Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR) дозволяє компаніям створювати захоплюючі враження для споживачів, дозволяючи їм взаємодіяти з продуктами в динамічній манері. За допомогою цих платформ користувачі можуть завантажувати 3D-контент, точно налаштовувати його масштаб, регулювати кольори та включати додаткові деталі, щоб забезпечити оптимальну взаємодію з користувачем. Основна мета таких продуктів — запропонувати споживачам можливість уявити, що продукти бездоганно інтегруються в їхнє повсякденне життя, починаючи від одягу та меблів і закінчуючи різними особистими та діловими речами. Рішення для візуалізації доповненої реальності легко інтегруються з комплектами розробки програмного забезпечення для доповненої реальності (SDK), що дозволяє розробникам адаптувати доповнену реальність до своїх цільових демографічних груп. Ці платформи часто оснащені функціями звітності та аналітики, що дозволяє організаціям отримати уявлення про взаємодію споживачів із їхніми пропозиціями. Важливо відзначити, що програмне забезпечення для візуалізації AR відрізняється від свого аналога VR, яке обслуговує інженерів і дизайнерів, які прагнуть візуалізувати дані у віртуальних середовищах.
Запит на новий застосунок
Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab - платформа для публікації та інтеграції 3D та AR моделей, що дозволяє користувачам ділитися, налаштовувати та використовувати їх у різних проектах.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai - це додаток для 3D-візуалізації та конфігурації продуктів, що покращує цифровий досвід покупки для користувачів.
Zapworks
zap.works
Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.
Yulio
yulio.com
Yulio - це програма для створення візуалізацій у віртуальній реальності (VR), яка покращує співпрацю в архітектурі та дизайні.
Blippbuilder
blippar.com
BlippBuilder - це інтуїтивний інструмент для створення взаємодії в розширеній реальності, що дозволяє додавати анімації та інтерактивний вміст до друкованих матеріалів.
CareAR
carear.com
CareAR - це додаток для управління сервісом, який надає віддалену підтримку доповненою реальністю та інструкції для самостійного вирішення проблем.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — платформа для 3D-візуалізації продуктів, що дозволяє створювати якісні зображення та AR-досвід з 3D-моделей для електронної комерції.
Cylindo
cylindo.com
Cylindo - це платформа для візуалізації меблів, що пропонує інтерактивні 3D-салони та інструменти для покращення онлайн-продажів і взаємодії з продуктами.
LEVAR
levar.io
LEVAR дозволяє створювати та поширювати 3D/AR моделі продуктів для електронної комерції, покращуючи досвід покупців та підвищуючи рівень залученості.
VNTANA
vntana.com
VNTANA - це SaaS-платформа для швидкої оптимізації та розповсюдження 3D-активів, полегшуючи інтеграцію в різні програми.
Avataar
avataar.ai
Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke - це хмарна платформа, що дозволяє користувачам налаштовувати продукти в режимі реального часу за допомогою 3D та AR перед покупкою.
Emersya
emersya.com
Emersya – інтерактивний 3D додаток для огляду продуктів, вивчення їхньої історії, функцій та технологій через детальні візуалізації.
Camweara
camweara.com
Camweara - це ПЗ доповненої реальності, що дозволяє клієнтам віртуально приміряти продукти перед покупкою через різні платформи.
Plattar
plattar.com
Plattar - це додаток для доповненої реальності, який дозволяє користувачам досліджувати продукти в 3D без їх фізичної присутності.
Designhubz
designhubz.com
Designhubz забезпечує створення, управління та розподіл 3D та AR-ресурсів для онлайн-брендів і роздрібних продавців.
Sayduck
sayduck.com
Sayduck пропонує захоплюючі, повністю інтерактивні 3D-моделі, які можна додавати будь-де онлайн або переглядати в доповненій реальності, об’єднуючи бренди та роздрібних продавців
Xarwin
xarwin.com
Xarwin — це потужна маркетингова платформа WebAR, яка дає змогу запускати кампанії та з легкістю залучати потенційних клієнтів і збільшувати продажі, одночасно знижуючи витрати без необхідності кодування чи завантаження програм. Під час вибору між рішеннями AR, які підтримує xarwin, як-от розміщення об’єктів без маркерів, метод перетягування, платформа без коду та сумісна з усіма пристроями. Поділіться своїми кампаніями за допомогою простої URL-адреси або QR-коду в різних каналах, отримуючи корисну статистику щодо їх ефективності, вимірювання цілей і конверсій. Xarwin дає змогу переглядати віртуальні 3D-моделі в реальному просторі без кодування чи програми через AR.
Aryel
aryel.io
Aryel — це платформа без коду, яка дозволяє агентствам і брендам створювати, поширювати й оптимізувати захоплюючі медійні рекламні кампанії, збираючи цінні дані, зокрема про емоційний стан аудиторії та риси обличчя. Примітно, що Aryel обслуговує глобальну клієнтуру, включаючи такі відомі організації, як WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero та багато інших. З моменту запуску в 2020 році Aryel змінив спосіб надання доповненої реальності, втіливши в життя ідеї, які колись були неможливими. Сьогодні понад 50 000 маркетологів використовують Aryel, формуючи нову еру реклами. Наша платформа пропонує широкий вибір 3D-ресурсів і настроюваних шаблонів, як безкоштовних, так і платних, що дозволяє вам легко втілити своє бачення в життя. Але це ще не все: за допомогою нашої вбудованої функції набору брендів ви можете зберегти кольори, шрифти та ресурси вашої компанії, забезпечуючи узгодженість у всіх точках дотику, дозволяючи створювати медійну рекламу наступного покоління.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.