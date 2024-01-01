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Програмне забезпечення для автоматичного дозвону - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для автоматичного дозвону працює, набираючи телефонні номери зі списку та встановлюючи з’єднання з живим агентом або попередньо записаним повідомленням. Ця технологія усуває ручні зусилля, пов’язані з набором окремих номерів, дозволяючи представникам зосередитися на вдосконаленні змісту та доставки своїх повідомлень. Автоматичні дозвони знаходять застосування в різних секторах, таких як продажі, охорона здоров’я, освіта та готельний бізнес. Реалізація програмного забезпечення для автоматичного дозвону зазвичай передбачає використання комп’ютера, голосового модему та активної телефонної лінії, хоча також доступні хмарні альтернативи. У той час як деякі рішення вимагають від компаній самостійно закуповувати необхідне обладнання та керувати ним, інші включають хостинг обладнання як частину свого пакету продуктів або пропонують його через додаткову підписку. Необхідне апаратне забезпечення не завжди є специфічним, оскільки програма може працювати як на комп’ютері, так і на мобільному телефоні.

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Five9

Five9

five9.com

Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Спробуйте безкоштовно!

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Adversus

Adversus

adversus.io

Покращіть вихідні дзвінки вже сьогодні. Ми допомагаємо кол-центрам підвищувати KPI, приймати кращі рішення на основі інформації та розумніше керувати контактами.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Хмарна розробка програмного забезпечення для вихідних і вхідних кол-центрів.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

ДОБРАНА ТЕЛЕФОННА ДЛЯ КОЖНОГО БІЗНЕСУ. Відкрийте для себе всі інструменти та функції, які дозволять вам збільшити продажі та підвищити продуктивність.

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso – комплексне рішення колл-центру, створене для того, щоб отримати найкраще від кожної взаємодії з клієнтом

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.

TCN

TCN

tcn.com

Неперевершена продуктивність із багатоканальним доступом. TCN Operator — це набір усіх найкращих інструментів кол-центру, повністю інтегрованих. Оскільки TCN не зобов’язується контрактувати, хмарну платформу можна налаштувати відповідно до потреб вашого кол-центру. Програмне забезпечення кол-центру ...

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Комунікаційні інструменти, призначені для збільшення продажів, покращують рентабельність інвестицій у вхідні та вихідні кампанії: Вхідні: телефонуйте кожному новому потенційному клієнту протягом 1 хвилини Вихідні: охоплюйте більше потенційних клієнтів завдяки кампаніям телефонних дзвінків

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопо...

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin — це хмарний інструмент комунікації з продажу, який допомагає охопити до 3 разів більше потенційних клієнтів і укладати більше угод. Дізнайтеся більше зараз.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Єдиний номеронабирач для теледзвінків і CRM, які вам коли-небудь знадобляться. Повнофункціональний Dialer and Telecalling CRM для підвищення продуктивності та збільшення продажів.

Intelliverse

Intelliverse

intelliverse.com

Intelliverse надає послуги бізнес-комунікацій і програмне забезпечення для продажів, які допомагають компаніям у сферах прискорення продажів, створення потенційних клієнтів Sales Dialer, Contact Center, IntelliBlast і Answering Service. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та продати біл...

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

Керуйте своїм бізнесом з будь-якого місця за допомогою мобільного супутнього додатку ProspectBoss. Підтримуйте свої продажі, керуючи контактами, дзвінками, електронними листами, текстовими повідомленнями, завданнями та зустрічами безпосередньо зі свого телефону. Використовуйте програму-супутник Pros...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — це віртуальний номеронабирач і віртуальний торговий зал на базі штучного інтелекту, які допомагають командам SDR у 5 разів збільшити кількість розмов і підвищити продуктивність.

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso — це номер один із прогнозованим дозвоном для центрів вихідного виклику з понад 20 агентами. Найкраще рішення для автоматичного набору номера для потреб багатоканального набору!

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talkchief — це найкраще рішення для всіх комунікаційних потреб вашої команди. За допомогою Talkchief ви можете легко керувати всіма чатами, відеодзвінками та обміном файлами вашої команди на одній потужній та інтуїтивно зрозумілій платформі. Якщо ви співпрацюєте над проектом, проводите віртуальну зу...

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Selmo

Selmo

selmo.io

Організуйте свої продажі в соціальних мережах і виконуйте більше замовлень

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...

ClickPoint

ClickPoint

clickpointsoftware.com

Програмне забезпечення ClickPoint LeadManager — це веб-рішення для залучення продажів і керування потенційними клієнтами, яке допомагає продавцям зв’язуватися та закривати більше потенційних клієнтів за менший час. Продавці перевищують свою квоту, отримуючи на 40–60% більше потенційних клієнтів по т...

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Продажі. Миттєво спілкуйтеся з клієнтами за допомогою паралельного дозвону Salesfinity AI. Витрачайте менше часу на прослуховування гудків набору та голосової пошти та більше на розмови з потенційними клієнтами. Наш штучний інтелект автоматизує реєстрацію дзвінків, пошук потенційних клієнтів і навіг...

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

Сервіс високого рівня в хмарному зв'язку, ми надаємо віртуальні номери DID і транкінг SIP, створення хмарних АТС та інші бізнес-рішення. Ми пропонуємо широкий спектр першокласних телекомунікаційних інструментів і послуг для збільшення ваших продажів. Наша виняткова допомога полегшує побудову та розв...

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з ...

DandyDialer

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer — це потужний набір номера, розміщений у хмарі, із сучасним зручним для мобільних пристроїв інтерфейсом. З DandyDialer вам не потрібно нікуди встановлювати програмне забезпечення. Все, що вам потрібно, це обліковий запис у постачальника магістральних каналів SIP/VoIP, а ми подбаємо про і...

Megacall

Megacall

megacall.uk

Діалер є найкращим рішенням для будь-якого кол-центру, який не хоче втрачати дорогоцінний час, здійснюючи дзвінки, які можуть вважатися тупиковими або залишитися без відповіді.

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