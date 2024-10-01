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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону - Найпопулярніші застосунки - Північні Маріанські Острови
Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай включає комп’ютер, голосовий модем і активну телефонну лінію, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне обладнання не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.
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TCN
tcn.com
Неперевершена продуктивність із багатоканальним доступом. TCN Operator — це набір усіх найкращих інструментів кол-центру, повністю інтегрованих. Оскільки TCN не зобов’язується контрактувати, хмарну платформу можна налаштувати відповідно до потреб вашого кол-центру. Програмне забезпечення кол-центру ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести...
Dialpad
dialpad.com
Отримайте діловий VoIP за допомогою панелі набору номера та зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Dialpad — це провідна платформа Customer Intelligence на базі штучного інтелекту, яка повністю змінює те, як світ працює...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
Adversus
adversus.io
Adversus — це вихідний автоматичний набір номера, який допомагає оптимізувати ваші вихідні дзвінки, автоматизувати ручні процеси та надавати цінну інформацію. Adversus дозволяє налаштувати стратегію набору номера за допомогою численних функцій. Вибирайте між предиктивним, прогресивним або ручним наб...
PhoneBurner
phoneburner.com
Завдяки мільйонам щомісячних розмов для понад 3000 клієнтів. Збільште частоту відповідей на дзвінки + помножте якість живих з’єднань за допомогою єдиного номеронабирача з оператором рівня 1. Маючи 15-річний досвід роботи в відділах продажів, ми розуміємо, що дзвінки не приносять прибутку. Розмови ро...
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
CallTools.com
calltools.com
Call Tools розробила рішення для хмарного контакт-центру, яке призначене для збільшення кількості контактів і прискорення доходів від продажів. Функції нашого програмного забезпечення включають різноманітні способи зв’язку з клієнтами та потенційними клієнтами, що дозволяє легко контролювати вашу ко...
Voiso
voiso.com
Voiso — це розширене хмарне рішення для контакт-центру, яке дозволяє легко запускати, масштабувати та запускати ваш контакт-центр, одночасно покращуючи бізнес-метрики та взаємодію з клієнтами. Повний набір можливостей контакт-центру включає можливість місцевих дзвінків, інтелектуальні автоматичні до...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — це потужне та всебічне рішення для дозвону вихідних номерів, розроблене для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу. Завдяки таким функціям, як багатолінійний набір, запис і переадресація дзвінків, IVR і настроювані сценарії агентів, BatchDialer дає змогу командам відділів пр...
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємо...
Convoso
convoso.com
Convoso є лідером CCaaS програмного забезпечення для контакт-центрів для відділів продажів і генерації потенційних клієнтів. Починаючи з 2006 року, Convoso постійно впроваджує інновації у свої хмарні рішення для набору номерів, щоб стимулювати зростання клієнтів, одночасно підтримуючи відповідність ...
ProspectBoss
prospectboss.com
Керуйте своїм бізнесом з будь-якого місця за допомогою мобільного супутнього додатку ProspectBoss. Підтримуйте свої продажі, керуючи контактами, дзвінками, електронними листами, текстовими повідомленнями, завданнями та зустрічами безпосередньо зі свого телефону. Використовуйте програму-супутник Pros...
CallFire
callfire.com
CallFire надає прості у використанні голосові маркетингові рішення для самообслуговування тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на допомозі місцевим підприємствам розвивати та утримувати свої доходи за допомогою служб охоплення та залучення, таких як IVR, голосова трансляція та відсте...
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комун...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX зм...
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM а...
Convolo AI
convolo.ai
Комунікаційні інструменти, призначені для збільшення продажів, покращують рентабельність інвестицій у вхідні та вихідні кампанії: Вхідні: телефонуйте кожному новому потенційному клієнту протягом 1 хвилини Вихідні: охоплюйте більше потенційних клієнтів завдяки кампаніям телефонних дзвінків
NeoDove
neodove.com
Єдиний номеронабирач для теледзвінків і CRM, які вам коли-небудь знадобляться. Повнофункціональний Dialer and Telecalling CRM для підвищення продуктивності та збільшення продажів.
Selmo
selmo.io
Selmo — це хмарне програмне забезпечення для кол-центрів і відділів продажів. Ми допомагаємо підприємствам збільшити доходи та покращити утримання клієнтів, впроваджуючи автоматизацію дзвінків і покращуючи процеси продажів. Технологія інтелектуального набору номера Selmo перепрофілює до 80% робочих ...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це провідне програмне забезпечення для комунікацій з продажу та потужний набір номера. Їхня платформа та потужний номеронабирач реалізують ваші ігри в усіх точках взаємодії, допомагаючи вам залучати до 3 разів більше потенційних клієнтів і клієнтів за менший час, укладаючи більше угод і ...
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: найкраще хмарне комунікаційне рішення CommPeak прагне революціонізувати хмарне бізнес-комунікацію, зробивши її простішою та доступнішою, ніж будь-коли раніше. Вони спрямовані на розширення можливостей окремих осіб і компаній, подібних до вашої, продуктами та послуг...
Nooks
nooks.ai
Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse надає послуги бізнес-комунікацій і програмне забезпечення для продажів, які допомагають компаніям у сферах прискорення продажів, створення потенційних клієнтів Sales Dialer, Contact Center, IntelliBlast і Answering Service. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та продавати б...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по т...
FreJun
frejun.com
FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з ...
Salesfinity
salesfinity.co
Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше часу на спілкування з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнті...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — це потужний набір номера, розміщений у хмарі, із сучасним зручним для мобільних пристроїв інтерфейсом. З DandyDialer вам не потрібно нікуди встановлювати програмне забезпечення. Все, що вам потрібно, це обліковий запис у постачальника магістральних каналів SIP/VoIP, а ми подбаємо про і...
Megacall
megacall.uk
Діалер є найкращим рішенням для будь-якого кол-центру, який не хоче втрачати дорогоцінний час, здійснюючи дзвінки, які можуть вважатися тупиковими або залишитися без відповіді.
Teliqon
teliqon.io
Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розв...
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю...