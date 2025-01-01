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Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR).
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Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR) дозволяє компаніям створювати захоплюючі враження для споживачів, дозволяючи їм взаємодіяти з продуктами в динамічній манері. За допомогою цих платформ користувачі можуть завантажувати 3D-контент, точно налаштовувати його масштаб, регулювати кольори та включати додаткові деталі, щоб забезпечити оптимальну взаємодію з користувачем. Основна мета таких продуктів — запропонувати споживачам можливість уявити, що продукти бездоганно інтегруються в їхнє повсякденне життя, починаючи від одягу та меблів і закінчуючи різними особистими та діловими речами. Рішення для візуалізації доповненої реальності легко інтегруються з комплектами розробки програмного забезпечення для доповненої реальності (SDK), що дозволяє розробникам адаптувати доповнену реальність до своїх цільових демографічних груп. Ці платформи часто оснащені функціями звітності та аналітики, що дозволяє організаціям отримати уявлення про взаємодію споживачів із їхніми пропозиціями. Важливо відзначити, що програмне забезпечення для візуалізації AR відрізняється від свого аналога VR, яке обслуговує інженерів і дизайнерів, які прагнуть візуалізувати дані у віртуальних середовищах.

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Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Sketchfab - платформа для публікації та інтеграції 3D та AR моделей, що дозволяє користувачам ділитися, налаштовувати та використовувати їх у різних проектах.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple.ai - це додаток для 3D-візуалізації та конфігурації продуктів, що покращує цифровий досвід покупки для користувачів.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.

Yulio

Yulio

yulio.com

Yulio - це програма для створення візуалізацій у віртуальній реальності (VR), яка покращує співпрацю в архітектурі та дизайні.

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

BlippBuilder - це інтуїтивний інструмент для створення взаємодії в розширеній реальності, що дозволяє додавати анімації та інтерактивний вміст до друкованих матеріалів.

CareAR

CareAR

carear.com

CareAR - це додаток для управління сервісом, який надає віддалену підтримку доповненою реальністю та інструкції для самостійного вирішення проблем.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — платформа для 3D-візуалізації продуктів, що дозволяє створювати якісні зображення та AR-досвід з 3D-моделей для електронної комерції.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Cylindo - це платформа для візуалізації меблів, що пропонує інтерактивні 3D-салони та інструменти для покращення онлайн-продажів і взаємодії з продуктами.

LEVAR

LEVAR

levar.io

LEVAR дозволяє створювати та поширювати 3D/AR моделі продуктів для електронної комерції, покращуючи досвід покупців та підвищуючи рівень залученості.

VNTANA

VNTANA

vntana.com

VNTANA - це SaaS-платформа для швидкої оптимізації та розповсюдження 3D-активів, полегшуючи інтеграцію в різні програми.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Zakeke - це хмарна платформа, що дозволяє користувачам налаштовувати продукти в режимі реального часу за допомогою 3D та AR перед покупкою.

Emersya

Emersya

emersya.com

Emersya – інтерактивний 3D додаток для огляду продуктів, вивчення їхньої історії, функцій та технологій через детальні візуалізації.

Camweara

Camweara

camweara.com

Camweara - це ПЗ доповненої реальності, що дозволяє клієнтам віртуально приміряти продукти перед покупкою через різні платформи.

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar - це додаток для доповненої реальності, який дозволяє користувачам досліджувати продукти в 3D без їх фізичної присутності.

Designhubz

Designhubz

designhubz.com

Designhubz забезпечує створення, управління та розподіл 3D та AR-ресурсів для онлайн-брендів і роздрібних продавців.

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

Sayduck - платформа для інтерактивних 3D моделей, які можна використовувати онлайн або в доповненій реальності, з'єднуючи бренди та роздріб.

Xarwin

Xarwin

xarwin.com

Xarwin - платформа WebAR для створення маркетингових кампаній, що дозволяє розміщувати 3D-моделі без кодування, використовувати URL чи QR-коди для поширення.

Aryel

Aryel

aryel.io

Aryel - безкодовий додаток для створення та оптимізації AR-реклами, що дозволяє брендам збирати дані про аудиторію та використовувати 3D-активи.

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