтами та потенційними клієнтами, що дозволяє легко контролювати вашу команду з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету. Call Tools надає повний комплекс програмного забезпечення для дзвінків з аналітикою в реальному часі, включаючи передбачуваний номеронабір для вихідних викликів і рішення для центру вхідних викликів. Не потрібні ні телефони, ні обладнання, ні кодування, ні завантаження. Наше рішення дозволяє нам обслуговувати клієнтів малого бізнесу та корпоративного рівня по всьому світу. Інструменти викликів доступні для інтеграції з багатьма існуючими CRM, включаючи Salesforce.com, ZOHO та Microsoft Dynamics. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям доступне та комплексне рішення для всіх їхніх потреб у телемаркетингу. Збільште продуктивність і надайте послуги корпоративного рівня за допомогою нашої надійної хмарної платформи.
Dialpad
dialpad.com
Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Dialpad — це провідна платформа Customer Intelligence на базі штучного інтелекту, яка повністю змінює те, як світ працює разом, з одним прекрасним робочим простором, який ідеально поєднує в собі найсучасніший контактний центр Ai, продажі Ai, Ai Voice і Ai Meetings з Ai Messaging. Понад 30 000 інноваційних брендів і мільйони людей використовують Dialpad, щоб розблокувати продуктивність, співпрацю та задоволеність клієнтів завдяки статистиці штучного інтелекту в реальному часі. Серед клієнтів WeWork, Uber, Motorola Solutions, Domo та Xero. Серед інвесторів – Amasia, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, GV, ICONIQ Capital, Salesforce Ventures, Scale Venture Partners, Section 32, Softbank і Work-Bench.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
ProspectBoss
prospectboss.com
Керуйте своїм бізнесом з будь-якого місця за допомогою мобільного супутнього додатку ProspectBoss. Підтримуйте свої продажі, керуючи контактами, дзвінками, електронними листами, текстовими повідомленнями, завданнями та зустрічами безпосередньо зі свого телефону. Використовуйте програму-супутник ProspectBoss, щоб: Підвищити продуктивність - Переглядайте майбутні завдання, зустрічі та нагадування, пов’язані з вашими потенційними клієнтами. Залишайтеся на зв’язку – отримуйте доступ до контактів, нотаток і нагадувань у режимі офлайн. Закривайте більше продажів – телефонуйте, надсилайте електронні листи, будь-які контакти в будь-який час, щоб бути в курсі справ.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через Інтернет-протокол (VoIP). Станом на 2020 рік Vonage повідомила про консолідований дохід у розмірі 1,25 мільярда доларів США. Завдяки серії придбань, починаючи з 2013 року, Vonage, який раніше був постачальником послуг, орієнтованим на споживача, розширив свою присутність на міжбізнес-ринку. Пропозиція Vonage включає уніфіковані комунікації, програми контакт-центру та комунікаційні API.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
PhoneBurner
phoneburner.com
Завдяки мільйонам щомісячних розмов для понад 3000 клієнтів. Збільште частоту відповідей на дзвінки + помножте якість живих з’єднань за допомогою єдиного номеронабирача з оператором рівня 1. Маючи 15-річний досвід роботи в відділах продажів, ми розуміємо, що дзвінки не приносять прибутку. Розмови роблять. Потужний номеронабирач PhoneBurner поєднує швидкість і якість, забезпечуючи з’єднання без затримок, які спонукають торгових представників до змістовніших розмов і позитивних результатів. Зменште ризик позначення спаму. Збільште живу участь до 4 разів без незручного звукового сигналу чи паузи. Економте час завдяки провідній у галузі автоматизації робочого процесу. Як ваш партнер, PhoneBurner допоможе вам охопити більше контактів, максимізувати потенційну цінність і масштабувати найкращі практики, які збільшать дохід. Дзвінок. Надсилання електронною поштою. SMS. CRM і понад 150 інтеграцій. Каденція. Розподіл свинцю. Місцевий ID. Фірмовий ідентифікатор абонента. Моніторинг кількості. Звітність та аналітика. Виклик коучинга. Це все тут. Познайомтеся з найефективнішою платформою телефонного зв’язку 1-на-1 і швидше перетворюйте потенційних клієнтів на прибуток. Спробуйте безкоштовно, без кредитної картки: - Потужний набір до 80 контактів на годину - Зменшення ризику позначення спаму - Збільште частоту відповідей на дзвінки - Отримуйте миттєві з'єднання без затримок - Поєднуйте дзвінки, електронну пошту та SMS - Залиште 1 клік голосова пошта - Автоматизація реєстрації викликів + процеси після виклику - Тренування в режимі реального часу або запис викликів - Отримуйте моніторинг номерів і виправлення прапорів - Створюйте каденції продажів за допомогою мультисенсорного керування - Розумний розподіл потенційних клієнтів - Доступ до користувальницьких звітів і аналітики - Партнерство з лідером в 1 -to-1 Responsible Communications (TM) Використовуйте нашу включену CRM або інтегруйте з Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier тощо або створюйте спеціальні інтеграції через наш API.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Adversus
