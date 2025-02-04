Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

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Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR) дозволяє компаніям створювати захоплюючі враження для споживачів, дозволяючи їм взаємодіяти з продуктами в динамічній манері. За допомогою цих платформ користувачі можуть завантажувати 3D-контент, точно налаштовувати його масштаб, регулювати кольори та включати додаткові деталі, щоб забезпечити оптимальну взаємодію з користувачем. Основна мета таких продуктів — запропонувати споживачам можливість уявити, що продукти бездоганно інтегруються в їхнє повсякденне життя, починаючи від одягу та меблів і закінчуючи різними особистими та діловими речами. Рішення для візуалізації доповненої реальності легко інтегруються з комплектами розробки програмного забезпечення для доповненої реальності (SDK), що дозволяє розробникам адаптувати доповнену реальність до своїх цільових демографічних груп. Ці платформи часто оснащені функціями звітності та аналітики, що дозволяє організаціям отримати уявлення про взаємодію споживачів із їхніми пропозиціями. Важливо відзначити, що програмне забезпечення для візуалізації AR відрізняється від свого аналога VR, яке обслуговує інженерів і дизайнерів, які прагнуть візуалізувати дані у віртуальних середовищах.
Запит на новий застосунок
Aryel
aryel.io
Aryel — це платформа без коду, яка дозволяє агентствам і брендам створювати, поширювати й оптимізувати захоплюючі медійні рекламні кампанії, збираючи цінні дані, зокрема про емоційний стан аудиторії та риси обличчя. Примітно, що Aryel обслуговує глобальну клієнтуру, включаючи такі відомі організації, як WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero та багато інших. З моменту запуску в 2020 році Aryel змінив спосіб надання доповненої реальності, втіливши в життя ідеї, які колись були неможливими. Сьогодні понад 50 000 маркетологів використовують Aryel, формуючи нову еру реклами. Наша платформа пропонує широкий вибір 3D-ресурсів і настроюваних шаблонів, як безкоштовних, так і платних, що дозволяє вам легко втілити своє бачення в життя. Але це ще не все: за допомогою нашої вбудованої функції набору брендів ви можете зберегти кольори, шрифти та ресурси вашої компанії, забезпечуючи узгодженість у всіх точках дотику, дозволяючи створювати медійну рекламу наступного покоління.
Emersya
emersya.com
Interactive 3D від Emersya — це комплексне середовище, яке дозволяє клієнтам: - Досліджувати продукти зсередини та зовні, з усіх кутів і дуже детально - Переглядати інтерактивні візуальні зображення продукту найвищої якості - Дізнаватися про історію продукту через збагачений вміст - Симулювати і спробуйте функції продукту в інтерактивному режимі - Відкрийте для себе технологію продукту та внутрішні компоненти в розгорнутому вигляді - Перегляньте та порівняйте всі кольори в діапазоні продуктів
LEVAR
levar.io
Почніть заохочувати більше конверсій сьогодні за допомогою 3D і доповненої реальності від LEVAR. Створюйте та розповсюджуйте 3D/AR-моделі продуктів у своєму магазині електронної комерції та в усіх маркетингових і збутових каналах — на сторінках продуктів, електронною поштою, SMS, соціальними мережами та цільовими сторінками. Точні 3D-моделі та моделі продуктів доповненої реальності від LEVAR допомагають клієнтам побачити ваші продукти з усіх боків і в їх власному просторі. Збільшуйте продажі, зменшуйте прибутки та покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою LEVAR.
VNTANA
vntana.com
VNTANA — це платформа SaaS, яка робить виробництво та розповсюдження 3D-активів швидким і масштабованим. 3D забезпечує високу рентабельність інвестицій у продажах B2B та B2C (зростання конверсії вдвічі та зниження прибутку на 40%), але впровадження 3D вимагало від 3D-художника багато ручної роботи, що займає багато часу та дорого. Запатентовані алгоритми інтелектуальної оптимізації VNTANA зменшують розмір 3D-моделі до 99%, зберігаючи високу точність зображення, щоб ви могли публікувати всюди. Ми керуємося API, тож можемо інтегруватися з існуючими DAM, PLM, цифровими салонами та практично з будь-якою іншою платформою, що дозволяє командам додавати 3D-можливості в існуючі робочі процеси. Наше програмне забезпечення допомогло клієнтам, таким як adidas, за допомогою нашого програмного забезпечення виконати за 1 годину те, що раніше займало 6 тижнів.
Designhubz
designhubz.com
Designhubz надає наскрізне створення ресурсів 3D і доповненої реальності (AR), керування та розповсюдження для онлайн-брендів і роздрібних торговців. Веб-пакет Designhubz і передові установки для оцифровки перетворюють усі фізичні запаси в 3D і AR візуалізації та віртуальні спроби за лічені дні, а не за тижні чи місяці. Легко інтегрується з існуючими комерційними платформами та працює в усіх браузерах і програмах. Нинішні задоволені клієнти включають роздрібну торгівлю великою коробкою, IKEA, універсальний магазин подарунків, JioGifts тощо.