adversus.io
Adversus — це вихідний автоматичний набір номера, який допомагає оптимізувати ваші вихідні дзвінки, автоматизувати ручні процеси та надавати цінну інформацію. Adversus дозволяє налаштувати стратегію набору номера за допомогою численних функцій. Вибирайте між предиктивним, прогресивним або ручним набором - або змішуйте їх! Зробіть усі денні дії легшими для менеджерів і співробітників за допомогою інструментів Adversus для покращення робочого процесу та оптимізації часу.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — це потужне та всебічне рішення для дозвону вихідних номерів, розроблене для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу. Завдяки таким функціям, як багатолінійний набір, запис і переадресація дзвінків, IVR і настроювані сценарії агентів, BatchDialer дає змогу командам відділів продажів, маркетингу та BPO ефективно охоплювати цільову аудиторію та досягати своїх цілей. Унікальні пропозиції BatchDialer, такі як моніторинг репутації телефонного номера, режим швидкого набору номера, детальна інформація про нерухомість у вікні та включені телефонні номери, забезпечують підприємствам конкурентну перевагу. Спрощуючи керування кампаніями, забезпечуючи відповідність нормам і надаючи цінну інформацію та інструменти, BatchDialer дозволяє компаніям оптимізувати свої телекомунікаційні зусилля, максимізувати продуктивність і підтримувати значущі зв’язки з клієнтами.
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комунікаційними каналами, включаючи телефонні дзвінки VoIP, текстові SMS-повідомлення та електронну пошту. Це дає змогу малим і середнім підприємствам керувати всіма розмовами з клієнтами з єдиної інформаційної панелі, полегшуючи відстеження взаємодії, визначаючи пріоритетність потенційних клієнтів і запитів у службу підтримки, а також забезпечуючи своєчасні подальші дії для команд продажів і підтримки. Aloware також може похвалитися TCPA-сумісним Power Dialer, який допомагає агентам максимізувати продуктивність дзвінків, не боячись випадкового набору номерів DNC або бути позначеним як "шахрайство". Останнім доповненням до переліку конкурентоспроможних функцій Aloware є його власний чат-бот AlohaBot зі штучним інтелектом у програмі, який не вимагає інтеграції сторонніх програм, що робить його плавнішим, швидшим і найдосконалішим на ринку. У поєднанні з легендарною програмою Sequence+, яка дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси та запускати такі дії, як SMS/MMS, дзвінки та кампанії електронною поштою, Aloware надає малим і середнім підприємствам універсальний комунікаційний інструмент, щоб отримати найгострішу перевагу в своїх галузях.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160 міжнародних номерів, підвищте ефективність дзвінків до 87% і заощадьте час вашої команди на те, що справді важливо — підвищення рівня задоволеності клієнтів. Здійснюйте та приймайте дзвінки безпосередньо за допомогою функції Click-to-Call CloudTalk. Усуньте повторювані завдання та автоматизуйте робочі процеси. Синхронізуйте контактні дані, минулі взаємодії, записи дзвінків і SMS в обох системах за допомогою легкої двосторонньої синхронізації. Налаштуйте свої налаштування та взаємодію з клієнтами за допомогою понад 35 інтеграцій. Виберіть спосіб реєстрації вхідних, вихідних і пропущених викликів за допомогою розширених функцій реєстрації викликів. Записуйте важливу інформацію безпосередньо в CRM наприкінці кожного виклику за допомогою функції транскрипції мовлення в текст. Отримайте повний огляд взаємодій, синхронізуючи SMS-повідомлення, надіслані з CloudTalk на ваш обліковий запис CRM, гарантуючи, що жодна важлива інформація не буде пропущена під час укладання угод. Дізнайтеся, як CloudTalk може надати вам неперевершений контроль над досвідом клієнтів і почніть відповідати їхнім очікуванням уже сьогодні. Заплануйте демонстрацію з одним із наших спеціалістів сьогодні!
NeoDove
neodove.com
Єдиний номеронабирач для теледзвінків і CRM, які вам коли-небудь знадобляться. Повнофункціональний Dialer and Telecalling CRM для підвищення продуктивності та збільшення продажів.
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM або будь-якої веб-сторінки в Google Chrome одним клацанням миші, при цьому кожна взаємодія автоматично реєструється у вашій CRM. Розширення Kixie PowerCall Chrome дозволяє відділам продажів та іншим командам, які працюють із клієнтами, підвищити ефективність за допомогою набору розширених функцій для викликів і текстових повідомлень. Kixie автоматично розпізнає номери телефонів на будь-якій веб-сторінці, яку ви відвідуєте в Chrome, і розміщує кнопку дзвінка поряд із кожним номером для набору одним клацанням миші. Дзвінки, текстові повідомлення, розпорядження та дії автоматично реєструються у вашій CRM, що практично усуває потребу у виснажливому ручному веденні записів, який уповільнює повсякденну діяльність продавців. Особливості включають: • PowerDial автоматично через списки контактів. Підвищте продуктивність у десять разів, набираючи до 10 номерів одночасно за допомогою багатоканального PowerDialer • Удосконалена локальна присутність на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам дзвонити з номера з таким же місцевим кодом, як і в особи, якій вони телефонують
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse надає послуги бізнес-комунікацій і програмне забезпечення для продажів, які допомагають компаніям у сферах прискорення продажів, створення потенційних клієнтів Sales Dialer, Contact Center, IntelliBlast і Answering Service. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та продавати більше!
Convoso
convoso.com
Convoso є лідером CCaaS програмного забезпечення для контакт-центрів для відділів продажів і генерації потенційних клієнтів. Починаючи з 2006 року, Convoso постійно впроваджує інновації у свої хмарні рішення для набору номерів, щоб стимулювати зростання клієнтів, одночасно підтримуючи відповідність нормативним вимогам. Його багатоканальні можливості включають розмовний штучний інтелект Voso.ai для подальшого збільшення продажів і доходу. Клієнти зазвичай значно збільшують кількість контактів [до 4 разів], коли переходять на Convoso. Рішення пропонує потужний набір інструментів і стратегій інтелектуального набору для збільшення кількості розмов. Серед популярних функцій: – DX5 Dialer Engine прискорює швидкість до лідера та збільшує обсяг викликів – ClearCallerID відстежує заблоковані та позначені DID, щоб замінити їх, перш ніж вони вплинуть на KPI – Швидке та точне виявлення голосової пошти – Розмовний AI Voso.ai, який сприяє збільшенню продажів – Автоматичне очищення списків для номерів із забороною дзвонити – Поглиблені звіти та аналітика з можливістю налаштування в реальному часі – Висока конфігурація для підвищення продуктивності – Розширені фільтри потенційних клієнтів і маршрутизація на основі навичок – Багатоканальне охоплення, включаючи розмовний ШІ – Автоматизація управління лідерами – Динамічні сценарії для прискорення навчання, підтримки вимог відповідності та підтримки агента на курсі перетворення Рішення Convoso включає розширений інтелектуальний набір номера, а також режими потужності, попереднього перегляду та прогресивного набору для відповідності потребам списку та кампанії. Компанія є цінним лідером і технологічним партнером у створенні потенційних клієнтів і зовнішньому продажі. Клієнтам може подобатися потужність платформи та її конфігурованість, нові рекорди, які вони встановлюють у продажах і конверсіях, але вони постійно говорять про підтримку, яку вони отримують від адаптації до технічної підтримки та успіху клієнтів. Команда підтримки клієнтів Convoso, відзначена нагородами, безперервно вихваляється за їхнє прагнення допомогти компаніям отримати найкращу рентабельність інвестицій від партнерства з Convoso. Це досвід Convoso.
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
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