Yulio
yulio.com
Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки між ітераціями, чи продавець, який сподівається справити враження на вашій наступній презентації/зустрічі, Юліо — інструмент для вас. Yulio — це універсальний інструмент для тих, хто шукає програму віртуальної реальності для архітектури, дизайну інтер’єру та інших галузей промисловості, яка використовує можливості візуального оповідання. Завдяки широкому спектру настроюваних функцій, вбудованій платформі хмарного рендерингу та різноманітним інтеграціям ви можете створювати приголомшливі захоплюючі презентації та відкривати можливість розповідати свої візуальні історії більш детально. Оскільки ми постійно впроваджуємо інновації та створюємо нові інструменти для задоволення наших користувачів, Yulio є вашою єдиною платформою, щоб залишатися перспективним і взаємодіяти з клієнтами краще, ніж раніше. Тож почніть безперешкодно демонструвати свої віртуальні проекти та відчуйте силу Юліо.
Xarwin
xarwin.com
Xarwin — це потужна маркетингова платформа WebAR, яка дає змогу запускати кампанії та з легкістю залучати потенційних клієнтів і збільшувати продажі, одночасно знижуючи витрати без необхідності кодування чи завантаження програм. Під час вибору між рішеннями AR, які підтримує xarwin, як-от розміщення об’єктів без маркерів, метод перетягування, платформа без коду та сумісна з усіма пристроями. Поділіться своїми кампаніями за допомогою простої URL-адреси або QR-коду в різних каналах, отримуючи корисну статистику щодо їх ефективності, вимірювання цілей і конверсій. Xarwin дає змогу переглядати віртуальні 3D-моделі в реальному просторі без кодування чи програми через AR.
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб створити інтерактивний досвід для різних підприємств, брендів і користувачів. Маючи понад 10 патентів і очолюючи 3D-комерцію в Khronos, Avataar є лідером у розвитку нейронних інновацій і робить внесок у встановлення стандартів сумісності в галузі. Стратегічне партнерство компанії з основними зацікавленими сторонами, такими як Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а також з інвесторами-блакитними фішками (Sequoia Capital і Tiger Global), підкреслює її прагнення здійснити революційні зміни в глобальному масштабі, переосмислити досвід роботи з продуктами та візуальне відкриття, як ніколи раніше.
Camweara
camweara.com
Camweara, плагін програмного забезпечення доповненої реальності, віртуально дозволяє клієнтам носити товари, які ви продаєте, реалістично: вдома, в офісі, у ресторані з друзями чи в магазині. Збільшує коефіцієнт конверсії продажів і знижує повернення продукту в онлайн-магазинах. Він сумісний з Shopify, Magento, Woocommerce і спеціальними платформами.
Sayduck
sayduck.com
Sayduck пропонує захоплюючі, повністю інтерактивні 3D-моделі, які можна додавати будь-де онлайн або переглядати в доповненій реальності, об’єднуючи бренди та роздрібних продавців
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління обслуговуванням, що значно покращує досвід клієнтів, співробітників і персоналу на місцях. Переваги: • Швидший час вирішення проблеми: миттєво отримайте візуальний контекст – витрачайте час на вирішення проблеми, а не на оцінку ситуації • Вищі показники першого виправлення: отримайте швидшу роздільну здатність завдяки набору інструментів для анотацій • DeflectCostly Dispatches: підвищте дистанційну роздільну здатність і зменшіть кількість непотрібних відправок за допомогою візуальної допомоги та вказівок • Передача знань: скоротіть розрив у ваших навичках і зробіть експертів більш доступними для молодших польових ресурсів або підрядників • Взаємодія з клієнтами: підвищте рівень задоволеності клієнтів і NPS завдяки неперевершеній якості, сервісу та можливостям • Зменште свій вуглецевий слід: усуньте або зменшіть рух вантажівок, щоб вирішити проблему, одночасно зменшуючи свій вуглецевий слід і заощаджуючи гроші • Досвід самостійного вирішення: підвищте ефективність самостійного вирішення для клієнтів і співробітників завдяки покроковим візуальним інструкціям AR на пристрої кожного користувача. CareAR Assist — це найкращий інструмент для команд управління послугами, які прагнуть забезпечити швидше та ефективніше вирішення проблем, скоротити час простою та істотно заощадити на транспортних витратах. CareAR Instruct надає детальні покрокові інструкції для клієнтів і технічних спеціалістів, надаючи їм можливість самостійно вирішувати проблеми, що призводить до покращення частоти першочергових виправлень, скорочення викликів служби підтримки клієнтів і підвищення дотримання процедур. Збірка CareAR Experience дозволяє будь-якому бізнес-користувачу створювати захоплюючі цифрові робочі інструкції на основі доповненої реальності та штучного інтелекту за допомогою інтерфейсу без кодування. Ключові характеристики • Багатостороння співпраця: співпрацюйте з будь-якою кількістю членів команди в режимі реального часу, щоб вирішувати проблеми віддалено, використовуючи живі відеопотоки високої чіткості. • Інструменти анотацій доповненої реальності. Використовуйте провідний у галузі набір інструментів анотації доповненої реальності CareAR, щоб додавати анотації до живих відеоканалів і спільних зображень, надаючи детальні візуальні вказівки для швидкого вирішення проблем. • Інструкції для самостійного вирішення: надавайте детальні покрокові інструкції, які допоможуть клієнтам і технікам виконати процедури налаштування, планового технічного обслуговування, посібники з усунення несправностей і ремонту. • Experience Builder: швидко створюйте досвід, що містить, за допомогою Experience Builder без коду. Використовуйте 3D-контент, відео, зображення та текст для отримання простих інструкцій, щоб розширити можливості самообслуговування клієнтів і техніків. • Інтегрований пошук: покращте доступ користувачів до інформації, забезпечивши функцію пошуку безпосередньо в режимі самостійного вирішення. • Візуальна перевірка. Використовуйте функцію виявлення об’єктів і станів на основі штучного інтелекту з розпізнаванням зображень, щоб підтримувати процедурну відповідність і гарантувати правильне й безпечне виконання завдань. • Миттєвий обмін знаннями: миттєво публікуйте цифрові робочі інструкції, легко доступні за посиланням, QR-кодом або мобільним додатком CareAR. • Розширена аналітика та інформаційні панелі: отримуйте глибше розуміння того, як команди вирішують проблеми на місцях, використовуючи докладні інформаційні панелі та аналітику CareAR, доступні для адміністраторів, менеджерів і керівників команд. • Опитування: використовуйте конструктор опитувань CareAR, щоб інструментувати ключові показники ефективності, важливі для вашої організації, і збирати структуровані відгуки від клієнтів і технічних спеціалістів для швидкої ітерації. • Справжня рентабельність інвестицій. Використовуйте дані, надані CareAR, для визначення рентабельності інвестицій у вигляді покращення продуктивності, збільшення відхилення від відправки, скорочення часу вирішення проблеми, скорочення кількості вантажівок/візитів на місце та покращення показників першого виправлення. • ServiceNow: CareAR для ServiceNow сумісний із ServiceNow CSM, FSM та ITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce сумісний із CareAR у Salesforce Service Cloud і Field Service Management • API: легко інтегруйте CareAR у свою власну програму для обслуговування клієнтів або програму керування польовими послугами через веб-API
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого, від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів чи книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. Додайте посилання для покупки, збирайте відгуки користувачів, демонструйте, як використовувати ваш продукт тощо.
Plattar
plattar.com
Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутності продукту. Ці та інші технології, що розвиваються, надають можливості для взаємодії протягом усього життєвого циклу продукту - це постійний спосіб поєднати прийняття, використання та лояльність через віртуальну освіту, підтримку та продаж додаткових продуктів.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks дає змогу вашим дизайнерам, розробникам і маркетологам створювати захоплюючий досвід WebAR, незалежно від їхніх навичок чи бізнес-цілей. Провідне у світі комп’ютерне бачення, створене для WebAR. Наші основні типи відстеження базуються на понад 10-річному досвіді комп’ютерного бачення та оптимізовані для браузерів на різноманітних пристроях, починаючи з найнижчих специфікацій. Використовуйте наші інструменти для швидкого створення прототипів продуктів, впровадження внутрішніх інновацій і підвищення ефективності продажів і маркетингових зусиль. ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент розробника 2022 року» ** ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент для розробника та розробки» 2022 року **
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа 3D-візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою 3D-моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багатьох точках взаємодії. Від 360-обертання та збільшення 4K на сторінці продукту до ресурсів AR, настроюваних зображень стилю життя та візуальних зображень продуктів для ескізів кошиків, стрічок покупок, електронної пошти, соціальних мереж, каталогів, сторонніх ринків і кіосків у магазинах. Завдяки чотирьом квінтильйонам варіантів продуктів і 10 мільйонам унікальних користувачів на місяць, Cylindo є каталізатором, який забезпечує чудовий досвід покупок, допомагаючи роздрібним торговцям і брендам показувати більше і продавати більше. Використовуючи платформу Cylindo, компанії підвищили коефіцієнт конверсії більш ніж на 36%, а середню вартість замовлення – на 88%, а витрати на візуалізацію знизили в середньому на 58%.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke — це хмарна платформа, яка дає змогу понад 10 000 роздрібних продавців і брендів пропонувати своїм клієнтам повний набір інструментів для візуального налаштування для веб-друку, конфігурації 3D і AR, віртуальної примірки тощо. Клієнти стали творцями, маючи можливість персоналізувати продукти за допомогою текстів, зображень, матеріалів, кольорів тощо, перш ніж купувати.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене середовище даних. Завдяки платформі Dopple компанії можуть розширити можливості своїх клієнтів за допомогою інтерактивних і захоплюючих цифрових продуктів.
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